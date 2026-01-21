Comunidad de motociclistas descarta paro por prohibición de dos personas en una moto luego de reunión con José Jerí

Representantes de la Comunidad Motera del Perú se reunieron con el presidente y ministros, logrando un canal de diálogo sobre la prohibición de dos personas por moto. Por ahora, descartan un paro y esperan que se aprueben excepciones para el transporte de familiares. Latina

La Comunidad Motera del Perú descartó, por el momento, la realización de un paro nacional tras una reunión sostenida en Palacio de Gobierno con el presidente José Jerí, el ministro del Interior y el titular de Transporte y Comunicaciones. Los representantes del gremio se manifestaron optimistas ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la gestión sobre la prohibición de circular con dos personas en una motocicleta, una medida que ha sido rechazada por los conductores.

De acuerdo con lo informado por Latina Noticias, Danny Mendoza, fundador de la Comunidad Motera, afirmó que el encuentro permitió plantear la necesidad de excepciones a la normativa, especialmente para quienes requieren trasladar a familiares o hijos.

Dirigentes del gremio motero obtienen avances tras exponer argumentos ante autoridades y esperan nuevas reuniones para definir posibles excepciones a la prohibición vigente| Andina

“Lo que se ha pedido es que haya excepciones para las personas que necesitan trasladar a su familia o hijos. Eso es lo que puntualmente le hemos pedido”, expresó Mendoza.

Durante la reunión, los dirigentes de la Comunidad Motera del Perú abordaron dos asuntos principales: la posibilidad de modificar la prohibición para permitir que dos personas viajen en una motocicleta y la entrega de placas de rodaje.

Mendoza destacó que el diálogo con las autoridades permitió visibilizar los problemas que enfrenta el sector motero y remarcó que la reunión respondió al “clamor de todos los motociclistas”.

Vehículos lineales. Las medidas del MTC responden al aumento del uso de motos en actividades delictivas. (Foto: MTC)

Habrá nuevas reuniones

Christian Pinto, presidente de la Comunidad Motera, señaló que se han programado nuevas reuniones técnicas para definir los detalles de las disposiciones, aunque aún no existe una fecha confirmada.

“Está agendada, pero especialmente vamos a ver con el tema uno con los asesores de acá del presidente y el otro con el Ministerio de Transporte en el transcurso de estos días”, indicó Pinto.

La Comunidad Motera del Perú estima que el gremio agrupa a cuatro millones de usuarios a nivel nacional y dos millones solo en Lima. Sus representantes advirtieron que una eventual paralización tendría un fuerte impacto económico, afectando a los servicios de delivery, el consumo de combustible y a miles de personas que utilizan la motocicleta como herramienta principal de trabajo.

El Gobierno peruano evalúa ahora los aspectos técnicos de la normativa y la posibilidad de excepciones solicitadas por la comunidad motera.

A pesar de la nueva restricción que prohíbe que dos personas viajen en una misma moto en Lima y Callao, muchos motociclistas hacen caso omiso. Un recorrido por las calles evidencia la falta de fiscalización y la impunidad con la que se incumple la ley, implementada para combatir la delincuencia. Panamericana TV

Multa a los motociclistas que lleven dos pasajeros

Desde el 20 de enero de 2026, quienes transporten pasajeros en motocicleta en Lima Metropolitana y Callao en zonas bajo estado de emergencia deberán afrontar multas de hasta S/1.320, según lo dispuesto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La sanción para una primera infracción es de S/660, mientras que la reincidencia duplica el monto y suma puntos al récord del conductor, lo que puede llevar a la suspensión de la licencia.

El nuevo reglamento también contempla sanciones para quienes bloqueen o interrumpan el tránsito durante situaciones de emergencia. En estos casos, la multa asciende a S/8.250, acompañada de la remoción del vehículo y el incremento de puntos en la licencia.

Además, el régimen establece descuentos para quienes paguen voluntariamente la multa por primera vez, pero excluye a los reincidentes y a los responsables de faltas graves. El propietario del vehículo también puede ser sancionado si no se identifica al conductor infractor.