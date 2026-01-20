Perú

Fernando Rospigliosi en contra de convocar pleno extraordinario: “Lo piden para vacar a José Jerí”

Titular del Congreso expresó su desacuerdo con la propuesta de Renovación Popular. Mencionó que hay un sector que busca repetir la ‘era de Sagasti’ y poner a parlamentarios de izquierda al frente del Ejecutivo y Legislativo

Fernando Rospigliosi explica en entrevista por qué considera un error la solicitud de Renovación Popular para un pleno que debata la vacancia presidencial.

Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, descartó la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria del pleno para debatir las recientes denuncias que involucran al presidente José Jerí en reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. Según el legislador, el verdadero objetivo detrás de este pedido es activar un proceso de vacancia presidencial que, a su juicio, solo profundizaría la crisis política a pocos meses de las elecciones generales.

“Hoy día han pedido una sesión del Pleno, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque evidentemente piden una adhesión del Pleno para discutir la vacancia. Ya hay dos mociones de vacancia o tres. Ha presentado el congresista Segundo Montalvo de Perú Libre, Málaga también ha dicho que va a presentar una. Creo que Sigrid Bazán también”, expresó en entrevista con Canal N.

El titular del Parlamento defendió la permanencia del mandatario e insistió en que si bien existen “muchas sospechas”, no hay evidencias contundentes para sustentar una destitución inmediata. “Está muy cerca el término del mandato del señor Jerí, que es el 28 de julio. El 29 puede ser procesado si hay elementos que lo ameriten”, agregó.

Consideró que impulsar la vacancia en el actual contexto electoral sería “crear una turbulencia innecesaria en el país”. A su entender, los hechos atribuidos a Jerí pueden y deben ser investigados, pero el Congreso no debería precipitar una crisis institucional tan cerca del final del periodo presidencial.

Pretender ahorita mismo vacarlo, en mi opinión, es un error. Todo lo malo o no que haya hecho, presumiblemente, puede ser investigado y procesado de aquí al 29 de julio”, sostuvo.

La postura del presidente del Congreso surge en respuesta al pedido de la bancada de Renovación Popular, que propuso convocar de inmediato a un pleno extraordinario. El motivo explícito es que Jerí explique sus vínculos con Zhihua Yang, empresario chino con quien se reunió fuera de Palacio. Sin embargo, Rospigliosi advirtió que la verdadera intención sería la discusión y posible aprobación de la vacancia presidencial.

En el Parlamento ya se han anunciado al menos dos mociones de vacancia: una promovida por Segundo Montalvo (Perú Libre) y otra anunciada por Edgar Málaga. Ambas se sustentan en la figura de “incapacidad moral permanente” y están respaldadas por firmas de congresistas de diversos bloques, como el Bloque Democrático y la Bancada Socialista. Los argumentos van desde la gestión irregular de fondos públicos, la cuestionada reorganización de Petroperú, hasta la falta de políticas efectivas contra la inseguridad ciudadana.

“Quieren repetir lo de Sagasti”

Rospigliosi, además, cuestionó los fines de las mociones de censura y vacancia, planteando que “quieren repetir lo que pasó con [Francisco] Sagasti”. Según su análisis, detrás de la presión por destituir a Jerí estaría el interés de instalar en la presidencia y en la titularidad del Congreso a dos izquierdistas. “¿Tú crees que van a querer vacar a Jerí y dejarme a mí en su lugar? Por favor, quieren poner a Ruth Luque de presidenta de la República y a Sigrid Bazán de presidenta del Congreso. Esa es la idea”, señaló.

La Constitución establece que para aprobar una vacancia presidencial se requieren 87 votos. Rospigliosi reconoció que, aunque la cifra parece difícil de alcanzar, el escenario no deja de ser incierto. Al mismo tiempo, advirtió sobre la existencia de mociones de censura dirigidas tanto a la Mesa Directiva como a él mismo, en un intento de acelerar la sucesión y cambiar la conducción política del país.

En paralelo, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó a José Jerí para que brinde su descargo respecto a los reportajes periodísticos y las investigaciones en curso. El presidente informó su disposición para asistir presencialmente este miércoles 21 de enero y responder a las preguntas sobre sus reuniones con empresarios chinos.

