Volcán Sabancaya registra nueva explosión en Arequipa y mantiene en alerta naranja a comunidades del valle del Colca

Una nueva explosión el día de ayer del volcán Sabancaya volvió a colocar en alerta a comunidades del sur peruano. La columna de ceniza, visible desde distintos puntos de la provincia de Caylloma, quedó registrada en imágenes que circularon con rapidez y mostraron la magnitud del evento. El fenómeno volcánico ocurrió en un contexto de vigilancia permanente y generó impactos directos en zonas agrícolas y ganaderas cercanas.

La actividad eruptiva se desarrolló en un escenario conocido por las autoridades y por la población local, aunque no por ello exento de preocupación. La emisión de partículas volcánicas se desplazó con el viento y alcanzó centros poblados próximos, alterando la rutina diaria de agricultores, ganaderos y familias que dependen de la estabilidad del entorno natural para su subsistencia.

El Sabancaya, uno de los volcanes más activos del país, permanece bajo observación constante desde hace varios años. En esta ocasión, la explosión se produjo mientras equipos técnicos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) realizaban labores de monitoreo en la zona, lo que permitió una evaluación inmediata de la situación y la difusión de información oficial.

Las imágenes captadas desde miradores autorizados y por personal especializado reflejaron la fuerza del evento. Desde una transmisión informativa se señaló: “Efectivamente, las imágenes que estamos apreciando es una de las explosiones que se ha registrado en el volcán Sabancaya, esto en la provincia de Caylloma, que principalmente afectó algunos distritos muy cercanos”.

Alerta naranja y vigilancia permanente

El IGP confirmó que el volcán se mantiene en nivel de alerta naranja. Según la entidad científica, este tipo de explosiones forma parte de su dinámica habitual, aunque la vigilancia no se interrumpe. “El IGP ha señalado que ya se encuentran en alerta naranja. Si bien las explosiones son consideradas como normales, se espera que estas se reduzcan con el paso de los días”, se informó durante la cobertura del evento.

El monitoreo se realiza las 24 horas mediante estaciones sísmicas, análisis de emisiones gaseosas y observación directa. Parte del material visual difundido corresponde al trabajo de estos equipos en campo. Un reportero precisó que “alguna de las imágenes que podemos ver en pantalla lo han realizado personal del IGP que llegó a la zona y realiza el monitoreo las veinticuatro horas del día”.

Datos recientes del CENVUL indican que durante los primeros días de enero se detectaron explosiones moderadas, con columnas de ceniza y gases que alcanzaron más de dos mil metros sobre la cima. La dispersión se orientó principalmente hacia el oeste y noroeste, con un radio de afectación menor a diez kilómetros.

Daños en cultivos y preocupación ganadera

El impacto más severo se registró en el distrito de Cabanaconde. El alcalde de la jurisdicción informó que alrededor de 500 hectáreas de cultivos de maíz resultaron afectadas por la caída de ceniza volcánica. Desde un despacho en vivo se indicó: “Lamentablemente, tenemos que informar que el alcalde de Cabanaconde señaló que la emisión de cenizas afectó a alrededor de quinientas hectáreas de cultivo, esto de maíz”.

La autoridad local solicitó una intervención inmediata del Gobierno Regional de Arequipa con el objetivo de reducir las pérdidas económicas. La ceniza cubrió parcelas completas y generó incertidumbre entre los agricultores, quienes dependen de la cosecha para el sustento familiar y el comercio local.

El sector salud activó protocolos de prevención en los distritos cercanos al volcán. Una especialista de la Red de Salud Arequipa-Caylloma explicó que no se evidenció caída directa de ceniza sobre algunos centros poblados, aunque la vigilancia se mantiene. “Estamos trabajando en las medidas de prevención de protección a la salud de la población”, afirmó.

La funcionaria detalló los principales riesgos asociados a la exposición al material volcánico: “Básicamente, en el cuidado de la visión, en los problemas respiratorios y evitando que la ceniza se exponga a los alimentos, porque puede provocar problemas diarreicos, problemas estomacales y problemas de la piel”. También precisó que los adultos mayores y los niños constituyen el grupo más vulnerable.

Respecto a la capacidad de respuesta, aseguró que “los establecimientos cuentan con mascarillas y cuentan con lentes”. Añadió que, hasta el momento, “no tenemos reporte de ninguna persona” con afectaciones graves vinculadas al evento reciente.

Las microrredes de salud en alerta corresponden a Chivay, Cabanaconde y Ciudad de Dios, zonas dentro del radio de acción del volcán. Se estima que entre ocho mil y nueve mil personas residen en áreas expuestas del valle del Colca.

Un volcán activo bajo estudio constante

El Sabancaya registra actividad sostenida desde 2016. En septiembre de 2025, una erupción produjo una columna de ceniza de hasta cinco mil metros, mientras que en diciembre de ese año y en enero de 2026 se reportaron nuevas explosiones. Para comprender estos procesos, el IGP utiliza herramientas como el análisis del ruido sísmico y el estudio de la microsismicidad.

“Conocer la forma de la cámara magmática es conocer el interior del volcán”, señalan los especialistas. Gracias a estos estudios, los científicos identifican estructuras internas y anticipan posibles escenarios de riesgo. La vigilancia continua busca proteger a la población y ofrecer información oportuna frente a cada episodio eruptivo del Sabancaya.