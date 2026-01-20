José Jerí quiere dar explicaciones ante el Congreso: pide ir este miércoles 21 para aclarar reuniones con empresarios chinos

El presidente de la República, José Jerí, envió una carta formal a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para solicitar una sesión extraordinaria. El mandatario busca comparecer personalmente para aclarar recientes reportes periodísticos.

José Jerí, presidente de la República, solicitó formalmente a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso presentarse este miércoles 21 de enero para responder por los encuentros no registrados con empresarios chinos. El pedido, dirigido al titular de la comisión, Elvis Vergara, busca que la sesión extraordinaria permita al jefe de Estado brindar su versión de los hechos y aclarar cualquier duda sobre su conducta.

“Solicito se sirva disponer la programación de una sesión extraordinaria el día 21 de enero de 2026, a fin de apersonarme de manera presencial y brindar mi manifestación respecto de los reportes periodísticos que se han venido difundiendo en los últimos días y que guardan relación directa con mi persona. [...] La necesidad del país de que los asuntos de interés público sean esclarecidos con transparencia y responsabilidad”, se lee en la misiva.

Carta enviada por José Jerí a la Comisión de Fiscalización.

En respuesta, la Comisión de Fiscalización y Contraloría programó una sesión extraordinaria para el miércoles 21 de enero a las 14:00, en modalidad semipresencial en la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo y a través de la plataforma Microsoft Teams. La agenda establece como punto central la presentación del presidente Jerí para brindar declaraciones y formular aclaraciones sobre los reportajes difundidos recientemente, en atención al oficio remitido desde la Presidencia del Consejo de Ministros.

Entre los temas a tratar destacan la reunión no oficial con el empresario Zhihua Yang, ocurrida el 26 de diciembre de 2025 en un chifa ubicado en San Borja, y la visita al local Market Capón, también de propiedad de Yang, el 6 de enero de 2026.

La comisión ha solicitado que Jerí detalle la fecha, hora y lugar exacto de ambos encuentros, la identidad de los acompañantes, los temas abordados, así como las razones por las cuales las reuniones no fueron registradas oficialmente. Además, se le pide informar si la Embajada de la República Popular China tenía conocimiento de los encuentros y si existieron gestiones ante entidades sancionadoras en favor de Market Capón.

Como último punto se encuentran las visitas de Ji Wu Xiaodong, así como la finalidad del encuentro y actividades empresariales que el referido empresario realiza en el país.

Agenda de la Comisión de Fiscalización.

Las explicaciones del presidente ante el Congreso ocurren en un contexto de investigación preliminar reservada abierta por la Fiscalía de la Nación, la cual indaga presunto patrocinio ilegal y posible tráfico de influencias tras la difusión de imágenes y reportes sobre estos encuentros. La pesquisa también incluye la revisión de visitas a Palacio de Gobierno por parte de Ji Wu Xiaodong, empresario chino investigado por crimen organizado y tala ilegal.

Jerí ya manifestó a la Fiscalía y al Congreso su plena disposición a colaborar. En comunicaciones oficiales, el presidente reafirmó su “compromiso con los principios de transparencia, colaboración institucional y respeto al orden constitucional”, haciendo hincapié en que su declaración ante la comisión será en el marco de las competencias legales vigentes.

Mandatario remitió oficio a la Comisión de Fiscalización del Congreso. | Presidencia

Las sesiones de investigación enfrentan límites impuestos por el Tribunal Constitucional, que restringe el accionar del Ministerio Público durante el mandato presidencial a declaraciones, pedidos de información y entrega de documentos, con el objetivo de garantizar la dignidad y el correcto funcionamiento de la Presidencia.

No obstante, aunque la pesquisa tendría que ser suspendida hasta que culmine el periodo, su salida del cargo podría darse próximamente. Desde el Congreso se vienen impulsando mociones de censura y vacancia que podrían dejarlo fuera del cargo.