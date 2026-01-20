Perú

Ministro de Defensa recorre Chosica y verifica prevención ante posibles desbordes del río Rímac

La presencia del titular de la cartera, César Díaz, en zonas vulnerables busca coordinar acciones frente al incremento del caudal y el riesgo de huaicos por lluvias intensas en Lima Este

El puente Caracol es utilizado diriamente por la población, en Chosica. Foto: Youtube - Practical Action en América Latina

El titular del Ministerio de Defensa (Mindef), César Díaz, encabezó una jornada de supervisión en el distrito de Lurigancho-Chosica, en respuesta al incremento del caudal del río Rímac tras las lluvias registradas en Lima Este.

Díaz recorrió la zona junto al jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Arroyo, para verificar el avance de las acciones de prevención y determinar las necesidades pendientes en los sectores más expuestos a posibles desbordes y huaicos.

El crecimiento del río es visible en distintos tramos y ha generado inquietud entre los vecinos, quienes recuerdan el impacto de los huaicos ocurridos en 2017.

En el puente Trujillo, que une el Cercado de Lima con el distrito del Rímac, se ha constatado un aumento en el nivel del agua, lo que ha motivado que varios ciudadanos se acerquen a observar el paso del caudal. Hasta el momento no se han registrado emergencias, pero la situación continúa bajo monitoreo permanente.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que entre el lunes 19 y el miércoles 21 de enero se presentarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra, que incluirán episodios de granizo y nevadas en zonas elevadas.

Dos pobladores de la zona de Chosica, en Huarochirí, se cubren con bolsas negras de la lluvia de ligera intensidad. (Andina)

Declaratoria de emergencia y mayor apoyo del Ejecutivo

La preocupación por los efectos de las lluvias en Lima Este llevó a que los alcaldes de Chosica, Santa Eulalia y Huachupampa solicitaran al Gobierno la declaratoria de emergencia de sus distritos.

Las autoridades advirtieron que la temporada de precipitaciones ya afecta la zona alta de la provincia de Huarochirí, donde se han reportado huaicos y deslizamientos.

La alcaldesa de Huachupampa, Honoria Huamán, informó que su jurisdicción presenta afectaciones en la zona norte, centro y sur, lo que demanda una intervención urgente del Estado.

“Queremos que nos declaren en emergencia para poder actuar en el momento en que se requiera”, expresó Huamán. Por su parte, el alcalde de Santa Eulalia, Luis Ñahuis, recordó que la solicitud formal fue remitida al Ejecutivo en octubre y reclamó apoyo del Ejército y el Ministerio de Vivienda para intervenir en los ríos y quebradas que mantienen en alerta a la población.

El alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, señaló que el río Rímac muestra una coloración más amarronada y un caudal en aumento, características que suelen anteceder a la activación de quebradas. “Pedimos que el Gobierno declare en emergencia para agilizar las acciones y operaciones necesarias”, manifestó Vargas.

Durante la supervisión en la quebrada San Antonio de Pedregal, el ministro Díaz destacó la importancia de verificar directamente las condiciones en los puntos críticos y de mantener la coordinación entre las instituciones involucradas.

“Lo más importante es verificar en los mismos lugares, en los mismos sectores, de tal manera que, en la planificación que ya se ha venido haciendo, ver qué aspectos faltan y en qué aspectos contribuir”, afirmó Díaz.

El Senamhi prevé que las lluvias continuarán en los próximos días y que la costa experimentará precipitaciones de ligera a moderada intensidad. Las autoridades se mantienen en alerta, mientras la población de Chosica y distritos cercanos sigue pendiente de la evolución del río y de las acciones preventivas programadas.

