Sicario graba ataque a balazos contra vivienda de extorsionador rival y reaviva alarma por guerra entre bandas extranjeras en Arequipa

Un delincuente grabó con su celular el momento en que dispara más de 15 veces contra la fachada de una vivienda en la urbanización Salaverry, en Arequipa. El sujeto, presunto miembro de la banda 'Los Orientales', lanzó amenazas a un grupo rival. Fuente: Latina Noticias

En la madrugada del miércoles 14 de enero, la tranquilidad de la urbanización Felipe Santiago Salaverry, en el distrito de Miraflores (Arequipa), fue interrumpida por quince disparos que impactaron contra la fachada de una vivienda y un automóvil.

El atacante, identificado como integrante de la organización criminal Los Orientales, grabó el violento acto con su propio teléfono móvil, dejando una clara advertencia para sus rivales: “Esta es la real escuela de Los Orientales. Toda secuela de Los Gallegos que esté por ahí, busque retirarse porque los vamos a eliminar. Mira ‘Maracucho’, ya sabes lo que te espera”. El video, difundido en redes sociales, forma parte de una escalada de violencia entre bandas extranjeras que desde hace años siembran temor en Arequipa.

La ciudad se encuentra atrapada en una guerra sin tregua entre organizaciones criminales extranjeras, cuyos enfrentamientos han dejado un reguero de muertes y han convertido zonas residenciales en escenarios de terror. El reciente atentado revela el nivel de impunidad y brutalidad con el que estos grupos operan, grabando sus ataques y difundiendo amenazas como parte de su estrategia para disputar el control de las actividades ilícitas, especialmente la extorsión y el cobro de cupos.

Autoridades y vecinos reconocen que la disputa entre bandas como Los Gallegos y Los Orientales ha propiciado un ambiente de miedo constante, donde la violencia se ha vuelto casi cotidiana y la capacidad de respuesta policial se pone a prueba ante la sofisticación y el alcance de estos grupos.

El video del sicario, difundido en redes, expuso amenazas explícitas a Los Gallegos y sembró temor entre los vecinos de Miraflores. Foto: Composición Infobae Perú / Diario Correo

Sicario graba cómo dispara quince veces contra vivienda de extorsionador rival

El ataque ocurrió minutos después de la 1:00 de la madrugada, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta llegaron hasta la cuadra 8 de la calle Héroes del Cenepa, en la urbanización Salaverry. Uno de ellos, armado, descendió y abrió fuego contra el inmueble ubicado en la manzana F y un vehículo estacionado, para luego huir rápidamente junto a su cómplice. Una cámara de videovigilancia registró la secuencia, permitiendo observar la dimensión del arma empleada y la manera en que el criminal grababa el atentado con su celular.

En el lugar, peritos de criminalística de la Policía Nacional encontraron quince casquillos esparcidos, evidencia del poder de fuego utilizado. El gerente de seguridad ciudadana de Miraflores, David Casani, confirmó que tanto la vivienda como el automóvil pertenecen a ciudadanos extranjeros, todos con documentación vigente y antecedentes vinculados a hechos de extorsión. “Es la ráfaga de 15 disparos contra una vivienda y un vehículo que un delincuente perpetró en la urbanización Salaverry, en Arequipa. El video fue grabado por el propio hampón, que se identifica como miembro de la banda Los Orientales”, explicó Casani.

El caso ha sido entregado a las unidades especializadas de la Policía Nacional, que ya cuentan con el video como prueba y realizan las diligencias necesarias para identificar plenamente a los autores. El objetivo, según fuentes policiales, sería un ciudadano extranjero relacionado con redes de extorsión que operan en la ciudad.

El ataque, perpetrado y grabado por un miembro de Los Orientales, dejó quince casquillos frente a la vivienda de un ciudadano extranjero vinculado a extorsión. Foto: Diario Sin Fronteras Arequipa

El contexto de las extorsiones en Arequipa se ha agravado en los últimos años. Las bandas criminales, integradas principalmente por extranjeros, utilizan la violencia y la intimidación para controlar territorios y garantizar el cobro de cupos a comerciantes, empresarios y ciudadanos.

Vecinos exigen mayor seguridad tras el ataque armado

Tras el ataque, la Policía Nacional desplegó operativos en los distritos de Miraflores y Mariano Melgar para dar con el paradero de los responsables. David Casani señaló que la identificación de los sujetos es prioritaria: “Trataremos de identificar de manera más pronta a los autores de este hecho y también a las bandas criminales que estarían tras de este ilícito penal cometido”.

Vecinos y autoridades municipales han manifestado su preocupación ante la frecuencia de estos episodios violentos. Exigen un refuerzo inmediato de la presencia policial y la implementación de patrullajes constantes, especialmente en puntos críticos donde las organizaciones criminales han asentado su influencia. El temor se ha apoderado de la población, que ve cómo la criminalidad trasciende barrios y horarios, desafiando la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden.

La municipalidad de Miraflores ha solicitado un mayor despliegue de unidades policiales en los límites con Mariano Melgar, así como el desarrollo de estrategias conjuntas para prevenir nuevos atentados. Por el momento, el caso continúa bajo reserva mientras se analizan los casquillos encontrados y se revisa el material audiovisual incautado.

Los Gallegos y Los Orientales: guerra sin tregua en Arequipa

La violencia registrada en Miraflores es solo una muestra del conflicto más amplio que enfrentan Los Gallegos y Los Orientales, organizaciones criminales extranjeras que han instaurado un clima de terror en Arequipa. En lo que va del año, la disputa ha dejado al menos doce víctimas mortales, incluyendo comerciantes y ciudadanos venezolanos y colombianos.

'Los Gallegos', la mafia integrada por venezolanos, sería una facción del Tren de Aragua, que opera con la extorsión, sicariato, trata de personas, venta de drogas en distintas partes del Perú. | Foto composición: Infobae Perú.

Los Orientales, conocidos oficialmente como el Cartel del Caribe Nueva Generación, iniciaron sus operaciones en Perú a finales de 2023. Su presencia se ha caracterizado por enfrentamientos directos con Los Gallegos, facción escindida del Tren de Aragua. Ambas bandas emplean estrategias de intimidación y violencia extrema, recurriendo a ejecuciones, grabación de atentados y mensajes amenazantes difundidos en redes sociales para afianzar su dominio.

Los crímenes se extienden a múltiples sectores: desde asesinatos de rivales identificados, como el caso reciente de un barbero venezolano en Miraflores, hasta extorsiones a empresarios del rubro maderero. Las organizaciones han diversificado sus actividades ilícitas, abarcando desde el cobro de cupos hasta el tráfico de drogas y la prostitución, lo que dificulta aún más el trabajo policial.

Las autoridades sostienen que el control territorial es el principal motor de estos conflictos. La PNP ha logrado capturas importantes, pero la reestructuración constante de las bandas y su capacidad de adaptación mantienen vigente la amenaza. “Ese es el mundo criminal, se recompone permanentemente. Por eso, el trabajo de la Policía tiene que ser constante. Si dejamos de actuar, estas bandas se recomponen”, advirtió el ex jefe policial Olger Benavides.

En este escenario, la guerra entre Los Gallegos y Los Orientales no solo representa un desafío para la seguridad pública, sino también una amenaza directa a la convivencia ciudadana en Arequipa, donde la violencia y la extorsión continúan siendo parte de la vida cotidiana para miles de residentes. La población exige respuestas concretas y la restauración urgente de la seguridad en una región asediada por el crimen.