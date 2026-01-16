Perú

Evelyn Vela desmiente burlas y se solidariza con Samahara Lobatón tras agresión: “Me da pena por lo que ha pasado”

La empresaria aclaró que su mensaje en redes no fue dirigido a la hija de Melissa Klug y condenó la violencia sufrida por la joven a manos de Bryan Torres.

La figura pública Evelyn Vela se pronunció para rechazar tajantemente las versiones que la señalaban de haberse burlado de Samahara Lobatón tras la agresión que la joven sufrió por parte de su expareja, Bryan Torres. La mediática mujer aclaró que jamás publicó mensajes con la intención de referirse a la situación de Samahara y lamentó lo sucedido, manifestando su solidaridad como mujer y madre.

La polémica surgió luego de que Evelyn Vela compartiera en sus redes sociales la frase: “Van a pagar llorando lo que un día hicieron riendo, el karma siempre llega”. Inmediatamente, algunos usuarios interpretaron que el mensaje aludía a la reciente agresión sufrida por Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug.

Sin embargo, Vela negó cualquier relación y explicó que la publicación tuvo un origen completamente distinto. “Mi frase no fue por eso, mi vida no gira alrededor de esa familia. La puse porque me hackearon mis cuentas de TikTok y WhatsApp. No tenía ni la mínima idea de lo que le estaba pasando a la chica”, afirmó a Trome.

Consultada acerca de si se burlaría de una situación de violencia, Evelyn Vela fue contundente: “No. Más bien me da pena por lo que ha pasado, pues es mujer, pero eso lo tiene que arreglar junto a su familia. Espero que estén unidos y salgan adelante”. La empresaria señaló que, pese a sus diferencias del pasado con Melissa Klug, nunca se alegraría del sufrimiento de otra persona, en especial en un contexto de violencia.

Vela comentó además que tuvo conocimiento del video de la agresión a Samahara gracias a un maquillador en común, y que el contenido le generó consternación. “Sí, me lo pasó su maquillador, el cual tenemos en común. Me dio mucha pena y me solidarizo con ella porque podría ser mi hija. Ella (Samahara) no es un animal para que la maltraten de esa manera”, expresó. La empresaria insistió en que situaciones de este tipo merecen el rechazo general y la máxima protección a las víctimas.

Entiende la reacción de Melissa Klug

Sobre la reacción de Melissa Klug, madre de Samahara, Vela manifestó comprensión y apoyo. “Es la madre y tiene que salir a defender a su hija. Creo que todas haríamos lo mismo, somos unas leonas”, afirmó, destacando la importancia de la unidad familiar para superar momentos difíciles.

En redes sociales, la indignación y el respaldo a Samahara han sido constantes, mientras que la figura de Bryan Torres ha sido objeto de críticas y repudio, especialmente ante su silencio tras la difusión de las imágenes.

Acerca del agresor, Vela señaló que no mantiene ningún tipo de relación con él y desconoce su entorno. “No conozco al chico, solo lo he visto un par de veces, pero no es mi amigo, así que no podría decir cómo es, no sé nada de él”, comentó, descartando cualquier vinculación personal.

En los últimos días, Samahara Lobatón reapareció en redes sociales, aunque evitó brindar declaraciones sobre el episodio de agresión. Diversas figuras públicas y usuarios han mostrado su solidaridad, exigiendo justicia y condenando la violencia.

Evelyn Vela, conocida por su participación en la vida social limeña y por su pasado vínculo de amistad con Melissa Klug, quiso dejar atrás cualquier malentendido y enfatizó el valor de la empatía ante situaciones de violencia.

Melissa Klug, por su parte, ha mostrado apoyo total ante esta situación, quebrándose incluso al hablar de tema y pedir justicia para su hija tras ver el terrible video donde se le ve a Bryan Torres agrediendo a la made de sus dos últimos hijos.

