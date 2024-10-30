Receta para preparar Olluquito con carne o pollo.(Foto:Captura)

Originario de los Andes, el olluco es un tubérculo fundamental en la cocina peruana, apreciado por su textura y valor nutritivo. Este plato, Olluquito con Carne, es una receta criolla que combina olluco con carne de res, ají panca y otros ingredientes para crear un guiso sencillo y sabroso. Es ideal para disfrutar en almuerzos familiares, ya que su preparación es rápida y sencilla, pero con un resultado delicioso y lleno de sabor.

Receta de Olluquito con Carne

La preparación de Olluquito con Carne se basa en una técnica simple de guisado, que permite que los ingredientes se mezclen de manera perfecta. El ají panca molido, en combinación con el ajo y la cebolla, le da un toque especial al plato, resaltando el sabor de la carne y el olluco. Se acompaña tradicionalmente con arroz blanco y un toque de perejil fresco.

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Tiempo de preparación

Esta receta toma un total de 35 minutos:

Preparación y corte de ingredientes: 10 minutos

Cocción de la cebolla, ajo y carne: 5 minutos

Cocción del olluco: 10 minutos

Cocción final con la papa: 5 minutos

Servido y presentación: 5 minutos

Ingredientes

350 gramos de carne de res, cortada en cubos pequeños

4 cucharadas de aceite vegetal

1 cebolla roja, picada en cubos pequeños

4 tazas de olluco picado

1 papa amarilla, pelada y cortada en 8 partes iguales

4 tazas de arroz cocido

2 cucharadas de ají panca molido

1 cucharada de ajo molido

1 rama de perejil deshojada

Cómo hacer Olluquito con Carne, paso a paso

Empieza preparando los ingredientes: corta la carne de res en cubos pequeños, pela la papa y córtala en 8 trozos, y pica finamente la cebolla.

En una olla grande, calienta el aceite a fuego medio y agrega la cebolla. Sofríe por unos minutos hasta que esté transparente.

Añade el ajo molido y el ají panca, remueve bien e incorpora la carne. Cocina por 5 minutos, permitiendo que la carne se dore ligeramente.

Agrega el olluco picado junto con 2 tazas de agua. Cocina a fuego medio durante unos 10 minutos, permitiendo que el olluco absorba los sabores.

Incorpora la papa cortada en trozos y cocina 5 minutos adicionales o hasta que todo esté suave.

Sirve el olluco con carne acompañado de una taza de arroz blanco. Decora con hojas de perejil fresco para dar color y sabor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, ideales para un almuerzo familiar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de Olluquito con Carne contiene aproximadamente:

Calorías: 652.6 kcal

Carbohidratos: 91.7 g

Grasas: 19.8 g

Grasas saturadas: 3.5 g

Fibra: 3.1 g

Proteína: 26.8 g

Sodio: 772 mg

Azúcares: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El Olluquito con Carne puede conservarse en el refrigerador hasta por 3 días en un recipiente hermético. Se recomienda recalentar a fuego bajo para conservar su sabor y textura.