Motociclistas advierten paro nacional por prohibición de circular con acompañante

La Comunidad motera del Perú rechaza el retorno de la restricción anunciada por José Jerí como medida contra el sicariato y advierten pérdidas millonarias de darse la movilización

Cientos de motociclistas rechazan el nuevo decreto que prohíbe que dos personas viajen en una moto. La comunidad motera advierte con un paro nacional si el gobierno no atiende sus demandas. | VIDEO: 24 horas

Vuelve la tensión entre el Gobierno y el sector transporte tras un nuevo decreto que busca prohibir la circulación de dos personas adultas en una misma motocicleta. Aproximadamente cuatroscientos motociclistas se congregaron en las últimas horas en la avenida Salaverry y marcharon hacia la Plaza San Martín y el Congreso de la República para expresar su rechazo al reciente anuncio del presidente interino, José Jerí. La medida ha sido recibida como una vulneración a los derechos al trabajo y al libre tránsito.

Dani Mendoza, presidente de la Comunidad de moteros del Perú, advirtió que si no llega a un consenso en la reunión pactada con el Ejecutivo para este martes a las 5:00 p.m., el gremio iniciará un paro nacional. Según Mendoza, el impacto de paralizar a casi cuatro millones de motociclistas causaría pérdidas millonarias al Estado, afectando servicios de delivery, consumo de combustible y la economía de miles de familias.

“El motociclismo mueve mucho dinero actualmente. Yo creo que acá tiene que haber el diálogo del presidente, tiene que escucharnos”, manifestó Mendoza a 24 Horas.

El retorno de una medida polémica

El presidente José Jerí justificó el retorno de esta prohibición, que ya había sido implementada y derogada en 2025, como una respuesta urgente ante la ola de extorsiones y atentados contra choferes de transporte público. Para el mandatario, la presencia de dos ocupantes en una moto lineal genera un “clima de tensión” en la ciudadanía, debido a que este vehículo es la herramienta principal utilizada en delitos de sicariato.

Esta postura es respaldada por el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien exhortó a los conductores a cumplir la norma. “Dada la contundencia de los actos criminales, cualquier persona se pone muy nerviosa cuando una moto con dos ocupantes se pone al costado”, reflexionó Arriola, alineándose con la narrativa de Jerí sobre la percepción de inseguridad.

Se sienten discriminados

Desde el gremio de motociclistas, Ricardo Millones, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, calificó la decisión del jefe de Estado como un acto de discriminación que los convierte en “ciudadanos de segunda categoría”. Para el líder gremial, el problema no es el vehículo, sino la falta de inteligencia y efectividad policial.

Millones criticó severamente al mandatario, señalando que Jerí ha caído en el “populismo” al buscar un aplauso fácil con una norma que carece de estudios técnicos. “¿Cuáles son los asesores que tiene nuestro presidente para hacer esa norma absurda?”, cuestionó, enfatizando que la restricción solo perjudicará a quienes usan la moto como herramienta de trabajo legítima.

Exigencia de medidas más rigurosas

Como alternativa a la restricción total, motociclistas que se agruparon anoche proponen que el Ministerio del Interior implemente una fiscalización más rigurosa en zonas de alta incidencia delictiva, no solo en distritos como Los Olivos o San Martín de Porres, sino también en Lima Sur. Sostienen que el enfoque debería estar en la identificación de bandas criminales mediante labores de inteligencia y no en limitar el transporte de personas que se desplazan con familiares o compañeros de trabajo.

La comunidad motera espera que en la convocatoria de este martes, el presidente Jerí dé marcha atrás con la entrada en vigencia del decreto supremo. De lo contrario, el país podría enfrentar una paralización que afectaría severamente el flujo logístico y comercial en las principales ciudades.

