Perú

Lluvias intensas elevan caudales de los ríos Perené, Huallaga y Ucayali: Senamhi activa alerta amarilla

El organismo meteorológico activó el umbral hidrológico amarillo, indicando vigilancia ante posibilidad de desbordes

Guardar
Río Perené ubicado en Chanchamayo,
Río Perené ubicado en Chanchamayo, Junín | Foto: Senamhi

El aumento sostenido de las precipitaciones en la selva peruana está provocando que los ríos Perené, Huallaga y Ucayali registren niveles superiores a lo habitual para esta temporada, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entidad dependiente del Ministerio del Ambiente (Minam).

Según los últimos registros, al 14 de enero a las 06:00 horas, el río Perené, en la estación Puente Chirani (Junín), alcanzó un caudal de 821.2 metros cúbicos por segundo. Por su parte, el río Huallaga, en la estación Puente Tocache (San Martín), marcó 4.62 metros de altura, mientras que el río Ucayali, en Contamana (Loreto), llegó a 131.49 metros sobre el nivel del mar.

Estos valores superan los niveles normales para esta época, activando el umbral hidrológico amarillo, que indica vigilancia y un posible aumento del riesgo. Frente a este escenario, Senamhi recomienda extremar precauciones y mantener medidas preventivas en las zonas afectadas.

El organismo precisó que, según los pronósticos hidrológicos, los caudales podrían continuar en ascenso entre el 14 y el 20 de enero, con los picos más altos estimados para los días 15 y 16. Este comportamiento aumenta la posibilidad de desbordes en sectores vulnerables de San Martín, Huánuco y Ucayali, por lo que la alerta a la población y autoridades locales se mantiene vigente.

Senamhi seguirá realizando monitoreo constante de las condiciones hidrometeorológicas y recuerda a la ciudadanía consultar información actualizada sobre lluvias y niveles de los ríos a través de su portal web y redes sociales.

Alerta naranja en 12 regiones del Perú

Motocicletas y otros vehículos fueron
Motocicletas y otros vehículos fueron arrastrados por el caudal del agua en la Plaza de Armas y avenidas comerciales de Tarapoto. (Exitosa)

Senamhi emitió un aviso de alerta naranja para doce regiones del país ante lluvias intensas previstas desde la medianoche del jueves 15 hasta el viernes 16 de enero de 2026, con una duración estimada de 47 horas. Se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h.

Las regiones afectadas son Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Se pronostican acumulados de lluvia de hasta 50 mm/día en la selva norte y centro, y 80 mm/día en la selva sur. Para el viernes 16, se prevé que los acumulados alcancen 55 mm/día en el norte y centro, y mantengan 80 mm/día en el sur, aumentando el riesgo de crecidas de ríos, deslizamientos e interrupciones de servicios básicos.

El Indeci recomendó a la población y autoridades tomar medidas preventivas: despejar rutas de evacuación, asegurar la operatividad de centros de salud y comisarías, reforzar techos, proteger objetos de valor y activar el Plan Familiar de Emergencias. El COEN coordina con gobiernos regionales y locales para garantizar una respuesta rápida ante posibles contingencias.

Las zonas más vulnerables son Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali, donde se esperan los mayores acumulados de lluvia, afectando tanto áreas urbanas como rurales de la selva peruana. La recomendación principal es mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

Números de emergencia

  • Central de Emergencias 911: Número único para emergencias.
  • Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil): Línea gratuita 119.
  • Bomberos: 116.
  • Policía Nacional del Perú: 105.
  • Samu (Servicio de Atención Médica de Urgencia): 106.
  • Cruz Roja Peruana: 265-7000.

Temas Relacionados

Senamhialertadesborde de ríoslluviasperu-noticias

Más Noticias

JEE admite tacha contra la lista al Senado del APRA que integran Carla García y Jorge del Castillo

Militante denuncia en su tacha que la Comisión Política lo sacó injustificamente de la lista para designar a otros afiliados

JEE admite tacha contra la

Pablo Guede explotó contra Sergio Peña tras ‘blooper’ en Alianza Lima vs Unión: “No eres capaz de ir para adelante”

Se filtraron los gritos del técnico argentino hacia el volante peruano en el duelo amistoso por la Serie Río de La Plata 2026

Pablo Guede explotó contra Sergio

Mr Peet criticó a Pablo Guede por su estilo y desperdiciar a Federico Girotti, y lo comparó con Néstor Gorosito: “Tampoco hay fútbol”

El periodista deportivo recordó que a ‘Pipo’ se le cuestionaba por la falta de inventiva en los últimos metros. Algo que se sigue repitiendo con el nuevo entrenador

Mr Peet criticó a Pablo

Nuevos precios de entradas para el Parque de Las Leyendas en 2026: tarifa ya se cobra en San Miguel y Huachipa

La entidad limeña informó sobre el reajuste de precios que regirá durante el año e incluye beneficios para adultos mayores y menores de edad

Nuevos precios de entradas para

Indecopi extiende derechos compensatorios sobre biodiésel de Estados Unidos: ¿Cómo impactará al mercado peruano?

La protección del Indecopi se extenderá hasta 2030 y abarca tanto el biodiésel puro como las mezclas con más del 50% de este insumo

Indecopi extiende derechos compensatorios sobre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La concesión que favoreció al

La concesión que favoreció al empresario chino que se reunió con José Jerí: hidroeléctrica de USD 224 millones nunca se ejecutó

JNE decide hoy si Mario Vizcarra puede postular en las Elecciones: Perú Primero pide inaplicar la Ley 30717

Zully Pinchi, aspirante al Senado y vinculada a Martín Vizcarra: “Nunca tuve una relación con él ni la tendría”

Juan José Santiváñez señala que crimen de Andrea Vidal no es asunto de APP y vuelve a negar que su voz aparezca en audios de ‘Culebra’

“Malas mañas”: Hermano de Dina Boluarte y empresario chino operaron con congresistas avalados por José Jerí, según Shimabukuro

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: Quiénes son

BTS en Perú: Quiénes son sus integrantes y cómo se convirtieron en una de las bandas coreanas favoritas del mundo

Conciertos de BTS en Lima: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Perú?

Fátima Chávez deja La Roro Network a pocos días de su debut: “Corresponde a decisiones personales y profesionales”

Bad Bunny en Lima: accesos, horario, recomendaciones y más para los conciertos del ‘Conejo Malo’

Bad Bunny en Lima: Este es el posible setlist para sus dos conciertos en el Estadio Nacional

DEPORTES

Pablo Guede explotó contra Sergio

Pablo Guede explotó contra Sergio Peña tras ‘blooper’ en Alianza Lima vs Unión: “No eres capaz de ir para adelante”

Mr Peet criticó a Pablo Guede por su estilo y desperdiciar a Federico Girotti, y lo comparó con Néstor Gorosito: “Tampoco hay fútbol”

Gerardo Pelusso realza la categoría de Pablo Guede y confía que pueda sacar adelante a Alianza Lima: “Es un técnico importante en Argentina”

Pedro García lanzó dura crítica a Alianza Lima tras derrota con Unión: “Si insiste en salir jugando, perderá debut en Copa Libertadores”

Rodrigo Ureña salvó a Millonarios de 2 goles ante Boca Juniors: así rindió el exjugador de Universitario en La Bombonera