Luego de reunión de Jerí con empresario chino, Fuerza Popular propuso exonerar IGV a cámaras de vigilancia

Jerí en la mira. La reunión extraoficial del presidente con un empresario chino fue el detonante para el caso de las cámaras de vigilancia que el gobierno quiere instalar en los buses. - Crédito Presidencia

Información de hasta tres medios de comunicación revelaron que el presidente José Jerí se reunió con el empresario chino Zhihuo Yang y el contexto y razón de la reunión que se dio extraoficialmente y no fue registrada por transparencia. Primero Punto Final reveló la reunión que se dió la noche del 26 de diciembre de 2025, alrededor de las 22:18 en un chifa de San Borja.

Luego Hildebrandt en sus Trece destacó que la reunión habría tocado el tema de las cámaras de videovigilancia que Jerí quiere promover que la ATU compre para instalarlas en buses, dado que América Capón, la empresa de Zhihuo Yang, ha realizado decenas de importaciones de este tipo de equipos.

Finalmente, Willax también apuntó que días luego de esa reunión, Fuerza Popular presentó un proyecto de ley para exonerar de IGV las importaciones justamente de cámaras de videovigilancia. El dato importante es que, según Hildebrandt en sus Trece, quien presentó a Jerí con el empresario chino fue Luis Cordero Jon Tay parlamentario que estaba en ese partido, pero que en 2024 pasó a Somos Perú.

Victor Flores Ruíz es quien propuso exonerar de IGV a las cámaras de videovigilancia. - Crédito Congreso

Dos proyectos de ley buscan exonerar IGV a cámaras

Pero lo que se debe apuntar, para tener mayor contexto, es que en el Congreso de la República hubo otro proyecto de ley antes, el mismo 2025, para exonerar el IGV a las cámaras de videovigilancia. Este fue de Renovación Popular.

“Exonerar del pago de impuestos y derechos arancelarios la importación y adquisición de cámaras de video vigilancia, sus componentes, accesorios y equipos complementarios, por parte de las entidades públicas del estado peruano, con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad”, señala este proyecto de ley presentado por Noelia Rossvith Herrera Medina a fines de mayo del 2025

La existencia de este proyecto de ley, sin embargo, no debe eclipsar el hecho de que uno similar fue presentado varios meses luego, y tras la reunión de Jerí con el empresario chino, el cual se dio a la par de la modificación del ATU, por tercera vez de las bases para comprar las cámaras de videovigilancia para los 8.000 buses.

Asimismo, justamente tras esta revelación, el porta del proyectos de ley del Congreso presentó errores y no mostraba ningún archivo de proyecto de ley. Posteriormente luego de esto, todo el portal estuvo inactivo.

Luis Cordero Jon Tay, antes en Fuerza Popular, sería el nexo entre José Jerí y el empresario chino. - Crédito Congreso

El proyecto de ley de Fuerza Popular

“He presentado el Proyecto de Ley 13645/2025-CR, que propone la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) en la importación y venta de videocámaras de vigilancia, así como de sus componentes y accesorios, destinado a las entidades de administración pública”, reveló Victor Flores Seferino, parlamentario de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Economía del Congreso el 31 de diciembre de 2025.

Así, resaltó que esta iniciativa legislativa tiene como objetivo “fortalecer la seguridad ciudadana, permitiendo que las entidades públicas competentes en seguridad ciudadana optimicen el uso de sus recursos, mejoren la implementación, mantenimiento y operatividad de los sistemas de videovigilancia, y refuercen la capacidad de prevención y respuesta frente al delito a nivel nacional”.

Este proyecto aún no ha sido discutido ni aprobado. Y se debe resaltar además, que no solo exoneraría el IGV de las cámaras de videovigilancia que se compren, sino también los implementos para asegurar la correcta implementación y funcionamiento de los equpos ya adquiridos.

Luego de los informes periodísticos, la ATU emitió este comunicado. - Crédito Captura de ATU