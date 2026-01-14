Sube a tres la cifra de muertos tras el accidente múltiple registrado de madrugada en la Panamericana Sur

La Policía confirmó la muerte de una tercera persona tras su traslado al hospital, elevando a tres el número de fallecidos.

Sube a tres personas murieron en un choque múltiple registrado durante la madrugada en la Panamericana Sur, a la altura del puente Brisas de Villa. El accidente ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana, entre los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, y mantuvo bloqueados dos carriles en ambos sentidos por más de cinco horas. La Policía confirmó el deceso de una tercera víctima durante la mañana, luego de un prolongado rescate y su posterior traslado a un hospital de emergencias.

El impacto involucró a un tráiler que transportaba pollos, una furgoneta de la Municipalidad Metropolitana de Lima y un vehículo de transporte de personal. La colisión generó una escena de alta complejidad operativa, con personas atrapadas entre estructuras metálicas y unidades severamente dañadas sobre la vía principal. Varias compañías de bomberos, ambulancias y personal policial intervinieron desde los primeros minutos.

Con el paso de las horas, la cifra de fallecidos se incrementó. El conductor de la furgoneta municipal, rescatado con vida tras un trabajo especializado de los bomberos, murió en el hospital de emergencias de Villa El Salvador. “La policía nos acaba de confirmar que falleció en el hospital”, indicaron fuentes oficiales durante la atención del caso. La identidad de esta persona todavía no se encuentra confirmada por las autoridades.

Rescate prolongado y bloqueo de la vía

El último fallecido permaneció atrapado entre los fierros retorcidos de la furgoneta de la Municipalidad de Lima. El rescate demandó más de dos horas debido al nivel de daño estructural del vehículo. Los bomberos utilizaron cortadoras hidráulicas y sierras eléctricas para liberar al conductor, quien presentaba lesiones graves en las extremidades. Testigos en el lugar relataron que la unidad quedó comprimida tras el impacto del tráiler.

Durante ese tiempo, la Panamericana Sur permaneció parcialmente cerrada. Dos carriles en sentido norte-sur y sur-norte quedaron bloqueados, mientras se desarrollaban las labores de rescate y atención de heridos. El tránsito se desvió por rutas alternas bajo supervisión policial.

Las otras dos personas fallecidas fueron identificadas por la Policía. Una de ellas murió de manera inmediata en el lugar del accidente. Se trató de Wilfredo Severo Rosales Malma, de 59 años, trabajador de EMAPE. La segunda víctima fue Jessica Geraldine Colachagua Toledo, de 32 años, quien recibió traslado al hospital María Auxiliadora, donde el personal médico confirmó su muerte horas después.

Ambos formaban parte del equipo que realizaba labores de limpieza y mantenimiento de la vía al momento del accidente. Sus compañeros permanecieron en la zona durante las diligencias policiales y fiscales, a la espera de información oficial.

Cámaras revelan la secuencia del choque

Las primeras imágenes de cámaras de seguridad aportaron detalles sobre la dinámica del accidente. En los registros se observa a varios vehículos de EMAPE estacionados en la Panamericana Sur, en sentido de norte a sur, cerca de la berma central. En ese contexto, un tráiler azul que transportaba una gran cantidad de pollos avanzaba por la misma vía.

Según la información preliminar, el conductor del camión circulaba a alta velocidad y no advirtió la presencia de las unidades detenidas. El impacto se produjo por la parte posterior, lo que desencadenó un choque múltiple. “Se ve que maneja a excesiva velocidad y no se percata de los vehículos estacionados”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación tras revisar las grabaciones.

Además de las víctimas mortales, al menos ocho personas resultaron heridas. Varias de ellas recibieron atención en el lugar y luego traslado a hospitales cercanos. El impacto dejó uno de los vehículos empotrado en la parte central de la vía, lo que obligó a los rescatistas a desplegar equipos especializados.

Personal de la Municipalidad de Lima colaboró con la señalización y el despeje progresivo de la carretera, una vez concluidas las diligencias iniciales. Recién entrada la mañana, el tránsito comenzó a normalizarse de manera gradual.

Investigación fiscal en marcha

El director del Hospital de Villa El Salvador detalló que los trabajadores municipales heridos en el choque múltiple permanecen estables y continúan bajo observación médica. Foto: Facebook/ Limatopías

La Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores, a través del Segundo Despacho, inició diligencias urgentes por este accidente. La fiscal provincial Victoria Milagritos Briceño Portilla lidera la investigación preliminar y coordina el levantamiento de los cuerpos, la revisión de los vehículos involucrados y la recopilación de registros audiovisuales.

Las autoridades también recaban testimonios de testigos, personal de emergencia y trabajadores que se encontraban en la zona. El objetivo de las diligencias apunta a establecer responsabilidades y precisar las causas del choque múltiple ocurrido en uno de los tramos más transitados de la capital.