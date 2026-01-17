Perú

Melissa Klug exige impedimento de salida para Bryan Torres tras terrible agresión a su hija: “Lo quieren sacar del país”

La empresaria exige a las autoridades actuar con urgencia para evitar la fuga del cantante y proteger a las víctimas de violencia de género.

Melissa Klug exige impedimento de salida para Bryan Torres tras terrible agresión a su hija. IG: Amor y Fuego.

En una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’, Melissa Klug no pudo contener el llanto al hablar sobre la situación de su hija Samahara Lobatón tras la denuncia por agresión que involucra al cantante Bryan Torres.

La empresaria chalaca se mostró visiblemente afectada y pidió a las autoridades que impidan la salida del país del acusado, quien hasta el momento no ha sido capturado, mientras avanzan las investigaciones.

“Él ha intentado matar a mi hija, estoy hablando con los fiscales, pero no entiendo por qué se demoran tanto. Yo tengo personas que me dicen que se va a escapar del país, se va a ir, están tratando de llevárselo. ¿Por qué no le ponen un impedimento de salida? ¿Por qué no lo agarran mientras van avanzando las investigaciones?”, cuestionó Melissa con voz entrecortada.

Melissa asegura no saber sobre agresiones a su hija

Melissa Klug confesó que desconocía la magnitud de la relación tóxica entre su hija y Bryan Torres. Con evidente pesar, reconoció que hubiera actuado antes si hubiera conocido la gravedad de las agresiones.

“Si yo lo hubiera sabido, hace mucho tiempo hubiera actuado. Pedir ayuda en todos lados, en canales, tocar puertas”, señaló, lamentando no haber intervenido a tiempo.

La empresaria también compartió el temor que la acompaña desde que se enteró del caso: “Le pedí que por favor se alejara de él, para que pueda salir de esa dependencia emocional. Que a la próxima la iba a encontrar en un ataúd, no quería eso. Ella no me ha reclamado, directamente. Pero está en negación, está muy manipulada por ese hombre”.

Detalles de la denuncia y el pedido de justicia

La preocupación de Melissa Klug aumentó al conocer detalles del ataque denunciado por su hija. Según relató, Samahara Lobatón fue víctima de intentos de asfixia y otros episodios violentos dentro de la relación. Melissa reveló que, al ver los videos de la agresión, no dudó en acudir sola a la comisaría para formalizar la denuncia.

“¿Te imaginas cómo me sentí yo de ver ese video? Cualquier madre lo haría y también se lo dije a ella: ‘Mira este video, piensa que es una de tus hijas que le están haciendo eso’ y ella me decía: ‘Yo lo mato’. Yo no sabía nada, vivo cerca de ella, pero tiene su vida propia”, relató.

Samahara Lobatón reaparece en redes
Samahara Lobatón reaparece en redes tras revelarse video de agresión de Bryan Torres: ¿Qué dijo?

El temor a la fuga de Bryan Torres

‘La Blanca de Chucuito’ expresó su inquietud ante la posibilidad de que Bryan Torres abandone el país antes de que avance el proceso judicial que tiene por el caso de agresión a una de sus hijas mayores.

“Mi preocupación es porque me dicen que él tiene un proceso el día lunes y están viendo la manera de sacarlo del país. ¿Por qué no le ponen un impedimento de salida?”, cuestionó, reflejando la angustia de muchas madres frente a la lentitud del sistema.

La empresaria reiteró su confianza en que las autoridades actúen con rapidez y contundencia para evitar una posible fuga y garantizar la seguridad de su hija y de otras posibles víctimas.

Rosario Sasieta exige prisión preventiva para Bryan Torres

En el mismo programa de espectáculos, la abogada y excongresista Rosario Sasieta instó a la Fiscalía a actuar de oficio y dictar prisión preventiva para Bryan Torres por tentativa de feminicidio. Sasieta enfatizó la gravedad de los hechos denunciados, recordando que la vida de Samahara estuvo en riesgo en varias ocasiones.

“Se ha cometido el delito de feminicidio en grado de tentativa, él ha podido matarla. En este caso hay tres hechos: cuando él la tapa con la almohada para obstaculizar las vías respiratorias; cuando la amarraba con las sábanas para neutralizar sus movimientos; y luego cuando se aguanta de lanzarle la plancha, porque si no hubiera sido así hoy estaría muerta”, argumentó la especialista, haciendo un llamado a la acción inmediata de las autoridades.

Melissa Klug arremete contra Bryan
Melissa Klug arremete contra Bryan Torres.

<br>

