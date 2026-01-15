Perú

Día Internacional de la Croqueta: origen, historia y razones de una celebración dedicada al sabor popular

Cada 16 de enero, la croqueta deja de ser un simple bocado para convertirse en protagonista mundial. Su historia culinaria, su expansión cultural y su vigencia explican por qué tiene un día propio

La jornada que reconoce a
La jornada que reconoce a este popular aperitivo destaca la importancia de las tradiciones culinarias compartidas y promueve el reconocimiento a una receta que ha cruzado fronteras y evolucionado con el paso de los años (Freepik)

El Día Internacional de la Croqueta se celebra cada 16 de enero como una jornada dedicada a uno de los platos más versátiles y reconocibles de la cocina popular. Presente en bares, hogares y restaurantes, la croqueta ha cruzado fronteras y épocas sin perder su esencia: una mezcla cremosa, un rebozado crujiente y una capacidad infinita de adaptación.

Aunque suele asociarse a la tradición española, su historia es más amplia y está ligada a la evolución de la gastronomía europea y a la creatividad doméstica.

La fecha busca rendir homenaje a un alimento que nació como solución práctica y terminó convertido en símbolo cultural, capaz de representar identidad, memoria y placer cotidiano.

El origen culinario de la croqueta y su evolución histórica

Nacida en la cocina francesa
Nacida en la cocina francesa del siglo XVIII como receta de aprovechamiento, la croqueta evolucionó con técnica y creatividad hasta convertirse en un clásico adoptado y reinventado por Europa. (Freepik)

La palabra croqueta proviene del término francés croquer, que significa crujir, una referencia directa a su característica textura exterior. Su antecedente más remoto se sitúa en la cocina francesa del siglo XVIII, cuando preparaciones a base de bechamel y restos de carne comenzaron a servirse empanadas y fritas. En aquel contexto, la croqueta surgió como una receta funcional, pensada para aprovechar sobrantes y transformarlos en un plato refinado.

Con el paso del tiempo, esta preparación se extendió por Europa y encontró en España un territorio fértil para su desarrollo. Allí, la receta fue adaptándose a los ingredientes disponibles y a las costumbres locales. Jamón, pollo, pescado o verduras se incorporaron a la masa, consolidando una versión propia que hoy forma parte del recetario tradicional. La croqueta dejó de ser un plato de aprovechamiento para convertirse en una especialidad apreciada, presente tanto en la cocina casera como en la restauración.

La evolución del plato también estuvo marcada por la técnica. La mejora en los procesos de fritura, el perfeccionamiento de la bechamel y la estandarización del rebozado permitieron una mayor regularidad en el resultado final. Esa combinación de sencillez y técnica explica por qué la croqueta logró mantenerse vigente durante generaciones sin perder atractivo.

Por qué el 16 de enero se dedica a la croqueta

La fecha reconoce a la
La fecha reconoce a la croqueta como un alimento transversal, presente en bares y alta cocina, cuya popularidad impulsó una celebración que trascendió fronteras. (Freepik)

La elección del 16 de enero como Día Internacional de la Croqueta responde a una iniciativa surgida en España, país donde este alimento ocupa un lugar central en la cultura gastronómica. La fecha fue impulsada para reivindicar su valor culinario y simbólico, más allá de su apariencia modesta. Con el tiempo, la conmemoración se difundió a otros países y adquirió carácter internacional, apoyada por la popularidad del plato y su presencia en múltiples tradiciones.

El objetivo principal de la celebración es reconocer a la croqueta como un ejemplo de creatividad culinaria. Su capacidad para adaptarse a distintos contextos, presupuestos y gustos la convirtió en un alimento transversal, consumido en todo tipo de entornos. Desde bares populares hasta restaurantes de alta cocina, la croqueta se presenta como un nexo entre lo cotidiano y lo sofisticado.

Durante esta jornada, cocineros, establecimientos y aficionados suelen rendir homenaje al plato con propuestas especiales. Se destacan recetas clásicas, pero también versiones innovadoras que incorporan ingredientes internacionales o técnicas contemporáneas. La celebración funciona como una excusa para revisar la historia del plato y para subrayar su vigencia en un escenario gastronómico en constante cambio.

La fecha también cumple una función cultural. Al dedicarle un día específico, se pone en valor el papel de la cocina popular como patrimonio compartido. La croqueta representa la transmisión de saberes domésticos y la memoria de generaciones que encontraron en esta receta una forma de compartir y celebrar.

Un plato global con identidad local

Hoy la croqueta convive entre
Hoy la croqueta convive entre lo casero y lo gourmet, con rellenos y técnicas que reflejan su capacidad de adaptación sin perder identidad ni arraigo popular. (Freepik)

Aunque su arraigo en España es evidente, la croqueta no pertenece a un solo país. Variantes similares existen en distintas cocinas del mundo, donde la idea de una masa rellena y frita adopta formas y sabores propios. En ese proceso de adaptación, la croqueta se transformó en un concepto más que en una receta cerrada.

En la actualidad, su presencia se extiende a cartas internacionales y a propuestas que combinan tradiciones. Rellenos inspirados en cocinas asiáticas, latinoamericanas o mediterráneas conviven con las versiones clásicas. Esa diversidad demuestra la capacidad del plato para dialogar con otros sabores sin perder su identidad.

El auge de la gastronomía creativa también influyó en su revalorización. Chefs reconocidos incorporaron la croqueta en menús de autor, respetando su esencia y elevando su presentación. Esa incorporación no desplazó la versión casera, que sigue siendo un referente emocional y familiar. Ambas conviven y refuerzan la idea de que se trata de un plato democrático.

La celebración del Día Internacional de la Croqueta pone en evidencia esa dualidad. Por un lado, destaca su origen humilde y su función práctica. Por otro, reconoce su potencial como lienzo gastronómico capaz de expresar técnica, innovación y tradición. Cada 16 de enero, el protagonismo de la croqueta confirma que la cocina popular puede alcanzar reconocimiento global sin renunciar a su sencillez.

En un escenario donde las tendencias cambian con rapidez, la croqueta mantiene su lugar gracias a una fórmula simple y eficaz. Su historia, su expansión y su permanencia explican por qué un alimento nacido de la necesidad terminó conquistando un día propio en el calendario internacional.

