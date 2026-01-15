Rectificación de solicitud de retiro AFP: Integra, Prima, Habitat y Profuturo lo detallan

Los afiliados a las AFP ya pueden pedir la rectificación de su solicitud de retiro de hasta 4 UIT. - Crédito Andina

Las solicitudes para sacar hasta 4 UIT con la Ley del retiro AFP podrán ser enviadas hasta el próximo lunes 19 de enero. Esto incluye tanto las solicitudes iniciales, para afiliados que aún no registraron este pedido, como las rectificaciones, llamadas también segunda solicitud.

Sin embargo, para cada afiliado, según la administradora AFP a la que pertenece, el proceso de rectificación de solicitud AFP será diferente.

AFP Integra detalló que sus afiliados pueden realizar la segunda solicitud a través de la agencia digital por app o web y entrar a la opción disponible. Es es en enlace: detalló que sus afiliados pueden realizar la segunda solicitud a través de la agencia digital por app o web y entrar a la opción disponible. Es es en enlace: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

AFP Habitat señaló que para la rectificación se puede usar el mismo link valido para el retiro de AFP: señaló que para la rectificación se puede usar el mismo link valido para el retiro de AFP: https://retiro.afphabitat.com.pe/

Prima AFP reveló que la rectificación se puede realizar a través de su Agencia Virtual, en “Mis trámites” y en el apartado “Otros”, donde está la opción “Segunda solicitud de retiro de hasta cuatro UIT”. Ingresa por reveló que la rectificación se puede realizar a través de su Agencia Virtual, en “Mis trámites” y en el apartado “Otros”, donde está la opción “Segunda solicitud de retiro de hasta cuatro UIT”. Ingresa por este enlace

Profuturo AFP señaló que la rectificación de solicitudes de retiro AFP se puede hacer por medio de su libro de reclamaciones. Aquí está señaló que la rectificación de solicitudes de retiro AFP se puede hacer por medio de su libro de reclamaciones. Aquí está el enlace

Así puedes pedir la rectificación del monto de retiro AFP que pediste en Profuturo. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

¿Qué es la rectificación de solicitud AFP?

La rectificación de solicitud AFP o segunda solicitud de AFP se trata del proceso adicional durante este octavo acceso a las pensiones en que los afiliados, luego del aumento de la UIT en 2026, pueden pedir un monto adicional al de su primera solicitud.

Si un afiliado aún no solicita su retiro AFP, aún puede hacerlo, por hasta S/ 22.000 hasta el lunes 19 de enero. Pero también puede hacer una nueva solicitud, solo en estos casos:

Para afiliados que hayan realizado un primer retiro menor a las cuatro UIT vigentes en 2025

Contar con saldo disponible en la cuenta AFP

No superar el límite total de S/ 22.000 al sumar ambos retiros

Ingresar la solicitud antes del lunes 19 de enero de 2026.

Las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones ya informaron cómo se da la rectificación del retiro AFP. Pero esta puede ser rechazada. - Crédito Andina/Norman Córdova

Profuturo AFP con libro de reclamaciones

En el caso de Profuturo AFP, esta solicitud de rectificación se puede realizar desde el apartado de libro de reclamaciones, en este enlace: https://enlinea.profuturo.com.pe/libro-reclamaciones#/

“Si registraste una solicitud de retiro de hasta 4 UIT durante el 2025 y no retiraste el monto total, puedes pedir que evaluemos tu caso para rectificar y corregir el monto pendiente", aclara la entidad.

¿Quiénes califican para esta revisión? Debes haber registrado una primera solicitud de retiro en nuestra Agencia Virtual

¿Cuál es el monto que puedes solicitar rectificar? Si solicitaste un monto menor a las 4UIT en tu primera solicitud, puedes solicitar el excedente hasta el valor máximo de las 4UIT del 2026.

Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

¿Cómo se solicita la rectificación? Solo por medio del Libro de Reclamaciones de Profuturo AFP. Se debe detallar lo siguiente:

Motivo del reclamo: Retiro 4 UIT 2025 - Ley 32445

Pedido Concreto: Rectificación de monto retiro

Canal asociado No aplica

Antecedente de reclamo: Tengo un código de solicitud (Aquí debes agregar el código de tu primera solicitud de retiro aprobada)

En los comentarios, solo debes indicar el monto adicional que estás solicitando.