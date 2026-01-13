Paro de transportistas 14 de enero: ¿Habrá tolerancia a la hora de ingreso laboral?, lo que dice el Ministerio de Trabajo

Paro de transportistas será este jueves 10 de abril. (Foto: Infobae Perú / Andina)

La ciudad de Lima Metropolitana y el Callao enfrentarán este miércoles 14 de enero el primer paro de transportistas del 2026. Gremios del sector confirmaron que más de 22.000 unidades suspenderán sus servicios desde las 00:00 horas, dejando sin transporte a miles de ciudadanos que dependen del servicio para llegar a sus centros de trabajo y actividades diarias.

La convocatoria responde a la escalada de inseguridad que, según los conductores, pone en riesgo su vida y la de los usuarios. De acuerdo con Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, el 80 % de los transportistas se ve forzado a entregar pagos extorsivos diarios para evitar ataques.

En conferencia de prensa, Ojeda y Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, insistieron en que la protesta carece de motivación política y busca exigir acciones concretas frente a la delincuencia.

Los gremios solicitan la creación de una Unidad de Élite integrada por la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como la reglamentación de normas que protejan a los trabajadores del sector.

Cientos de pasajeros varados en los principales paraderos de Lima Metropolitana debido al paro de transportistas del 4 de noviembre | Foto: Agencia Andina

¿Habrá tolerancia en la hora de llegada al trabajo este 14 de enero?

Ante la magnitud de la medida y las previsibles complicaciones de traslado, la atención de trabajadores y empleadores se centra en la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emita una exhortación para flexibilizar los horarios de ingreso o priorizar el teletrabajo, tal como ha ocurrido en paros anteriores.

Sin embargo, hasta el momento, la cartera laboral no ha publicado ningún pronunciamiento oficial sobre la implementación de tolerancia para la llegada de los empleados a sus centros de labores.

En paralizaciones anteriores, el MTPE ya ha recomendado a las empresas priorizar el trabajo remoto y, cuando esto no sea posible, permitir una tolerancia de dos o cuatro horas en el horario de ingreso.

Estas medidas tienen como objetivo proteger la integridad de los trabajadores y evitar sanciones por demoras atribuibles a situaciones extraordinarias de transporte. No obstante, la confirmación de estas disposiciones suele comunicarse por la noche previa al paro o en las primeras horas del mismo día, lo que incrementa la incertidumbre para el sector laboral.

En ausencia de un anuncio oficial, permanece vigente el horario regular de entrada en la mayoría de los centros de trabajo. En jornadas anteriores, la falta de comunicación temprana por parte del Ministerio generó dudas y preocupación tanto en empresas como en empleados, que deben estar atentos a eventuales actualizaciones a través de los canales institucionales.

Hasta ahora, los empleadores no están obligados a otorgar tolerancia, salvo que el MTPE lo indique expresamente. A la espera de un posible pronunciamiento en las próximas horas, se recomienda a trabajadores y empresas mantenerse informados y coordinar posibles alternativas de ingreso o trabajo remoto, en función de la evolución de la jornada y las recomendaciones oficiales.

Sede del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) ubicada en Jesús María.

Rutas de transporte público que no operarán

La paralización dejará fuera de circulación a más de 22.000 unidades en Lima y Callao. Entre las principales líneas que suspenderán su servicio figuran:

La 50 ,

El Rápido S.A. ,

Transporte Huáscar S.A. ,

Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C. ,

Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C. (ETSSSAC) ,

Vipusa , Empresa de Transportes Edilberto Ramos S.A.C. ,

Urbanito ,

Empresa de Transportes Nueva América S.A. ,

Chosicano ,

Transportes Negociaciones Santa Anita S.A.C. ,

E.S.T. Santa Catalina S.A. (ESTSACASA) y

Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (ETRASCPSA).

Los gremios han aclarado que cada empresa podrá decidir si participa en movilizaciones pacíficas o simplemente suspende sus operaciones, pero el objetivo común es visibilizar la crisis de seguridad en el sector y demandar acciones concretas de las autoridades.