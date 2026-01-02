Laura Huarcayo, Erick Elera y La Carlota serían los nuevos conductores de ‘Mande quien mande’

Laura Huarcayo estará a cargo de Mande quien Mande, según Pati Lorena. La exproductora lanzó el nombre de quiénes serán sus acompañantes. TikTok

El mediodía de América TV se prepara para un regreso esperado. La exproductora y hoy creadora de contenido Pati Lorena indicó en su canal de TikTok que Laura Huarcayo será la nueva figura al frente de “Mande quien mande”, un espacio que promete renovarse en 2026 con un elenco que marca el regreso de rostros emblemáticos y la incorporación de nuevas figuras.

La próxima edición de “Mande quien mande” dejará atrás el formato liderado por María Pía Copello junto a La Carlota y Mario Hart, para dar paso a figuras que ya genera gran expectativa. Según Patty Lorena, el renovado espacio contará con la conducción de Laura Huarcayo, quien regresa así a la televisión nacional después de varios años alejada de la pantalla. La acompañará el actor y cantante Erick Elera, conocido por su trabajo en “Al fondo hay sitio” y por su faceta en la música, además de La Carlota —personaje interpretado por Carlos Vílchez— que se queda en el espacio de América TV.

Laura Huarcayo ha estado fuera de la TV por muchos años.

“¡No saben, les traigo una última noticia! Muchos se van a poner felices. Resulta, ya adivinen quién regresa al mediodía. Sí, mi amor, en vez de María Pía, lo que todos querían, la Laura Huarcayo", indicó Pati Lorena con su peculiar estilo.

“Entonces en MQM va a estar Laura Huarcayo, La Carlota y adivinen quién es la bomba, mis amores, el queridísimo Erick Elera. Ese va a ser el trío para todos tus mediodías en América Televisión por Pro TV”, continuó la exproductora, conocedora de la industria televisiva y quien mantiene contacto con figuras del medio.

Sin embargo, hasta la fecha, América TV no ha confirmado esta noticia.

Laura Huarcayo sería la nueva conductora de Bienvenida la tarde.

El regreso de Laura Huarcayo a la TV

El regreso de Laura Huarcayo genera expectativa por su historial en la conducción y su recordada dupla con La Carlota en “Bienvenida la tarde”, programa de entretenimiento que marcó una época en la televisión peruana. La química entre ambos fue uno de los puntos altos del espacio, por lo que la reunión de ambos nombres en un nuevo formato es vista por muchos seguidores como una fórmula probada para el éxito y la sintonía.

Por su parte, Erick Elera suma su carisma y experiencia en televisión y escenarios, lo que aporta dinamismo y un perfil distinto al elenco. El actor viene de una etapa consolidada en la serie “Al fondo hay sitio” y de shows musicales dentro y fuera del país. Su presencia en “Mande quien mande” formaría parte de la apuesta del canal por un mediodía más versátil y dirigido a diversos públicos.

Erick Elera es integrante de 'Al Fondo Hay Sitio'. (Foto: Captura de IG)

La noticia no tardó en generar reacciones entre los seguidores de los presentadores y en redes sociales, donde muchos celebran la vuelta de Laura Huarcayo a la conducción y la reunión con La Carlota. El recuerdo de “Bienvenida la tarde” y la expectativa por la interacción con Erick Elera alimentan el entusiasmo por un formato que buscará posicionarse como la opción predilecta del público al mediodía.

La trayectoria de Laura Huarcayo en la televisión incluye programas de entretenimiento y concursos, donde se destacó por su empatía, estilo y capacidad para conectar con la audiencia. Su regreso se da en un contexto de cambios en la televisión nacional, donde las figuras consagradas regresan para liderar proyectos renovados que buscan captar nuevas audiencias sin perder a los seguidores tradicionales.

Carlos Vílchez y Laura Huarcayo estuvieron a cargo de Bienvenida la Tarde. Hasta el día de hoy conservan su amistad.

El canal aún no ha confirmado la fecha exacta del estreno, pero la expectativa crece a medida que se acerca el lanzamiento del programa. “Después no digan que no se los dije. Ya van a ver, ya van a ver. Unos días más y ya sale ese trío ganador”, dijo finalmente Pati Lorena.