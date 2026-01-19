Cuestionan al alcalde de Pachacamac por designar como gerenta general a joven a quien acompañaba hasta su casa: “Es inteligencia artificial”

Un documento oficial señala que Guadalupe Vásquez Meza fue designada como gerente municipal sin cumplir los requisitos mínimos establecidos

Un informe televisivo de Panorama coloca bajo la lupa a la municipalidad de Pachacamac y, en particular, a su máxima autoridad. El eje del reportaje no se limita a un conflicto administrativo, sino que abre una discusión más amplia sobre nombramientos, ascensos, uso de recursos públicos y conductas que, según el programa, generan dudas legítimas.

El punto de partida del informe se centra en la designación de Guadalupe del Carmen Vásquez Meza como gerente municipal y luego como gerente general de la Municipalidad de Pachacamac. El domunical recuerda un documento oficial de la Contraloría General de la República que señala: “Se designó en el cargo de gerente municipal de la entidad a servidora que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos”.

De acuerdo con el reportaje, Vásquez Meza ingresó primero como subgerente en el área de Promoción Turística del Patrimonio Cultural. Meses después, se creó una gerencia que antes no existía, la de Turismo y Cultura, y ella pasó a ocupar ese despacho. El siguiente ascenso resultó todavía más significativo: la firma del alcalde Enrique Cabrera la colocó como gerente general, el cargo administrativo más importante del municipio, con un sueldo de 15 600 soles.

Las imágenes y la relación personal

La funcionaria pasó de subgerente a titular de una gerencia creada durante la gestión y luego a gerente general, el cargo administrativo más alto.

El informe televisivo presenta registros grabados en distintos días y lugares, a decenas de kilómetros de la municipalidad. En ellos aparece el alcalde Enrique Cabrera junto a la funcionaria Guadalupe Vásquez Meza en situaciones cotidianas: salidas de un inmueble en San Isidro, traslados en camioneta y gestos de cercanía.

Las cámaras muestran escenas donde ella camina delante y él detrás, en la vía pública, y una dinámica distinta dentro de edificios, donde, según el informe, existe una complicidad evidente.

El informe sostiene que estos registros corresponden a la rutina diaria de ambos, pese a que el alcalde figura como residente en Pachacamac y la dirección de la funcionaria se ubica en San Isidro, según ficha Reniec.

La respuesta del alcalde

Panorama muestra imágenes del alcalde y la funcionaria juntos en salidas y traslados en San Isidro, lejos del distrito que gobierna.(Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/RPP)

Consultado por el programa, Enrique Cabrera rechaza cualquier irregularidad en la designación de su gerente general. Ante la observación de la Contraloría, responde: “Eso es totalmente falso porque antes de que yo firme algún documento, este pasa por una revisión”. Añade que las observaciones “no se ajustan a la documentación que tenemos internamente”.

Sobre el vínculo con Guadalupe Vásquez Meza, el alcalde niega un nexo distinto al laboral. “Eso es totalmente falso, acá no se le da favores a nadie”, afirma. Ante una pregunta directa sobre si existe un vínculo más allá del trabajo, responde: “Laboralmente… solo laboral”.

Cuando Panorama insiste y menciona la existencia de más imágenes, Cabrera plantea otra explicación: la manipulación digital. “Usted sabe que con la inteligencia artificial dos hombres se pueden besar”, señala, y añade: “Podría ser, no lo sé”.

El alcalde también justifica su presencia junto a la funcionaria por motivos de seguridad. “En algún momento la he tenido que escoltar por la premura, la necesidad, el miedo, el terror que tiene esta persona”, declara ante cámaras. Según su versión, esas acciones responden a extorsiones denunciadas por la funcionaria.

Sin embargo, el programa remarca la distancia entre Pachacamac y San Isidro, y plantea interrogantes sobre los traslados diarios. Al ser consultado sobre su domicilio, Cabrera responde: “Yo vivo aquí en el distrito de Pachacamac”. Cuando se le pregunta por qué aparece saliendo de la vivienda de San Isidro, señala: “Soy víctima de reglaje por delincuentes”.

Tensión con el equipo periodístico

La cobertura del caso incluye momentos de tensión durante las entrevistas. En uno de ellos, integrantes del equipo de seguridad municipal increpan al personal de Panorama. Las cámaras registran empujones y golpes al equipo técnico, mientras se escucha: “Hey, no empuje, ¿qué le pasa?, ¿por qué golpea la cámara?”.

Panorama intenta ubicar a Guadalupe Vásquez Meza en el domicilio donde se grabaron los registros, pero vecinos informan que ella dejó de vivir allí semanas atrás. También se realizan intentos de contacto telefónico y mediante el área de imagen de la municipalidad, sin obtener respuesta.

El informe recuerda que el alcalde primero sostuvo que el vínculo con su gerente general era únicamente laboral. Frente a las imágenes y a las observaciones de la Contraloría, el reportaje plantea una duda central sobre la veracidad de esas afirmaciones y sobre los criterios que llevaron a una funcionaria de 33 años a ocupar el cargo más alto de la administración municipal, con un sueldo financiado por los impuestos de los ciudadanos.