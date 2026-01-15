Bad Bunny ya está en Lima: reguetonero arribó al Perú y activa la cuenta regresiva para sus shows en el Estadio Nacional

Benito Martínez Ocasio ya está en Perú y el ambiente es pura emoción: fanáticos se agolpan fuera del hotel Marriott mientras la ciudad se prepara para dos noches inolvidables con el show del artista puertorriqueño (TikTok)

La presencia de Bad Bunny en el Perú quedó confirmada la tarde del miércoles con su arribo a Lima junto a su equipo de trabajo, en medio de una alta expectativa por los conciertos que ofrecerá esta semana.

El intérprete puertorriqueño, uno de los artistas más influyentes de la música urbana actual, ingresó de manera discreta a un conocido hotel de la capital, donde permanecerá durante su estadía.

La llegada activó la cuenta regresiva para dos presentaciones que agotaron entradas con semanas de anticipación y que han convertido a Lima en uno de los principales puntos de la gira. El despliegue logístico y la atención mediática reflejan la magnitud del evento.

Arribo discreto y despliegue de seguridad en Lima

Bad Bunny ingresó a Lima con un operativo reservado, escoltado hasta su hotel tras arribar desde Chile, en medio de estrictas medidas de seguridad y expectativa de seguidores que aguardaban noticias de su llegada. (TikTok)

El ingreso de Bad Bunny al territorio peruano se produjo en horas de la tarde, luego de su paso por Chile, como parte de su agenda regional. Las primeras imágenes lo mostraron llegando en una caravana vehicular a un hotel ubicado en una zona estratégica de Lima, con accesos controlados y resguardo reforzado. Dos vehículos ingresaron por la parte posterior del establecimiento, evitando el contacto directo con el público que ya se había congregado en los alrededores.

Testigos registraron el momento en que la comitiva atravesó el ingreso privado del hospedaje, confirmando que el artista ya se encuentra instalado en la capital. “Es Bad Bunny acá en Lima, Perú. Vemos dos carros ingresando al hotel”, se escuchó en uno de los registros difundidos tras su llegada. La escena marcó el inicio formal de su estadía y desató reacciones inmediatas entre seguidores y usuarios de redes sociales.

La presencia del cantante ha motivado un operativo de seguridad que involucra personal privado y coordinación con autoridades locales. El objetivo es garantizar la privacidad del artista y el normal desarrollo de sus actividades previas a los conciertos. Aunque no se ha informado sobre su agenda fuera del escenario, la expectativa incluye la posibilidad de recorridos o apariciones puntuales en la ciudad.

Dos conciertos con entradas agotadas y alta expectativa

Los shows del 16 y 17 de enero reunirán a miles de fanáticos de todo el país, en un evento que confirma la vigencia del artista y su impacto en la escena musical regional. (Instagram)

Bad Bunny ofrecerá dos conciertos consecutivos en el Estadio Nacional los días 16 y 17 de enero, fechas que se convirtieron en uno de los eventos musicales más esperados del año en el país. Ambas presentaciones agotaron localidades semanas antes, confirmando el impacto del artista y su capacidad de convocatoria. Miles de fanáticos, tanto de Lima como de otras regiones, se preparan para asistir a los shows.

El fenómeno del cantante, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, trasciende el ámbito musical y se refleja en la magnitud de la producción. La puesta en escena incluirá elementos interactivos que ya han sido parte de presentaciones anteriores, entre ellos un espacio denominado La Casita, donde el artista suele compartir momentos especiales con invitados y asistentes. La elección del contenido específico para Lima se mantiene en reserva, lo que incrementa la expectativa.

La organización ha señalado que el espectáculo contará con una estructura técnica de gran escala, acorde con los estándares internacionales de la gira. El Estadio Nacional fue acondicionado para recibir a un público masivo, con zonas diferenciadas y accesos distribuidos para facilitar el desplazamiento. La llegada anticipada del artista permite ajustar detalles finales y coordinar ensayos.

Horarios, accesos y control de identidad para el ingreso

La organización implementó controles estrictos con documento de identidad o pasaporte, además de accesos diferenciados según zona, para garantizar un ingreso fluido y seguro. (Instagram)

De acuerdo con la planificación establecida, las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 3:00 de la tarde en ambas fechas. El ingreso será progresivo, con el fin de evitar aglomeraciones y permitir que el público se ubique con anticipación. El inicio del show principal está programado para las 9:00 de la noche, por lo que se recomienda llegar con suficiente margen de tiempo.

El acceso al recinto estará sujeto a un control estricto de identidad. Los asistentes peruanos deberán presentar su documento nacional como parte del proceso de validación. En el caso de personas extranjeras, se permitirá el ingreso con pasaporte o documento de identidad de su país de origen, acompañado del ticket digital correspondiente. La verificación será obligatoria en todos los puntos de entrada.

Los organizadores han dispuesto accesos diferenciados según la zona adquirida, con señalización visible y personal orientador. Esta medida busca ordenar el flujo de personas y reducir los tiempos de espera. Se exhorta al público a revisar con antelación la información de su entrada para identificar el punto correcto de ingreso y evitar contratiempos.

Entradas digitales, advertencias y recomendaciones de seguridad

No existen tickets físicos ni archivos PDF autorizados, por lo que cualquier modalidad distinta a la digital será rechazada en los controles del estadio. (Instagram)

La producción ha emitido alertas sobre la circulación de supuestos boletos impresos o archivos en formato PDF ofrecidos a través de redes sociales y canales no autorizados. No existe venta de entradas físicas para ninguno de los conciertos. La única modalidad válida es la presentación del ticket digital a través de la aplicación oficial habilitada para el evento.

Solo quienes muestren su entrada activa y visible en la plataforma correspondiente podrán acceder al estadio. Cualquier otra presentación será considerada inválida y no permitirá el ingreso. La recomendación es no adquirir boletos fuera de los canales autorizados y verificar su autenticidad antes del día del concierto.

En materia de seguridad, el recinto contará con personal especializado en todos los accesos y áreas internas. Se ha pedido al público evitar correr, empujar o generar situaciones de riesgo durante el ingreso y la salida. También se recomienda ubicar las salidas de emergencia y seguir las indicaciones del personal en todo momento.

Existen restricciones claras sobre los objetos permitidos dentro del estadio, como parte de las normas establecidas para eventos de gran afluencia. El cumplimiento de estas disposiciones permitirá que los conciertos se desarrollen en un ambiente ordenado. Con Bad Bunny ya en Lima, la ciudad se prepara para recibir dos noches que concentrarán atención mediática, entusiasmo popular y una de las mayores convocatorias musicales del año.