El boricua se mostró agradecido con el apoyo del público peruano | TikTok @reggaetonmusicpe

El artista puertorriqueño Bad Bunny ofreció su despedida a los fanáticos peruanos tras culminar su gira con un concierto en Lima el pasado 17 de enero en el Estadio Nacional. Luego del espectáculo, el cantante decidió permanecer un día más en la capital peruana, concentrando la atención de sus seguidores al visitar nuevamente Maido, el restaurante reconocido como el número uno en el mundo por su propuesta gastronómica.

Durante su estadía en Lima, la presencia de Bad Bunny en Maido no pasó desapercibida. Decenas de admiradores se congregaron en las inmediaciones del local con la esperanza de verlo y expresar el aprecio que generó su paso por el país.

A la salida del restaurante, el intérprete de ‘Callaita’ fue recibido con gritos y mensajes de agradecimiento. Bad Bunny se mostró receptivo y correspondió con un breve mensaje dirigido a quienes lo esperaban.

Bad Bunny se despidió de sus fans en Lima tras cenar en Maido: “Disfruté mucho estar aquí, agradecido con Perú”

“Disfruté mucho estar aquí y de los conciertos. Igual la pasé muy bien y estoy bien contento y agradecido con Perú de corazón. Te lo digo de lo más honesto de mi corazón”, expresó el artista, provocando una fuerte reacción entre los presentes.

El concierto de despedida realizado en el Estadio Nacional reunió a miles de personas, consolidando la relación entre el cantante y sus seguidores peruanos. Según reportes de prensa, la venta de entradas agotó su disponibilidad en pocas horas, lo que evidenció la expectativa generada por la llegada de la figura urbana.

Una noche inolvidable para los fans peruanos. Después de cenar en el famoso restaurante Maido, Bad Bunny salió para saludar a la multitud que lo esperaba, creando un momento mágico y cercano con sus seguidores. Tiktok

Bad Bunny prometió volver por más tiempo a Perú

La noche del 17 de enero, Bad Bunny cerró su paso por Lima con un espectáculo en el Estadio Nacional que reunió a miles de seguidores y consolidó el vínculo entre el artista y el público peruano. El puertorriqueño, conocido mundialmente como el ‘Conejo Malo’, no ocultó su entusiasmo frente a la entrega y la energía que recibió de los fanáticos durante las dos fechas programadas en la capital.

Durante la primera presentación, Bad Bunny sorprendió al confesar el impacto que tuvo en él la respuesta del público limeño.

“Anoche (16 de enero), Perú nos regaló una de las mejores noches que hemos tenido en la vida. Entonces, la primera noche me impactó mucho y estamos muy contentos”, expresó desde el escenario. El ambiente en el estadio superó las expectativas del propio artista, quien destacó la conexión y la intensidad vivida durante el show.

El ‘Conejo Malo’ se mostró contento con la respuesta del público peruano en sus dos fechas de concierto en el Estadio Nacional y prometió volver | TikTok

El sábado, el cantante lanzó un nuevo desafío a quienes asistieron al segundo concierto. Invitó a los presentes a superar la energía de la noche anterior. “Ahora ustedes tienen el trabajo para hacer esta noche, a ver si podemos superar esa noche de ayer. Yo sé que tú puedes”, dijo ante la multitud, que respondió con entusiasmo.

La visita de Bad Bunny despertó una fuerte expectación, en parte porque el artista decidió adelantar su arribo a Perú casi dos semanas antes de lo anunciado. Esto generó un ambiente de anticipación y emoción entre sus seguidores, quienes agotaron rápidamente las entradas y llenaron el Estadio Nacional para vivir la experiencia.

Al momento de despedirse, Bad Bunny dejó clara su intención de regresar al país. “Perú la tiene para seguir aquí dos, tres, cuatro, cinco noches, pero ahora se los digo, la próxima vez que yo vuelva a Perú, me voy a quedar un tiempito más con ustedes. Me ganaron”, afirmó, generando una ovación entre los asistentes y abriendo la puerta a futuras visitas más extensas.