Sorteo para la fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: fecha, horario y canal del evento

Alianza Lima es el vigente subcampeón sudamericano y peleará por el título en esta nueva edición. Crédito: Prensa AL

La expectativa es máxima de cara al Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026, torneo en el que tres equipos peruanos —Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín— irán en busca de la gloria continental frente a los mejores clubes de la región. En ese contexto, ya está todo listo para el sorteo que definirá la conformación de las zonas de la fase de grupos.

Esta nueva edición de la competencia, organizada por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), se disputará del 18 al 22 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, y reunirá a los mejores equipos de Sudamérica en un campeonato que promete partidos de alto nivel, intensidad y grandes emociones en la capital peruana.

En ese contexto, ya se ultiman los detalles para el inicio oficial del certamen y este viernes 16 de enero, desde las 12:00 horas de Perú, los fanáticos podrán conocer la distribución de los equipos en la fase de grupos. A continuación, te compartimos todos los detalles del sorteo que marcará el primer gran paso del Sudamericano de Clubes Femenino 2026.

Alianza Lima, Regatas y San Martín competirán en el Sudamericano de Clubes 2026.

¿Cómo se realizará el sorteo?

El sorteo seguirá un sistema de bombos, diseñado para equilibrar los grupos según el nivel y la trayectoria de los equipos. Esta metodología garantiza que los grupos sean competitivos desde el inicio y que los equipos más fuertes no se enfrenten entre sí en la fase inicial. La distribución de los bombos es la siguiente:

Cabezas de serie: Perú 1, Brasil 1, Brasil 2

Bombo 2: Perú 2, Perú 3, Boston College (Chile)

Bombo 3: Club UVIV (Ecuador), Banco República (Uruguay) y Olympic (Bolivia)

En representación de Perú, participarán los clubes Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín, que buscarán aprovechar la ventaja de jugar en casa y el apoyo de la afición local para llegar lejos en el torneo. Todo indica que el equipo ‘íntimo’ será el primer cabeza de serie, como bicampeón nacional y actual subcampeón sudamericano.

¿Dónde ver el sorteo?

La transmisión oficial del sorteo de la fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver el canal de Youtube de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) en Perú y toda la región. Asimismo, en Infobae Perú estaremos atentos a la conformación de los grupos con Alianza Lima, Regatas y San Martín como protagonistas.

Este viernes 16 de enero se desarrollará el sorteo de la fase de grupos del Sudamericano de Clubes 2026. Crédito: CSV

¿Qué esperar de la fase de grupos?

El Sudamericano de Clubes es uno de los torneos más importantes del continente, y la fase de grupos será clave para determinar qué equipos avanzarán a las etapas finales. Los enfrentamientos iniciales definirán qué clubes lucharán por las medallas y cuáles deberán conformarse con disputar los puestos restantes.

Los equipos brasileños, con su tradición y fortaleza en el voleibol sudamericano, llegan como favoritos, mientras que Boston College de Chile y los clubes de Ecuador, Uruguay y Bolivia buscarán dar la sorpresa. Por su parte, Alianza Lima, Regatas y San Martín intentarán imponer su juego ante rivales de gran nivel y conquistar uno de los dos boletos que darán la clasificación al Mundial de Clubes 2026.

Datos clave del torneo

Fechas: 18 al 22 de febrero de 2026

Sede: Lima, Perú

Transmisión del sorteo: Viernes 16 de enero, 12:00 horas de Perú, por la CSV

Organizador del sorteo: Marcelo Wangler, Director Ejecutivo de la CSV

Equipos participantes: 9 clubes de 6 países sudamericanos

Equipos peruanos: Alianza Lima, Regatas Lima, San Martín

El torneo promete partidos de alto nivel, estrategias intensas y momentos de gran emoción para los aficionados del voleibol femenino.