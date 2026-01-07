Francia podría suspender la importación de frutas de Perú en las próximas horas

La nueva regulación, firmada por Annie Genevard, ministra de Agricultura, Agroalimentación y Soberanía Alimentaria, y Serge Papin, ministro de Pequeñas y Medianas Empresas, Comercio, Artesanía, Turismo y Poder Adquisitivo, afecta a operadores que participan en la importación, introducción o comercialización de alimentos en territorio francés.

Francia suspenderá la importación de productos agrícolas tratados con cinco sustancias prohibidas en la Unión Europea, una medida que entrará en vigor desde este jueves 8 de enero y podría afectar de manera directa a exportaciones peruanas de frutas y hortalizas, según el decreto oficial publicado en París.

La decisión, que tendrá vigencia de hasta un año mientras la Comisión Europea define una postura común, se enmarca en una política de control sanitario más estricta impulsada por el gobierno francés para proteger la salud pública y las cadenas productivas nacionales.

Francia suspenderá la importación de frutas provenientes de Sudamérica desde este jueves

La prohibición, detallada en el Diario Oficial de la República Francesa el miércoles, establece que ningún producto agrícola podrá ingresar a territorio francés si presenta residuos de mancozeb, tiofanato-metil, glufosinato, carbendazim o benomyl, todos ellos prohibidos en la normativa de la Unión Europea (UE) desde hace varios años.

El Ministerio de Agricultura de Francia subrayó, en declaraciones recogidas por EFE, que el alcance del decreto es global y no se orienta solo a países de Sudamérica, aunque reconoció que una parte sustancial de los productos afectados proviene de esa región.

De acuerdo con el texto oficial, la suspensión se fundamenta en el Reglamento (CE) n.º 178/2002, que regula la seguridad alimentaria en la UE, y en una serie de dictámenes científicos recientes emitidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés). Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Entre los cultivos peruanos en la mira de la nueva medida se encuentran aguacate (palta), mango, uva, espárrago, melón, fresa, lechuga y pimiento, productos que han consolidado a Perú como uno de los mayores exportadores agrícolas a Europa.

El impacto potencial de esta suspensión adquiere relevancia porque, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la Unión Europea y Estados Unidos concentraron más del 63% de las agroexportaciones peruanas en 2025, año en que el país alcanzó cifras récord al enviar más de 3 millones de toneladas de productos agrícolas a 115 mercados internacionales, entre ellos, Francia.

Habrá un mes de “gracia” para liquidar existencias de paltas, uvas y espárragos... ¿peruanos?

El decreto francés otorga un mes de gracia para liquidar las existencias ya ingresadas antes de la entrada en vigor de la medida, mientras que la suspensión podrá finalizar si la Comisión Europea adopta una regulación equivalente antes de cumplirse el plazo de un año.

El texto legal exige a las empresas importadoras controles sistemáticos para garantizar que los productos estén libres de residuos de estas sustancias, así como la obligación de rastrear y analizar exhaustivamente el origen y los tratamientos aplicados a los alimentos.

El decreto cita estudios y evaluaciones que advierten sobre la posibilidad de efectos tóxicos, como el dictamen de la EFSA de enero de 2024 y la clasificación del glufosinato como tóxico para la reproducción de categoría 1B, según el Reglamento (CE) n.º 790/2009.

AGAP sobre suspensión de importaciones en Francia: “SENASA tiene que pronunciarse”

La reacción en el sector agrícola peruano no se hizo esperar. Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), explicó que los principales puntos de ingreso de productos peruanos al mercado europeo son España, Inglaterra y Países Bajos, especialmente a través del puerto de Róterdam.

Desde estos puntos, dijo, se redistribuyen a otros países, incluyendo Francia. “Espárrago, palta, uva, mango y otros productos peruanos llegan así a ese mercado”, detalló el dirigente. Amaro dijo que todos los protocolos fitosanitarios exigidos por los países de destino son comunicados y supervisados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA), entidad encargada de autorizar los envíos.

l decreto cita estudios y evaluaciones que advierten sobre la posibilidad de efectos tóxicos, como el dictamen de la EFSA de enero de 2024 y la clasificación del glufosinato como tóxico para la reproducción de categoría 1B, según el Reglamento (CE) n.º 790/2009.

“Las empresas se cuidan en los protocolos; normalmente son normas del bloque. Hay una serie de medidas que cada cierto tiempo toma la Unión Europea y los productores que tienen ese mercado deben adecuar sus protocolos. La situación es bien extraña más aún porque no hay una comunicación formal al SENASA”, explicó para Infobae Perú.

Además, Amaro aclaró que los límites máximos de residuos de agroquímicos se miden antes de que el producto salga del país, lo que obliga a los exportadores a cumplir con esos estándares bajo riesgo de perder acceso a los mercados.

Francia busca extender la medida a toda la Unión Europea

El origen de la medida francesa remonta a una declaración del ministro Sébastien Lecornu, quien el domingo 4 de enero anunció, a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), la inminencia de un decreto que prohibiría el ingreso de alimentos tratados con sustancias fitosanitarias vetadas en la UE.

Lecornu afirmó que la medida busca “proteger nuestras cadenas de suministro y a nuestros consumidores, y luchar contra la competencia desleal”, posicionándola como un acto de justicia y equidad para el sector agrícola francés.

El gobierno francés justifica la decisión citando la petición formal enviada a la Comisión Europea el 23 de diciembre de 2025, en la que solicitó una reducción de los límites máximos de residuos para las sustancias y cultivos involucrados, así como la adopción de medidas de precaución.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Annie Genevard, recalcó que “resulta incoherente permitir el ingreso de productos que contengan sustancias prohibidas en Francia que reaparezcan indirectamente a través de las importaciones”. En otras palabras, si Francia no puede sembrarlas, ahora tampoco importarlas.

DW, AFP y EFE reportaron que las autoridades francesas implementarán controles reforzados en frontera mediante una brigada especializada para hacer cumplir la prohibición. Genevard afirmó que Francia está “dando ejemplo en Europa” al adoptar este decreto, que abarca más de una docena de productos, y adelantó que París promoverá que la Comisión Europea extienda la medida a todo el bloque comunitario.

El trasfondo político y la crisis del agro en Francia: galos buscan salvaguardia en Sudamérica

El trasfondo de la decisión francesa también incluye la resistencia del gobierno de Emmanuel Macron al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur.

Según fuentes del Ministerio de Exteriores de Francia citadas por AFP, París busca una “minoría de bloqueo” frente al acuerdo, exigiendo que los países sudamericanos asuman la cláusula de salvaguardia y que se apliquen “cláusulas espejo”, es decir, que los productos importados respeten las mismas reglas sanitarias que los productores europeos.

Recientemente, la Comisión Europea propuso anticipar 45.000 millones de euros en fondos para agricultores, buscando reducir las protestas por el inminente acuerdo comercial con el Mercosur. La medida pretende asegurar el apoyo de países preocupados por el impacto de productos sudamericanos más baratos en el sector agrícola europeo.

Este paquete financiero, incluido en el presupuesto comunitario 2028-2034, responde a la presión de agricultores y gobiernos para compensar posibles pérdidas de ingresos. La Comisión también anunció una revisión de los controles de importación y normas sobre pesticidas para responder a las demandas del sector rural.

Sustancias activas fitosanitarias prohibidas por Francia desde este jueves:

Carbendazima

Benomilo

Glufosinato

Tiofanato-metil

Mancozeb

Mancozeb. La publicación de la medida incluye un anexo con la lista completa de los pares de productos alimenticios y sustancias sujetas a la prohibición, así como referencias a los fundamentos legales y científicos que sustentan la decisión.

Perú importa 19 sustancias prohibidas en la Unión Europea para su agricultura

En Perú, el uso de mancozeb y otros agroquímicos prohibidos en la UE sigue siendo común en cultivos como tomate, pimiento, pepino, cebolla, cacao, papa, mango, palta y vid, entre otros. Según un informe del Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES de 2023, multinacionales como Bayer, Syngenta Group y BASF comercializan en el país hasta 19 sustancias activas de pesticidas prohibidas por la legislación europea, incluidas las que ahora motivan la suspensión francesa.

La medida francesa implica un reto inmediato para los exportadores peruanos, que deberán demostrar el cumplimiento estricto de los límites máximos de residuos exigidos por la UE y adaptarse rápidamente a los nuevos controles.

Mientras el decreto entra en vigor, el Ministerio de Agricultura francés insiste en que la prohibición finalizará solo cuando la Comisión Europea adopte regulaciones equivalentes o, en su defecto, al cumplirse un año desde su entrada en vigor. El desarrollo de la situación será clave para el futuro de las exportaciones peruanas y la relación comercial entre ambos países.

Frutas y otros alimentos sujetos a la prohibición, según la NOR AGRG2600034A de Francia:

Pomelos

Naranjas

Limones

Limas

Clementinas/mandarinas

Manzanas

Peras

Membrillos

Nísperos

Otras frutas de pepita

Albaricoques

Cerezas dulces

Melocotones

Ciruelas

Uvas de mesa

Uvas de vino

Mangos

Papayas

Tomates

Berenjenas

Quimbombó

Coles de Bruselas

Frijoles (con vaina)

Guisantes (con vaina)

Hongos cultivados

Soja

Cebada

Avena

Centeno

Trigo

Melones

Calabazas

Sandías

Algas y organismos procariotas

Pimientos

Grosellas negras

Fresas

Lechuga

Patatas