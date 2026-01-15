Armys vuelven viral su carta de requerimientos a la promotora que trae a BTS a Perú

La Army peruana se organizó con campañas digitales, acciones solidarias y creatividad urbana, logrando visibilidad regional y posicionando a Perú como un mercado clave para BTS. (AFP)

La comunidad de fans de BTS en Perú, conocida como Army, tomó la iniciativa de formalizar sus preocupaciones y requerimientos ante la productora Live Nation Perú, encargada de organizar los conciertos del grupo surcoreano programados para octubre de 2026 en Lima. A través de un documento que se viralizó en redes sociales y grupos de fanáticos, las seguidoras y seguidores de la banda solicitaron la implementación de medidas adicionales de seguridad y organización para garantizar la integridad y el bienestar de todas las personas asistentes.

El comunicado, dirigido de manera respetuosa a la productora y promotora de eventos, plantea tres ejes fundamentales: la asignación de sitios numerados, el refuerzo del personal de seguridad y la difusión de protocolos claros de ingreso, circulación y evacuación. El documento destaca la importancia de estas acciones para evitar aglomeraciones, empujones y carreras durante el ingreso y la permanencia en el evento, especialmente en zonas de cancha, tradicionalmente las más propensas a situaciones de riesgo.

Armys envían documento a la promotora que trae a BTS a Perú. Twitter

Asignación de sitios numerados

Uno de los principales pedidos del Army peruano es que todas las zonas del recinto, incluidas las de cancha, cuenten con asientos o ubicaciones numeradas. El objetivo es evitar las aglomeraciones y el desorden que suelen producirse cuando los asistentes buscan posicionarse lo más cerca posible del escenario. El documento hace hincapié en que la numeración permitiría un acceso más ordenado y seguro, minimizando riesgos de empujones y carreras que pueden derivar en accidentes.

Refuerzo de personal de seguridad

La misiva también solicita el refuerzo del personal de seguridad, haciendo énfasis en la necesidad de que este personal esté debidamente capacitado y sea suficiente para las dimensiones del evento. Se pide especial atención en los accesos, las zonas de alta concentración y las áreas cercanas al escenario, para prevenir incidentes y responder de manera rápida ante cualquier eventualidad. La seguridad, según resalta el Army, debe ser una prioridad para todos los involucrados en la organización.

BTS llegará a Perú para brindar dos fechas de concierto.

Protocolos claros y difundidos

El documento plantea la importancia de establecer y comunicar protocolos claros de ingreso, circulación y evacuación, tanto previamente como durante el evento. Army solicita que estos procedimientos sean informados con anticipación y reforzados el mismo día del concierto, para que todos los asistentes conozcan las rutas y las acciones a seguir en caso de emergencia.

Precedentes y preocupaciones

El pedido de los fans está sustentado en antecedentes recientes de incidentes ocurridos en eventos de gran magnitud, tanto a nivel internacional como local. En el documento se menciona de forma específica el caso de Stray Kids, cuyo concierto evidenció riesgos reales para la vida e integridad de los asistentes debido a una organización insuficiente. Army señala que situaciones como estas pueden evitarse si se prioriza la seguridad y el bienestar del público.

BTS llega a Perú por primera vez. Foto composición: Infobae Perú

Posición ante la práctica de acampar

Otra solicitud destacada en la carta es la posición en contra de la práctica de acampar en los alrededores del recinto. Army advierte que esta costumbre, habitual en conciertos de artistas internacionales, expone a los asistentes, muchos de ellos menores de edad, a riesgos innecesarios de salud, seguridad y orden público. Además, consideran que fomenta una competencia peligrosa entre los propios fans, por lo que exhortan a la productora a desincentivar esta práctica y tomar medidas para evitarla.

Compromiso y expectativas

El Army peruano expresa su confianza en la experiencia y trayectoria internacional de Live Nation Perú, destacando su capacidad para ofrecer un evento seguro y respetuoso de los derechos del público. En la carta, solicitan que la vida y la integridad de los asistentes sean la prioridad absoluta en la organización del concierto, y agradecen de antemano la atención brindada a sus requerimientos.

La banda K-pop dará dos shows en Perú. Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo

La viralización del documento en redes sociales refleja el nivel de organización de la comunidad Army en Perú, que busca garantizar una experiencia positiva y segura para todos los fanáticos que esperan la llegada de BTS por primera vez en varios años. La iniciativa ha recibido el respaldo de seguidores de la agrupación y evidencia una preocupación por evitar accidentes y situaciones de riesgo, en un contexto donde la seguridad en espectáculos masivos ha cobrado relevancia internacional.

Por el momento, Live Nation Perú no ha emitido una respuesta pública directa al documento, en sus comunicados previos solo reiteró que la información sobre el venue y la venta de entradas será difundida exclusivamente a través de sus canales oficiales.

Productora que trae BTS a Perú se pronuncia.