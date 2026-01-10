Perú

Minsa abre nuevo centro de salud mental en Ate y refuerza servicios para 200 mil habitantes

El nuevo establecimiento cuenta con un equipo interdisciplinario y servicios gratuitos de psiquiatría, psicología y terapia, beneficiando a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores

Guardar
El centro “Sayariy” busca ampliar
El centro “Sayariy” busca ampliar el acceso a atención especializada y gratuita para más de 200 mil habitantes de Lima Este. - Crédito: Minsa

En el Perú, la salud mental ha dejado de ser un tema periférico para convertirse en un desafío estructural dentro del sistema sanitario. Tras la pandemia, la demanda de atención creció de forma sostenida: hoy, uno de cada cuatro peruanos presenta algún problema vinculado a esta área, siendo la ansiedad y la depresión los diagnósticos más frecuentes. La presión económica, la inseguridad y la inestabilidad social han profundizado este escenario, que exige respuestas concretas, especialmente desde el primer nivel de atención.

Para responder a esta creciente necesidad, el Ministerio de Salud (Minsa) inauguró el Centro de Salud Mental Comunitaria (CSMC) “Sayariy” en el distrito de Ate. El objetivo es ampliar el acceso a atención especializada y gratuita para más de 200 mil habitantes de Lima Este y zonas cercanas.

“Sayariy” es el centro comunitario
“Sayariy” es el centro comunitario número 302 a nivel nacional y prioriza la atención de ansiedad, depresión y casos vinculados a la violencia. - Crédito: Minsa

El nuevo establecimiento ofrece servicios de psiquiatría, psicología, medicina familiar, enfermería, terapia de lenguaje y ocupacional, con un equipo interdisciplinario de 32 profesionales capacitados en el abordaje comunitario. La atención está dirigida a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

Sayariy: un centro con enfoque comunitario

“Sayariy”, que en quechua significa “levantarse, ponerse de pie y emprender el camino”, es el centro comunitario número 302 a nivel nacional. Su cartera de servicios prioriza los problemas de mayor demanda en el distrito, como los trastornos de ansiedad, los episodios depresivos y los casos vinculados a la violencia.

El nuevo establecimiento ofrece servicios
El nuevo establecimiento ofrece servicios de psiquiatría, psicología, medicina familiar, enfermería y terapias, con un equipo interdisciplinario de 32 profesionales. - Crédito: Minsa

Durante la inauguración, la directora de la Dirección de Salud Mental del Minsa, July Caballero, resaltó la importancia del bienestar emocional para el desarrollo individual y colectivo. “Sin una mente sana, no puede haber desarrollo de las personas, las familias y las comunidades”, señaló.

La puesta en marcha del CSMC implicó una inversión de más de un millón de soles y permitirá atender a una población estimada de 200.420 personas. Como parte de su modernización, el centro utiliza el Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE), que garantiza un registro digital y seguro de las atenciones.

La expansión de los CSMC
La expansión de los CSMC acerca el cuidado emocional a la vida cotidiana y evidencia un cambio en la agenda pública del país. - Crédito: Minsa

Cifras en aumento y retos para el sistema

La apertura de este establecimiento se produce en un contexto de alta presión sobre el sistema de salud. Solo en 2024, los establecimientos del Minsa atendieron más de 1.3 millones de casos vinculados a trastornos mentales y problemas psicosociales, brindando más de 6,8 millones de atenciones especializadas. Entre los diagnósticos más frecuentes figuran la ansiedad, la depresión, los trastornos emocionales en niños y adolescentes, y los casos asociados al maltrato.

Estas cifras reflejan una tendencia al alza desde la pandemia, con especial impacto en jóvenes y poblaciones urbanas. Según el Minsa, solo la depresión afectó a más de 250 mil personas en el Perú, de las cuales el 75 % fueron mujeres, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad de este grupo ante los trastornos emocionales y la necesidad de reforzar la red comunitaria y descentralizar los servicios especializados.

El centro “Sayariy” brinda atención
El centro “Sayariy” brinda atención especializada a niñas, niños y adolescentes, priorizando la detección temprana y el acompañamiento en problemas emocionales y conductuales. - Crédito: Minsa

Más allá de la inauguración de un nuevo centro, la expansión de los CSMC muestra un cambio de enfoque: acercar el cuidado emocional a la vida cotidiana. En un país donde la demanda supera largamente la oferta, llevar estos servicios a los barrios no solo es una respuesta sanitaria, sino también una señal de que la atención a la mente empieza a ocupar el lugar que durante años se le negó en la agenda pública.

Temas Relacionados

Salud mentalsalud mental en PerúMinsaCentro de Salud MentalSayariyAteperu-noticias

Más Noticias

Jean Ferrari reveló si Gustavo Álvarez será el nuevo DT de Perú y respondió si se jugará amistoso con Portugal de Cristiano Ronaldo

El director deportivo de la FPF se refirió al futuro de la selección nacional, como la presentación del flamante entrenador y los duelos de preparación en las fechas FIFA de marzo y junio

Jean Ferrari reveló si Gustavo

Premiación de la Liga Femenina 2025: mejor entrenador, jugadora del año, goleadora y todas las ganadoras de la ceremonia

Alianza Lima fue uno de los clubes que más premios ganó durante esta ceremonia realizada en el Museo de Arte de Lima

Premiación de la Liga Femenina

Petroperú, al filo del abismo: ¿privatización encubierta o reestructuración necesaria? Qué dicen los expertos

Careo. La crisis financiera y la magnitud de los cambios al interior de la petrolera han reavivado el fantasma de la privatización en el sector público y privado

Petroperú, al filo del abismo:

ATU anuncia que transporte público formal circulará por el nuevo bypass Las Torres con servicios expresos

La infraestructura incluye nuevas conexiones con avenidas clave como Carapongo, Carretera Central y Alameda Ñaña

ATU anuncia que transporte público

Sorteo de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: equipos del fútbol peruano conocerán el fixture del Apertura y Clausura

El campeonato de Primera División mantendrá su tradicional esquema con Torneo Apertura y Torneo Clausura. Participarán 18 clubes, con FC Cajamarca y CD Moquegua como los nuevos inquilinos. Universitario defenderá su escudo. Sigue las incidencias

Sorteo de la Liga 1
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Segundo Montalvo anuncia moción

Congresista Segundo Montalvo anuncia moción de vacancia contra el presidente José Jerí por privatización de Petroperú

Candidatura de Walter Lozano en peligro: Denuncian que Ahora Nación removió a postulante para designar a expolicía

Tres años después del 9 de enero, Juliaca marcha por las víctimas de la represión durante el gobierno de Dina Boluarte

Anuncian misa por la salud de la congresista Lucinda Vásquez y descartan versiones sobre su muerte

Vladimir Cerrón seguirá con prisión preventiva: PJ rechaza su apelación y confirma medida

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava: Juzgado deja sin

Yiddá Eslava: Juzgado deja sin efecto las medidas de protección solicitadas por la actriz contra Julián Zucchi

Yiddá Eslava viaja a Argentina con sus hijos para visitar a la familia de Julián Zucchi: “Han venido a visitar a la abuelita”

El mensaje de Gino Assereto que emocionó a su hermano, Jota Benz, luego de anunciar su compromiso con Angie Arizaga

Vanessa Pumarica denuncia que Christian Cueva la enfrentó por hablar de Pamela Franco: “Me gritó y le colgué”

Ranking Netflix: estas son las películas más populares entre el público peruano

DEPORTES

Sorteo de la Liga 1

Sorteo de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: equipos del fútbol peruano conocerán el fixture del Apertura y Clausura

Jean Ferrari reveló si Gustavo Álvarez será el nuevo DT de Perú y respondió si se jugará amistoso con Portugal de Cristiano Ronaldo

Agustín Lozano anticipa que a fines de enero se sabrá quién es el nuevo DT de la Selección Peruana: “Queremos un proyecto de largo plazo”

Luis Advíncula completó con éxito los exámenes médicos en Alianza Lima y alista su incorporación a la pretemporada en Uruguay

La condición que fijó Boca Juniors para permitir la salida libre de Luis Advíncula rumbo a Alianza Lima en 2026