Jazmín Pinedo critica comunicado de Barrio Fino y llama a tomar medidas ante el caso de Bryan Torres: “Mejor no hubieran enviado nada”

La conductora de ' Espectáculos' analiza la situación de Bryan Torres, de la orquesta 'Barrio Fino', involucrado en un acto de violencia, criticando la 'inconsecuencia' del grupo al emitir un comunicado en contra de la agresión pero sin separarlo de sus filas. Video: América Espectáculos

La reciente decisión de Barrio Fino de mantener a Bryan Torres como integrante de la orquesta, pese a la difusión del video donde agrede a Samahara Lobatón, ha encendido la polémica en el mundo del espectáculo y ha provocado una contundente reacción de Jazmín Pinedo.

La conductora de ‘Más Espectáculos’ no dudó en cuestionar la postura de la agrupación y lamentó que, pese a un comunicado en el que se rechaza la violencia, el cantante siga en sus filas. La crítica de la ‘Chinita’ refleja el malestar de un sector del público y la farándula, que exige medidas ejemplares ante casos de violencia de género.

“Mejor no hubieran enviado nada”: Jazmín Pinedo cuestiona el comunicado de Barrio Fino

Durante la última edición de ‘Más Espectáculos’, Jazmín Pinedo se mostró sorprendida e incómoda al analizar el comunicado publicado por Barrio Fino, en el que la agrupación señala que Bryan Torres continuará como parte del equipo mientras duren las investigaciones.

La conductora fue directa al señalar la incongruencia de la orquesta: “Mejor no hubieran enviado nada. Por un lado dicen que están en contra de cualquier tipo de violencia, como la que hemos visto, porque no tenemos que esperar que termine la investigación”, señaló, evidenciando su desacuerdo con la tibieza de la respuesta institucional.

Pinedo fue más allá y enfatizó que la gravedad de las imágenes no deja margen para dudas ni excusas: “Eso para determinar cuál es el castigo que va a recibir, pero lo que hemos visto, lo hemos visto todos. Las imágenes son bastante claras, ella está siendo agredida de una manera brutal en esas imágenes, según lo que se muestra”.

Jazmín Pinedo cuestiona el comunicado de Barrio Fino y llama a tomar medidas ante el caso de Bryan Torres: “Mejor no hubieran enviado nada”.

La presentadora fue enfática al señalar que la permanencia de Torres en la agrupación envía un mensaje equivocado, pues se separa la vida personal del artista de su rol profesional como si los actos privados no tuvieran consecuencias públicas.

En ese sentido, Jazmín Pinedo insistió en que Barrio Fino debió tomar una medida drástica al menos hasta que el proceso legal concluya: “Ellos dicen que no están de acuerdo, sin embargo lo mantienen dentro de la orquesta. No estamos hablando de la conciliación, sino del acto. De verdad que bastante inconsecuentes, creo que tendrían que, al menos hasta que el proceso termine, Bryan dar un paso al costado”, sentenció.

El comunicado de Barrio Fino y la presión pública por una sanción ejemplar

El comunicado de Barrio Fino ha sido objeto de críticas no solo por parte de Jazmín Pinedo, sino también de otros conductores, figuras públicas y usuarios en redes sociales. En el texto, la orquesta expresó su rechazo “a cualquier tipo de violencia”, pero confirmó la continuidad de Bryan Torres en el grupo, argumentando que la decisión responde a un acuerdo entre las partes involucradas y al respeto del debido proceso.

“Mientras las autoridades determinen las responsabilidades del caso el integrante continuará cumpliendo sus funciones laborales dentro de la orquesta, pedido por parte de ambas personas involucradas. Esta decisión no implica respaldo ni justificación de los hechos ocurridos, sino respeto al debido proceso”, señala el pronunciamiento.

Jazmín Pinedo, conductora de ' Espectáculos' expresa su total indignación tras ver las imágenes de la agresión sufrida por Samahara Lobatón, calificándolas de 'despreciables' y 'detestables'. Video: Más Espectáculos

La agrupación también afirmó que el caso corresponde al ámbito personal de Torres y que, hasta el momento, no existe una determinación oficial que establezca responsabilidades. El dueño del grupo, José Luis Hernández, ratificó esta posición, marcando distancia entre la denuncia y la relación laboral: “Bryan sí trabaja para mí, pero lo que pase con su familia ya es íntimo de su familia”, sostuvo.

Sin embargo, esta postura ha sido tachada de insuficiente y hasta contradictoria por parte del público, que considera que la gravedad de los hechos ameritaba una suspensión o separación temporal del cantante hasta que las investigaciones concluyan.

Mensajes como “No la golpeó, la quiso matar”, “Ojalá lo saquen de la orquesta”, y “Qué bajo que sigan contando con alguien así, que le caiga todo el peso de la ley” se han multiplicado en las redes sociales de Barrio Fino, mientras continúan las presiones para que la agrupación adopte una sanción ejemplar.

En paralelo, Jazmín Pinedo y otras figuras mediáticas han usado su plataforma para alentar a Samahara Lobatón a denunciar formalmente a su agresor y a romper el ciclo de violencia. “No puede existir alguien que le haga daño a otra persona de esa manera con intenciones claras”, expresó la conductora, quien también pidió a las autoridades y a la justicia que actúen con la severidad que el caso amerita.