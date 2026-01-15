Perú

Sorteo para la fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: fecha, horario y canal del evento

Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín conocerán a sus rivales en la primera ronda del torneo continental que se jugará en Lima del 18 al 22 de febrero

Guardar
Alianza Lima es el vigente
Alianza Lima es el vigente subcampeón sudamericano y peleará por el título en esta nueva edición. Crédito: Prensa AL

La expectativa es máxima de cara al Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026, torneo en el que tres equipos peruanos —Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín— irán en busca de la gloria continental frente a los mejores clubes de la región. En ese contexto, ya está todo listo para el sorteo que definirá la conformación de las zonas de la fase de grupos.

Esta nueva edición de la competencia, organizada por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), se disputará del 18 al 22 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, y reunirá a los mejores equipos de Sudamérica en un campeonato que promete partidos de alto nivel, intensidad y grandes emociones en la capital peruana.

En ese contexto, ya se ultiman los detalles para el inicio oficial del certamen y este viernes 16 de enero, desde las 12:00 horas de Perú, los fanáticos podrán conocer la distribución de los equipos en la fase de grupos. A continuación, te compartimos todos los detalles del sorteo que marcará el primer gran paso del Sudamericano de Clubes Femenino 2026.

Alianza Lima, Regatas y San
Alianza Lima, Regatas y San Martín competirán en el Sudamericano de Clubes 2026.

¿Cómo se realizará el sorteo?

El sorteo seguirá un sistema de bombos, diseñado para equilibrar los grupos según el nivel y la trayectoria de los equipos. Esta metodología garantiza que los grupos sean competitivos desde el inicio y que los equipos más fuertes no se enfrenten entre sí en la fase inicial. La distribución de los bombos es la siguiente:

  • Cabezas de serie: Perú 1, Brasil 1, Brasil 2
  • Bombo 2: Perú 2, Perú 3, Boston College (Chile)
  • Bombo 3: Club UVIV (Ecuador), Banco República (Uruguay) y Olympic (Bolivia)

En representación de Perú, participarán los clubes Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín, que buscarán aprovechar la ventaja de jugar en casa y el apoyo de la afición local para llegar lejos en el torneo. Todo indica que el equipo ‘íntimo’ será el primer cabeza de serie, como bicampeón nacional y actual subcampeón sudamericano.

¿Dónde ver el sorteo?

La transmisión oficial del sorteo de la fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver el canal de Youtube de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) en Perú y toda la región. Asimismo, en Infobae Perú estaremos atentos a la conformación de los grupos con Alianza Lima, Regatas y San Martín como protagonistas.

Este viernes 16 de enero
Este viernes 16 de enero se desarrollará el sorteo de la fase de grupos del Sudamericano de Clubes 2026. Crédito: CSV

¿Qué esperar de la fase de grupos?

El Sudamericano de Clubes es uno de los torneos más importantes del continente, y la fase de grupos será clave para determinar qué equipos avanzarán a las etapas finales. Los enfrentamientos iniciales definirán qué clubes lucharán por las medallas y cuáles deberán conformarse con disputar los puestos restantes.

Los equipos brasileños, con su tradición y fortaleza en el voleibol sudamericano, llegan como favoritos, mientras que Boston College de Chile y los clubes de Ecuador, Uruguay y Bolivia buscarán dar la sorpresa. Por su parte, Alianza Lima, Regatas y San Martín intentarán imponer su juego ante rivales de gran nivel y conquistar uno de los dos boletos que darán la clasificación al Mundial de Clubes 2026.

Datos clave del torneo

  • Fechas: 18 al 22 de febrero de 2026
  • Sede: Lima, Perú
  • Transmisión del sorteo: Viernes 16 de enero, 12:00 horas de Perú, por la CSV
  • Organizador del sorteo: Marcelo Wangler, Director Ejecutivo de la CSV
  • Equipos participantes: 9 clubes de 6 países sudamericanos
  • Equipos peruanos: Alianza Lima, Regatas Lima, San Martín

El torneo promete partidos de alto nivel, estrategias intensas y momentos de gran emoción para los aficionados del voleibol femenino.

Temas Relacionados

Sudamericano de Clubes de VóleyAlianza Lima VóleySan Martín VóleyRegatas Limavóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

¿Dar de baja el RUC de un establecimiento permanente es lo mismo que extinguir una sociedad?

La Autoridad Tributaria ha decidido igualar la situación de baja definitiva –extinción del RUC– con un procedimiento societario de disolución, liquidación y extinción

¿Dar de baja el RUC

Aeropuerto Jorge Chávez: vuelos directos Lima-Miami podrían cancelarse en las próximas semanas por nueva TUUA internacional

Los pilotos que operan en el aeropuerto de Lima alertaron que LATAM ya comenzó con el desvío de rutas directas hacia Punta Cana y Cancún. Limeños tendrían que hacer conexión en Brasil

Aeropuerto Jorge Chávez: vuelos directos

Jesús Pretell declaró que “LDU de Quito me recuerda a Sporting Cristal por el cariño de la hinchada”

En su presentación oficial como refuerzo de Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el mediocentro peruano empleó una comparativa que dejó sorprendidos a los ecuatorianos

Jesús Pretell declaró que “LDU

Directorio de APC despide a Manuel Acuña Forno de la gerencia general luego de que pateara a una mujer en Miraflores

Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en que el sujeto descendió de su vehículo y atacó a la joven por la espalda

Directorio de APC despide a

Viviendas precarias y animales en riesgo por el incremento del caudal del río Lurín tras intensas lluvias en Lima

El aumento del caudal en la zona de Lurín ha puesto en alerta a familias que habitan en edificaciones precarias, debido a la saturación del suelo y la posibilidad de colapso ante nuevas precipitaciones

Viviendas precarias y animales en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga señala que

Rafael López Aliaga señala que no teme probar alimentos que le regalan en campaña: “Si me quieren drogar, que me droguen”

Le dan la razón a Mario Vizcarra: Luz Pacheco, presidenta del TC, habría infringido neutralidad por declaraciones sobre su candidatura

Mario Vizcarra estuvo en audiencia del JNE, pero no intervino

Fiscalía asegura continuidad de 54 investigaciones por muertes en protestas tras temor por impunidad y cierre del Eficavip

JNE deja al voto el caso de Mario Vizcarra: Esto se dijo en la audiencia clave para Perú Primero

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón reaparece y abandona

Samahara Lobatón reaparece y abandona el departamento donde vivía con Bryan Torres tras denuncia por intento de feminicidio

“Yo soy músico”: Gian Marco enfrenta incómodo encuentro con influencer y se vuelve viral

Miranda Capurro responde a críticas por antiguo post sobre Bad Bunny: “ Yo solo quiero ir al concierto a disfrutarlo”

Conciertos de BTS en Perú: denuncian ofertas de “apoyo económico” y entradas a cambio de favores sexuales

Armys vuelven viral su carta de requerimientos a la promotora que trae a BTS a Perú

DEPORTES

Jesús Pretell declaró que “LDU

Jesús Pretell declaró que “LDU de Quito me recuerda a Sporting Cristal por el cariño de la hinchada”

Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini: fecha, hora y dónde ver partido por semifinales del Challenger de Buenos Aires

Alianza Lima sorprende y ficha a delantera india que hizo historia en la Champions League Femenino: “He seguido al equipo”

Dos clubes podrían no jugar la Liga 1 2026 tras suspensión de licencias a pocos días del arranque del Torneo Apertura

Se filtraron detalles de la salida de Pablo Lavandeira de Alianza Lima: ¿Tuvo mala relación con el plantel tras la marcha de Hernán Barcos?