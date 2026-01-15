“Yo soy músico”: Gian Marco enfrenta incómodo encuentro con influencer y se vuelve viral

El video del incómodo momento de Gian Marco se viralizó y provocó reacciones divididas en redes sociales. Infobae Perú / Captura: TikTok

Un momento tan cotidiano como inesperado terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados en redes sociales. El cantautor peruano Gianmarco, ganador del Grammy Latino y una de las figuras más importantes de la música nacional, vivió una situación incómoda —aunque manejada con notable serenidad— mientras caminaba tranquilamente por las calles de Estados Unidos junto a su pareja, Juliana Molina.

Un influencer extranjero, sin reconocerlo, lo abordó para hacerle preguntas básicas, dando origen a una escena que rápidamente se volvió viral. El encuentro ocurrió de manera fortuita, sin cámaras profesionales ni producción previa. Gianmarco caminaba con total normalidad cuando fue interceptado por ‘Vinsvision’, un creador de contenido conocido por llevar a cabo entrevistas espontáneas a peatones en la vía pública.

Como suele ocurrir en este tipo de dinámicas, el influencer se acercó atraído por la apariencia del músico, sin tener idea de que se encontraba frente a uno de los artistas más influyentes del Perú.

La conversación comenzó de forma amable cuando el joven elogió la vestimenta del cantante. “Esa es una sudadera genial”, exclamó al notar la prenda que llevaba el artista peruano, la cual tenía el logotipo del estudio del artista. Intrigado por el diseño, el creador de contenido decidió continuar con su estilo de preguntas rápidas, sin sospechar que el entrevistado tenía una trayectoria internacional ampliamente reconocida.

El diálogo tomó un giro particular cuando el Vinsvision lanzó una pregunta directa y aparentemente inocente: “¿A qué te dedicas tú?”. Sin ningún gesto de incomodidad ni soberbia, Gianmarco respondió con total naturalidad: “Yo soy músico”. La respuesta, lejos de cerrar la conversación, despertó la curiosidad del joven, quien mostró cierto escepticismo ante la afirmación.

Ante la incredulidad del joven, el cantautor mantuvo la calma y, con una sonrisa serena, decidió aclarar su identidad. “Soy Gianmarco”, dijo en inglés, sugiriéndole que lo buscara en Instagram para corroborar su información. El momento quedó registrado en video, mostrando cómo el creador de contenido sacaba su teléfono móvil para verificar el nombre que acababa de escuchar.

<b>Vinsvision</b> no dudó en buscar las redes sociales de Gian Marco

Al encontrar el perfil de Gian Marco y notar la gran cantidad de seguidores, así como su estatus de celebridad, su actitud cambió por completo. Visiblemente sorprendido, pasó de la duda al respeto, optó por seguirlo en redes sociales y se despidió de manera cordial, reconociendo implícitamente que había estado frente a una figura de talla internacional sin saberlo.

Lejos de mostrarse incómodo o molesto, el artista peruano manejó toda la situación con una sencillez que fue ampliamente destacada por los usuarios en redes sociales. Su reacción, tranquila y sin gestos de superioridad, contrastó con lo que muchos esperan de un artista consagrado al enfrentarse a este tipo de situaciones. El video, compartido por el propio influencer, se propagó rápidamente y generó una ola de comentarios, especialmente entre el público peruano.

La viralización del clip no tardó en provocar reacciones encontradas. Por un lado, numerosos usuarios salieron en defensa del legado de Gianmarco, resaltando su trayectoria y cuestionando que no haya sido reconocido. Comentarios como “Hermano, es el músico legendario de mi país”, “Es un cantante y compositor famosísimo peruano” y “Muy amigo de los Estefan” inundaron las plataformas digitales, destacando la importancia del artista en la música latinoamericana.

