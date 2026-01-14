Perú

Paro de transportistas 14 de enero: EsSalud brinda pasos a seguir para reprogramar citas médicas si no puedes llegar al hospital

Ante la suspensión total del transporte público en Lima y Callao que afectará a miles de usuariosm, EsSalud informa cómo gestionar la reprogramación inmediata de citas médicas y evitar contratiempos en la atención de los asegurados

EsSalud confirmó que se podrá reprogramar las citas. Foto: Andina / Andina

Un nuevo paro de transportistas fue anunciado para este miércoles 14 de enero en Lima Metropolitana y Callao. Los gremios del sector confirmaron que más de 22.000 unidades dejarán de operar.

La protesta, que se inicia a la medianoche, responde a la creciente inseguridad, extorsión y ataques que enfrentan los conductores, quienes reportan pagos diarios a organizaciones criminales para evitar agresiones.

Según Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, el 80 % de los trabajadores del rubro realiza pagos extorsivos para continuar en servicio. El paro, explicaron los dirigentes, busca que las autoridades tomen acciones concretas para proteger a los conductores y usuarios.

La magnitud de la medida anticipa serias complicaciones para el desplazamiento de trabajadores, estudiantes y, especialmente, personas con citas médicas programadas en hospitales y centros de salud.

Frente a este escenario, Seguro Social de Salud (EsSalud) y otras entidades han activado medidas de contingencia para asegurar la continuidad de la atención y minimizar el impacto del paro en la salud de los asegurados.

Foto: Congreso

Pasos para reprogramar citas médicas en EsSalud

Ante la imposibilidad de asistir a una cita médica por la suspensión del transporte público, EsSalud recomienda a los asegurados comunicarse con EsSalud en Línea al teléfono 411-8000 (Opción 1 – Citas).

Este canal permite gestionar la reprogramación inmediata de consultas, de acuerdo con la disponibilidad en cada centro hospitalario.

El proceso para solicitar una nueva fecha es sencillo. Al llamar, el usuario debe proporcionar sus datos personales y el motivo de la ausencia.

El personal de EsSalud informará sobre las alternativas de fechas y horarios para la reprogramación, procurando ajustarse a la urgencia y necesidades de cada paciente.

“Estamos tomando todas las medidas de contingencia necesarias para garantizar la atención a los asegurados en el contexto del paro de transportistas y reafirmamos nuestro compromiso de velar y trabajar denodadamente por brindar una atención de calidad y lograr el bienestar de toda la población asegurada”, indicó la entidad.

(Foto: EsSalud)

Cuatro horas de tolerancia

A través de un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTPE) exhorta a los empleadores a adoptar medidas de flexibilidad ante la medida de fuerza de este miércoles.

Según el pronunciamiento, el MTPE solicita a las empresas “priorizar el teletrabajo, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores, de conformidad con el artículo 17 de la Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo, y su Reglamento”.

De no ser posible el trabajo remoto, el Ministerio recomienda “otorgar una tolerancia de cuatro (4) horas en el horario de ingreso a las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público”.

El comunicado también pide “adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras derivadas del contratiempo en el traslado de los trabajadores que acuden a sus centros de trabajo".

El MTPE precisa que “el tiempo de demora en la hora de ingreso estará sujeto a compensación posterior, según lo que acuerden las partes. Ante la falta de acuerdo, esta será determinada por el empleador”.

Además, aclara que “bajo ningún motivo dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada, ni será materia de sanciones disciplinarias”.

Cientos de pasajeros varados en los principales paraderos de Lima Metropolitana debido al paro de transportistas del 4 de noviembre | Foto: Agencia Andina

Rutas de transporte público que no operarán

La paralización dejará fuera de circulación a más de 22.000 unidades en Lima y Callao. Entre las principales líneas que suspenderán su servicio figuran:

  • La 50
  • El Rápido S.A.
  • Transporte Huáscar S.A.
  • Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C.
  • Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C. (ETSSSAC)
  • VipusaEmpresa de Transportes Edilberto Ramos S.A.C.
  • Urbanito
  • Empresa de Transportes Nueva América S.A.
  • Chosicano
  • Transportes Negociaciones Santa Anita S.A.C.
  • E.S.T. Santa Catalina S.A. (ESTSACASA) y 
  • Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (ETRASCPSA).

Los gremios han aclarado que cada empresa podrá decidir si participa en movilizaciones pacíficas o simplemente suspende sus operaciones, pero el objetivo común es visibilizar la crisis de seguridad en el sector y demandar acciones concretas de las autoridades.

