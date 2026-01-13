EEUU anuncia arancel del 25% a países que negocien con Irán: así funciona hoy el comercio entre Perú y el régimen de Pezeshkian

El nuevo arancel del 25% anticipado por Estados Unidos a países con relaciones comerciales con Irán impacta directamente en el comercio exterior de Perú. Pero, ¿qué tanto?

Estados Unidos anunció la imposición de un arancel del 25% a los países que mantengan relaciones comerciales con Irán, en una medida que busca aislar al régimen de Masoud Pezeshkian y tiene implicancias directas para América Latina, incluido Perú.

El presidente Donald Trump comunicó la decisión a través de su red social Truth Social, mientras la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió que el gobierno estadounidense no descarta ninguna opción ante el agravamiento de la crisis iraní, que incluye una fuerte represión de protestas y reportes de cientos de muertos y miles de detenidos, según organizaciones de derechos humanos.

El anuncio, que fue cubierto y replicado por diversas agencias internacionales, pone en la mira las relaciones entre la república teocrática y varios mercado latinoamericanos como Brasil, Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia, Uruguay y Perú.

¿Las medidas de Washington impactan sobre el comercio entre Perú e Irán?

Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones peruanas a Irán sumaron USD 643.000, según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade. El período muestra una caída de 21,85% frente a igual lapso de 2024.

El portafolio exportador perdió diversidad, ya que el 90,71% del valor (USD 583.000) corresponde a vacunas para medicina veterinaria, que repuntaron respecto al año anterior. El resto de las exportaciones, USD 60.000, se concentra en materias colorantes de achiote.

Rubros como cochinilla y colorantes de insectos, relevantes en años anteriores, desaparecieron de los registros en 2025. No se reportan exportaciones de productos tradicionales.

La política arancelaria de EE.UU. busca aislar a Teherán y afecta a varios mercados latinoamericanos, entre ellos Brasil, Venezuela, Argentina y Perú. REUTERS/Evelyn Hockstein

El vínculo comercial entre Perú e Irán experimenta contracción en 2025

En cuanto a las importaciones peruanas desde Irán, el valor totalizó USD 671.000 a noviembre de 2025, lo que representa una caída del 44% respecto al mismo periodo de 2024.

La estructura de las compras se concentra en reactivos de diagnóstico o laboratorio (USD 380.000, 57% del total), uvas secas (USD 157.000, 23%) y dátiles frescos o secos (USD 32.000, 5%).

El sector químico domina el intercambio, mientras que bienes de consumo, textiles e insumos industriales pierden presencia o desaparecen. De esta manera, la balanza comercial entre Perú e Irán hasta noviembre de 2025 muestra un déficit de 4,4% (le compramos más de lo que le vendemos).

El 90,71% del total exportado por Perú a Irán en 2025 estuvo representado por vacunas veterinarias, reflejando la concentración en un solo rubro.

El comercio bilateral entre Perú e Irán se concentra en bienes químicos

Pero la fotografía de este intercambio ha cambiado drásticamente en los últimos años. Si se observa el cierre anualizado de 2024 (enero-diciembre), las exportaciones de Perú a Irán sumaron USD 822.000, una baja de 16,1% frente a 2023.

El principal producto exportado fue el carmín de cochinilla (USD 470.000, 57% del total), seguido por vacunas veterinarias (USD 193.000, 23%), cochinilla e insectos similares (USD 99.000, 12%) y colorantes de achiote (USD 60.000, 7%). De acuerdo con ADEX Data Trade, el sector químico mantuvo el liderazgo, mientras el agropecuario y agroindustrial explicó cerca del 12% del valor exportado.

El déficit de la balanza comercial entre Perú e Irán alcanzó el 4,4% negativo para Perú en 2025, con menor presencia de productos agroindustriales y colorantes naturales.

Por su parte, las importaciones peruanas desde Irán en 2024 alcanzaron USD 1 millón 199.000, un aumento de 10,5% respecto a 2023. Ese año, los principales productos importados fueron reactivos de laboratorio, uvas secas y, en menor medida, instrumentos médicos y productos agroindustriales.

En 2023, las exportaciones peruanas hacia Irán alcanzaron USD 980.000, mientras que las importaciones totalizaron USD 1 millón 85.000. En ambos sentidos, la tendencia apuntaba a una concentración en unos pocos rubros, con predominio de productos no tradicionales y químicos.

Las exportaciones peruanas a Irán caen por segundo año consecutivo

La relación comercial entre Perú e Irán muestra para 2025 una fuerte retracción tanto en valor como en diversidad de productos, con el intercambio centrado casi exclusivamente en insumos veterinarios y reactivos químicos.

El resto de las partidas, especialmente las agroindustriales y de colorantes naturales, quedan rezagadas o desaparecen. Las sanciones estadounidenses y el contexto global suman presión sobre un vínculo que, según los datos más recientes, se orienta a nichos muy específicos y pierde peso en la balanza global de Perú.