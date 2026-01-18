Accidente fatal en la Panamericana Norte: choque entre tráiler y camioneta deja cuatro fallecidos, incluidos dos menores, en La Libertad

Una camioneta y un tráiler colisionaron en la curva de La Barranca, en el distrito de Guadalupe, La Libertad, dejando cuatro fallecidos, entre ellos dos menores de edad. Foto: Composición Infobae Perú / Facebook

Un violento choque entre una camioneta y un tráiler cargado de caña de azúcar en la curva de La Barranca, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad, dejó como saldo cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad. El accidente ocurrió la tarde del sábado 17 de enero de 2026, alrededor de las 16:10, en plena carretera Panamericana Norte, movilizando a equipos de emergencia y generando conmoción en la zona.

El impacto se produjo cuando una camioneta de color blanco, matrícula D7O-795, en la que viajaba una familia, colisionó frontalmente con un tráiler que transportaba caña de azúcar por la transitada vía. Testigos señalaron que el choque fue tan severo que todos los ocupantes de la camioneta quedaron atrapados y perdieron la vida en el acto. El lugar exacto del suceso, la curva de La Barranca, es conocido por la peligrosidad que representa para el tránsito pesado y ligero.

El accidente generó una rápida movilización de las autoridades y personal de emergencia. Hasta la zona llegaron efectivos del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), Bomberos Voluntarios de la Compañía N.° 128 Nuestra Señora de Guadalupe, agentes de la Policía Nacional del Perú y personal de Seguridad Ciudadana. Las labores de rescate y recuperación de los cuerpos requirieron el uso de equipos especializados debido al estado de los vehículos.

El choque ocurrió la tarde del sábado, en un tramo conocido por su alto riesgo y antecedentes de accidentes similares. Foto: Composición Central de Noticias

El tránsito vehicular en la Panamericana Norte fue restringido parcialmente, mientras se desarrollaban las tareas de rescate y remoción de los vehículos siniestrados. La circulación se desvió temporalmente por rutas alternas, ocasionando congestión y demoras en el flujo habitual de esta carretera, una de las más transitadas de la región.

Dos menores entre las víctimas mortales del choque en Pacasmayo

Las cuatro víctimas del accidente viajaban en la camioneta y, al cierre de esta nota, aún no habían sido identificadas oficialmente por las autoridades. Entre los fallecidos se encuentran dos menores de edad, cuyos cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital Tomás Lafora, en Guadalupe. Los otros dos cuerpos permanecían en proceso de recuperación, ya que quedaron atrapados en la estructura del vehículo siniestrado.

El despliegue de equipos de emergencia incluyó una ambulancia, cisterna y máquina de rescate de la Compañía N.° 128 de Bomberos, así como unidades del SAMU y patrulleros de la Policía Nacional. Los rescatistas, con apoyo de herramientas hidráulicas, trabajaron durante varias horas para liberar los cadáveres de los fierros retorcidos. Las acciones estuvieron coordinadas por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), que supervisó la atención y el traslado de las víctimas.

Las víctimas, integrantes de una familia, quedaron atrapadas en la camioneta y fueron rescatadas por bomberos y personal del SAMU. Foto: Composición Infobae Perú / Facebook

La presencia de la Policía Nacional y del personal de Seguridad Ciudadana garantizó el resguardo de la zona y el orden durante las labores de emergencia. La rápida intervención de los equipos permitió controlar la situación y evitar un mayor riesgo para otros usuarios de la vía.

La curva de La Barranca, escenario frecuente de accidentes

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente. Se analizarán las condiciones de la vía, el estado de los vehículos involucrados y la posible responsabilidad de los conductores. En la curva de La Barranca, donde ocurrió el choque, se han registrado anteriormente otros incidentes, lo que revela la necesidad de medidas adicionales de seguridad vial en el sector.

El accidente provocó la interrupción parcial del tránsito en la Panamericana Norte, obligando a desviar la circulación por rutas alternas mientras duraban las labores de rescate y limpieza. La presencia de vehículos pesados y la congestión generada complicaron el trabajo de los equipos de emergencia. La normalización total del tránsito se restableció tras varias horas, una vez concluidas las tareas de recuperación y retiro de los restos vehiculares.

Las autoridades locales y regionales han solicitado a los transportistas y conductores extremar las precauciones al circular por esta zona, considerada de alto riesgo debido a la configuración de la curva y el intenso flujo vehicular.

Con este accidente, La Libertad suma seis muertes por accidentes de tránsito en 2026, mientras que a nivel nacional ya se registran casi 90 fallecidos en menos de veinte días.Foto: Composición Infobae Perú / Facebook

Cerca de 90 fallecidos por accidentes viales en menos de 20 días

Con este trágico suceso, la cifra de personas fallecidas por accidentes de tránsito en la región de La Libertad asciende a seis en lo que va de 2026, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). A nivel nacional, los accidentes de tránsito constituyen la principal causa de muerte violenta en el país durante el presente año, con 88 víctimas fatales registradas.

La región Lima encabeza el listado con veinte fallecimientos por accidentes viales, seguida por Callao con nueve y otras regiones como Huánuco, Piura y Junín, con siete casos cada una. La Libertad, junto a Puno, reporta cuatro muertes, reflejando que la siniestralidad vial afecta tanto a la capital como a diversas jurisdicciones provinciales. El balance evidencia la urgencia de fortalecer las políticas de prevención, fiscalización y educación vial, así como de mejorar la infraestructura y el control del transporte para reducir estos lamentables hechos.

Números de emergencia ante accidentes

Ante situaciones de emergencia en carretera, las autoridades recomiendan comunicarse de inmediato con los servicios especializados para una respuesta oportuna. Los principales números de emergencia en Perú son:

Policía Nacional del Perú (PNP): 105

Bomberos Voluntarios: 116

Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106