Lambayeque invierte más de S/ 300 millones en salud con el Hospital Las Mercedes como eje central

Lambayeque impulsa renovación sanitaria con el Hospital Las Mercedes como pilar de la red regional. (Foto: Agencia Andina)

La región Lambayeque inicia una de las mayores renovaciones de su sistema de salud con una inversión pública que supera los S/300 millones. Se trata de una estrategia integral que abarca hospitales, centros de salud y una infraestructura logística que no tiene precedentes en la zona. El objetivo es modernizar la atención médica y consolidar a Lambayeque como el principal polo hospitalario del norte de Perú, beneficiando a más de dos millones de personas.

La remodelación sanitaria incluye la construcción de nuevos establecimientos y la actualización de los recursos disponibles. Según explicó Yonny Ureta Nuñez, gerente regional de Salud, la iniciativa contempla la implementación de tecnología avanzada y la mejora de las condiciones para el personal médico, con el respaldo del Ministerio de Salud.

Esta transformación no solo busca elevar la calidad de los servicios, sino también atender el crecimiento poblacional y la creciente demanda de atención médica. El proceso, según las autoridades, se desarrollará en distintas etapas y tendrá un impacto directo en la calidad de vida regional.

Nueva infraestructura en el Hospital Las Mercedes

La culminación del Hospital Regional Docente Las Mercedes, valorada en más de 200 millones de soles, será el eje de esta política sanitaria. El proyecto podría alcanzar los 500 millones de soles financiados por el Ministerio de Salud. Ureta Nuñez detalló que el nuevo hospital contará con un edificio de siete pisos y equipamiento de última generación, preparado para cubrir las necesidades de varios departamentos del norte.

Respecto a los plazos, el gerente regional precisó que la obra requerirá al menos seis años desde la justificación técnica hasta la fase de construcción, con tres años destinados exclusivamente a la edificación. Este hospital representa un salto cualitativo para la atención médica de la región.

El funcionario también advirtió que Lambayeque presenta un déficit superior a 4.000 profesionales de la salud. Señaló la necesidad de crear nuevas plazas CAS ante el Gobierno Central, dado el aumento de la demanda y el papel de la región como centro de referencia del norte. Esta brecha en recursos humanos ha sido uno de los principales focos de gestión en el último año, periodo en el que la Gerencia Regional de Salud alcanzó un 98 % de ejecución presupuestal con más de 84 millones de soles invertidos.

Expansión hospitalaria

La habilitación del terreno para el Hospital Las Mercedes, actualmente propiedad de la Beneficencia Pública, es un paso fundamental. Ureta Nuñez informó que los expedientes ya fueron remitidos a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), que debe otorgar la autorización definitiva. El avance se ha visto ralentizado por trámites administrativos, aunque existe normativa clara sobre las competencias en la transferencia de terrenos.

El gerente regional consideró urgente que la SBN agilice este proceso, ya que existen terrenos temporales listos para facilitar el traslado provisional de servicios y permitir la demolición parcial necesaria para iniciar las obras. La coordinación interinstitucional es clave para no retrasar la ejecución de los proyectos.

La red hospitalaria de Lambayeque experimentará una expansión sin precedentes: junto a Las Mercedes y el Hospital Regional, se sumará un tercer hospital de alta complejidad en Picsi, previsto mediante una alianza público-privada. Ureta Nuñez explicó que se construirán hospitales y centros de salud en Motupe, Jayanca, Kañaris y Pátapo, además del hospital de Monsefú, en ejecución con una inversión cercana a 150 millones de soles.

Infraestructura complementaria

El mapa de obras contempla inauguraciones en Mórrope, Olmos, Incahuasi, Oyotún y Chongoyape, así como instalaciones en sectores estratégicos de Chiclayo y Leonardo Ortiz, donde se levantan centros de cinco pisos. Esta expansión busca acercar la atención de calidad a todas las provincias y distritos de la región.

La modernización incluye infraestructura complementaria, como el nuevo edificio de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, equipado con un laboratorio de control para agua y alimentos. La dotación logística incorpora 21 ambulancias nuevas, cinco hospitales móviles y seis módulos adicionales, sujetos a disponibilidad presupuestal. Estas adquisiciones fortalecerán la capacidad de respuesta rápida, aliviando la presión sobre los hospitales de mayor complejidad.

Ureta Nuñez recalcó ante Agencia Andina la urgencia de un enfoque multisectorial. Señaló que la construcción hospitalaria debe complementarse con el mejoramiento de vías, acceso a agua potable, saneamiento, electrificación, infraestructuras educativas y seguridad ciudadana. Según el funcionario: “No basta con construir hospitales si el entorno sigue siendo precario, pues ello perpetúa los problemas de salud”.