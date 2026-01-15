Lluvias intensas elevan caudales de los ríos Perené, Huallaga y Ucayali: Senamhi activa alerta amarilla

Río Perené ubicado en Chanchamayo, Junín | Foto: Senamhi

El aumento sostenido de las precipitaciones en la selva peruana está provocando que los ríos Perené, Huallaga y Ucayali registren niveles superiores a lo habitual para esta temporada, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entidad dependiente del Ministerio del Ambiente (Minam).

Según los últimos registros, al 14 de enero a las 06:00 horas, el río Perené, en la estación Puente Chirani (Junín), alcanzó un caudal de 821.2 metros cúbicos por segundo. Por su parte, el río Huallaga, en la estación Puente Tocache (San Martín), marcó 4.62 metros de altura, mientras que el río Ucayali, en Contamana (Loreto), llegó a 131.49 metros sobre el nivel del mar.

Estos valores superan los niveles normales para esta época, activando el umbral hidrológico amarillo, que indica vigilancia y un posible aumento del riesgo. Frente a este escenario, Senamhi recomienda extremar precauciones y mantener medidas preventivas en las zonas afectadas.

El organismo precisó que, según los pronósticos hidrológicos, los caudales podrían continuar en ascenso entre el 14 y el 20 de enero, con los picos más altos estimados para los días 15 y 16. Este comportamiento aumenta la posibilidad de desbordes en sectores vulnerables de San Martín, Huánuco y Ucayali, por lo que la alerta a la población y autoridades locales se mantiene vigente.

Senamhi seguirá realizando monitoreo constante de las condiciones hidrometeorológicas y recuerda a la ciudadanía consultar información actualizada sobre lluvias y niveles de los ríos a través de su portal web y redes sociales.

Alerta naranja en 12 regiones del Perú

Motocicletas y otros vehículos fueron arrastrados por el caudal del agua en la Plaza de Armas y avenidas comerciales de Tarapoto. (Exitosa)

Senamhi emitió un aviso de alerta naranja para doce regiones del país ante lluvias intensas previstas desde la medianoche del jueves 15 hasta el viernes 16 de enero de 2026, con una duración estimada de 47 horas. Se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h.

Las regiones afectadas son Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Se pronostican acumulados de lluvia de hasta 50 mm/día en la selva norte y centro, y 80 mm/día en la selva sur. Para el viernes 16, se prevé que los acumulados alcancen 55 mm/día en el norte y centro, y mantengan 80 mm/día en el sur, aumentando el riesgo de crecidas de ríos, deslizamientos e interrupciones de servicios básicos.

El Indeci recomendó a la población y autoridades tomar medidas preventivas: despejar rutas de evacuación, asegurar la operatividad de centros de salud y comisarías, reforzar techos, proteger objetos de valor y activar el Plan Familiar de Emergencias. El COEN coordina con gobiernos regionales y locales para garantizar una respuesta rápida ante posibles contingencias.

Las zonas más vulnerables son Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali, donde se esperan los mayores acumulados de lluvia, afectando tanto áreas urbanas como rurales de la selva peruana. La recomendación principal es mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

Números de emergencia

Central de Emergencias 911: Número único para emergencias .

Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil): Línea gratuita 119.

Bomberos: 116.

Policía Nacional del Perú : 105.

Samu (Servicio de Atención Médica de Urgencia): 106.

Cruz Roja Peruana: 265-7000.