Perú

Mototaxistas denuncian que extorsionadores queman sus unidades si no pagan: “No hacen nada hasta que haya un fallecido”

El presidente de la Asociación Nacional de Mototaxis criticó que el sector no haya sido considerado en recientes disposiciones del Ejecutivo pese al aumento de amenazas contra conductores

Guardar
Gremio de mototaxistas denuncia escalada de violencia por cobro de cupos en Lima. (Crédito: Exitosa)

El presidente de la Asociación Nacional de Mototaxis, Julio García, denunció un incremento de casos de extorsión contra conductores de mototaxi en Lima, señalando que bandas criminales atacan vehículos e incluso los incendian cuando los propietarios no pagan los cupos exigidos. La situación, afirmó, afecta a asociaciones y conductores independientes dedicados al transporte en vehículo menor.

Durante una entrevista radial, el dirigente explicó que la presión sobre el gremio se ha intensificado en los últimos días, con hechos registrados en distritos de Lima Norte. “No están solamente matándonos. Hoy acá en Independencia han quemado las unidades”, manifestó en diálogo con Exitosa al describir el método utilizado por los extorsionadores.

Según García, la quema de unidades se produce como represalia directa ante la negativa de pago. “No pagas el cupo, te queman la mototaxi”, señaló, advirtiendo que los ataques generan temor entre los trabajadores y afectan su actividad económica diaria.

Mototaxistas alertan quema de unidades
Mototaxistas alertan quema de unidades por extorsión y cuestionan respuesta policial. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Video captura: Exitosa)

Críticas a la respuesta policial

El representante del sector cuestionó la actuación de la Policía Nacional frente a estos casos, indicando que las denuncias por quema de vehículos no reciben atención inmediata. “La Policía Nacional, cuando te queman la mototaxi, no quiere hacer absolutamente nada mientras no haya un muerto”, afirmó.

García agregó que cuando los ataques escalan y se registran víctimas mortales, la intervención policial sigue siendo limitada. “Y cuando hay un muerto, solamente va a recoger el cadáver y pasarlo a la larga lista de fallecidos por tema de extorsión”, sostuvo.

El dirigente calificó la situación como preocupante y señaló que los mototaxistas se encuentran desprotegidos frente a organizaciones criminales que imponen el cobro de cupos como condición para operar.

Fiscalía inicia investigación contra 10
Fiscalía inicia investigación contra 10 altos mandos de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Agencia Andina)

Falta de atención del Ejecutivo

García también cuestionó la falta de inclusión del transporte en vehículo menor en recientes medidas del gobierno relacionadas con el sector transporte. Recordó que en la última norma emitida por el Ejecutivo no se consideró a este grupo. “Nos ha descuidado tanto así que dentro de su norma última ni siquiera nos considera”, señaló.

El dirigente afirmó que mientras el Ejecutivo sostiene reuniones con otros gremios del transporte, los mototaxistas no han sido convocados a participar en espacios de coordinación. En ese sentido, el sector solicita que se atienda su problemática y que se adopten medidas de seguridad específicas para los conductores afectados por estos actos de violencia.

Más de 4 millones de mototaxista en Perú

Julio García, advirtió que el sector de transporte menor enfrenta un fuerte impacto por la creciente inseguridad en el país. Señaló que, pese a ser un servicio fundamental en diversas regiones, los mototaxistas han sido históricamente relegados en las políticas públicas y no han recibido una atención adecuada para garantizar su seguridad y formalización.

García indicó que se estima la existencia de alrededor de cuatro millones de personas vinculadas a la actividad, cifra que guarda relación con el número de vehículos comercializados y con un proceso de registro en marcha en el marco de la Ley 3117, que faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a recopilar información de conductores y asociaciones autorizadas. Además, precisó que cerca de dos millones de mototaxistas dependen exclusivamente de este trabajo para su sustento diario, lo que evidencia su relevancia económica y social en el transporte urbano y distrital.

Dirigente acusa falta de acción
Dirigente acusa falta de acción de la PNP frente a ataques a mototaxistas en Independencia. (Foto: Agencia Andina)

El representante gremial sostuvo que la falta de protección estatal, sumada al incremento de hechos delictivos, ha perjudicado a miles de trabajadores que operan diariamente en distintas zonas del país. Recordó que los mototaxistas contribuyen a la economía mediante la generación de empleo y el consumo de combustible, factores que —a su juicio— justifican la necesidad de mayor atención, medidas de seguridad y apoyo gubernamental para fortalecer este sector del transporte menor.

Temas Relacionados

ExtorsiónMototaxistasPolicíaperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con doblete de Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ se imponen en Andahuaylas. El resultado lo regresa al segundo lugar de la tabla Acumulada. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs Los Chankas

Le robaron la tarjeta y gastaron en Steam y Roblox incluso tras bloquearla: sancionan al banco por no proteger al cliente

Indecopi concluyó que la entidad financiera, Interbank, no actuó con la diligencia necesaria y ordenó la devolución completa del dinero sustraído, así como el pago de costas

Le robaron la tarjeta y

Llamadas masivas de madrugada a médicos generan alerta nacional: CMP interpone denuncia y abre investigación informática

La entidad informó que recibió reportes desde varios Consejos Regionales, recomendó no brindar datos ante llamadas sospechosas y solicitó a las autoridades reforzar la protección

Llamadas masivas de madrugada a

Crearon una web similar al BCP para obtener dinero de sus clientes: PJ condena a seis personas por fraude informático

En la plataforma falsa, las víctimas brindaban sus datos personales, como el número de su tarjeta, el CVV, su clave de seis dígitos, su DNI y hasta su número de celular

Crearon una web similar al

Gol de Paolo Guerrero con clínica definición en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

El ‘Depredador’ aprovechó un gran pase de Jesús Castillo para hacerse presente en el marcador y poner la ventaja para los ‘blanquiazules’ en Andahuaylas

Gol de Paolo Guerrero con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

CADE 2025: “El principal reto

CADE 2025: “El principal reto del Perú es institucional”, asegura Cayetana Álvarez de Toledo de cara a las Elecciones 2026

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Alcalde de La Victoria aseguró a José Jerí que funcionarios y los empresarios del distrito están amenazados por delincuentes

Fujimorista Ernesto Bustamante insta a José Jerí asaltar la embajada de México en Lima para capturar a Betssy Chávez

José Jerí anuncia posibilidad de que Perú se acerque a El Salvador, aunque “todavía no” contacta a Nayib Bukele

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó con Mr. Nawat?

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

Mr. Nawat: de ser querido por elegir a Luciana Fuster en el Miss Grand 2023 a ser expulsado del Miss Universo 2025 por insultos a Miss México

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

Luciana Fuster rompe su silencio tras escándalo de Mr. Nawat en Miss Universo: “El respeto por delante de todo”

Guns N’ Roses en Lima: accesos, horarios, setlist y más para su concierto en el Estadio Nacional

DEPORTES

Alianza Lima vs Los Chankas

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Paolo Guerrero con clínica definición en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

Golazo y doblete de Paolo Guerrero tras gran definición a tres dedos en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

Natalia Málaga explicó su regreso a la Liga Peruana de Vóley: “No vengo por una temporada, vengo para quedarme”

“Pedro Gallese va a ir a Universitario en 2026, no está identificado con Alianza Lima”, la inesperada revelación sobre el ‘Pulpo’