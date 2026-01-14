Dueño de orquesta ‘Barrio Fino’, donde canta Bryan Torres, se pronuncia tras agresión a Samahara Lobatón: ¿lo botarán?

El propietario José Luis Hernández evitó pronunciarse sobre la permanencia de Bryan Torres en la agrupación luego de que salieran a la luz graves acusaciones e imágenes preocupantes que involucran a la pareja mediática (Willax TV)

La difusión de un material audiovisual que mostraría un episodio de violencia contra Samahara Lobatón generó repercusiones que trascendieron el ámbito personal y alcanzaron el entorno laboral de Bryan Torres.

El cantante, integrante de la orquesta Barrio Fino, quedó en el centro de la controversia tras la exposición pública del caso en televisión, donde se describieron imágenes de extrema gravedad. En medio del debate, surgieron cuestionamientos sobre su continuidad dentro de la agrupación musical.

Ante ese escenario, el dueño de la orquesta decidió pronunciarse, aunque con cautela, marcando distancia entre la situación denunciada y el vínculo estrictamente profesional que mantiene con el artista. Sus declaraciones abrieron interrogantes sobre los límites entre lo privado y lo laboral.

El pronunciamiento del dueño de Barrio Fino

Tras la difusión del video, el dueño de Barrio Fino aseguró no conocer antecedentes de violencia y afirmó que el conflicto de Bryan Torres pertenece al ámbito personal. (Willax TV)

Las primeras reacciones desde el entorno profesional de Bryan Torres llegaron tras la insistencia periodística por conocer si la orquesta Barrio Fino evaluaba alguna medida interna. José Luis Hernández, propietario de la agrupación, fue contactado por ‘Amor y Fuego’ luego de que se hiciera pública la denuncia relacionada con una presunta agresión contra Samahara Lobatón.

Consultado sobre si tenía conocimiento previo de los hechos, Hernández respondió con reservas y evitó profundizar en el tema. “Yo como dueño, en esos temas más o menos tenía algo entendido, pero esos temas son personales”, señaló al inicio de la conversación. Con esa afirmación, dejó claro que no se considera una voz autorizada para opinar sobre la vida privada de uno de sus trabajadores.

El responsable de la orquesta insistió en separar el desempeño laboral del conflicto denunciado. “Bryan sí trabaja para mí, pero lo que pase con su familia ya es íntimo de su familia”, expresó, marcando una línea entre la relación contractual y la esfera personal del cantante. Según su versión, hasta el momento no ha existido un incumplimiento que afecte directamente el trabajo dentro de la agrupación.

Ante la pregunta sobre posibles agresiones previas, Hernández fue enfático al negar conocimiento alguno. “No, no, no. No sabía yo, nunca me habló de eso”, respondió, descartando que el tema haya sido comentado internamente antes de la difusión del video. Esa declaración reforzó la idea de que la orquesta no estaba al tanto de un escenario de violencia.

Cuando se le consultó sobre eventuales sanciones o decisiones futuras, el dueño de Barrio Fino optó por cerrar el diálogo. “Yo no soy la persona indicada en hablar este tema”, dijo antes de interrumpir la comunicación, dejando abierta la incertidumbre sobre el destino laboral del cantante.

La denuncia televisiva que elevó la gravedad del caso

La polémica creció tras la denuncia televisiva que describió imágenes de violencia extrema y llevó a los conductores a pedir intervención de las autoridades. (Instagram)

Rodrigo González y Gigi Mitre dedicaron un segmento de su programa ‘Amor y Fuego’ a una denuncia grave contra el salsero Bryan Torres, por una presunta agresión física a su expareja Samahara Lobatón. Según los presentadores, recibieron material audiovisual que no se emitió por su crudeza pero que, según describieron, muestra un episodio de violencia dentro de una vivienda, con golpes, empujones y forcejeos sostenidos.

El conductor explicó que el video solo podía provenir del entorno íntimo de la pareja debido al acceso que requiere grabar en un domicilio. González comparó los hechos con conflictos previos ya expuestos públicamente y remarcó que lo observado supera disputas menores.

También relató que, en las imágenes, Torres habría colocado una almohada antes de agredir, lo que interpretó como un intento de evitar marcas visibles. En el set, Mitre calificó la conducta como extremadamente fuerte y sugirió que una persona con ese comportamiento debería enfrentar consecuencias legales. Además, González hizo un llamado a las autoridades para intervenir y criticó la tendencia de minimizar denuncias de violencia cuando la víctima tiene una imagen pública controversial.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Bryan Torres continuará participando en presentaciones o si se evaluará su situación dentro de la agrupación. Tampoco se ha producido un pronunciamiento detallado por parte de Samahara Lobatón tras la exposición televisiva. El silencio de la protagonista y la cautela del entorno profesional mantienen abierta una controversia que sigue escalando en el ámbito mediático y social.