Minsa abre nuevo centro de salud mental en Ate y refuerza servicios para 200 mil habitantes

En el Perú, la salud mental ha dejado de ser un tema periférico para convertirse en un desafío estructural dentro del sistema sanitario. Tras la pandemia, la demanda de atención creció de forma sostenida: hoy, uno de cada cuatro peruanos presenta algún problema vinculado a esta área, siendo la ansiedad y la depresión los diagnósticos más frecuentes. La presión económica, la inseguridad y la inestabilidad social han profundizado este escenario, que exige respuestas concretas, especialmente desde el primer nivel de atención.

Para responder a esta creciente necesidad, el Ministerio de Salud (Minsa) inauguró el Centro de Salud Mental Comunitaria (CSMC) “Sayariy” en el distrito de Ate. El objetivo es ampliar el acceso a atención especializada y gratuita para más de 200 mil habitantes de Lima Este y zonas cercanas.

El nuevo establecimiento ofrece servicios de psiquiatría, psicología, medicina familiar, enfermería, terapia de lenguaje y ocupacional, con un equipo interdisciplinario de 32 profesionales capacitados en el abordaje comunitario. La atención está dirigida a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

Sayariy: un centro con enfoque comunitario

“Sayariy”, que en quechua significa “levantarse, ponerse de pie y emprender el camino”, es el centro comunitario número 302 a nivel nacional. Su cartera de servicios prioriza los problemas de mayor demanda en el distrito, como los trastornos de ansiedad, los episodios depresivos y los casos vinculados a la violencia.

Durante la inauguración, la directora de la Dirección de Salud Mental del Minsa, July Caballero, resaltó la importancia del bienestar emocional para el desarrollo individual y colectivo. “Sin una mente sana, no puede haber desarrollo de las personas, las familias y las comunidades”, señaló.

La puesta en marcha del CSMC implicó una inversión de más de un millón de soles y permitirá atender a una población estimada de 200.420 personas. Como parte de su modernización, el centro utiliza el Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE), que garantiza un registro digital y seguro de las atenciones.

Cifras en aumento y retos para el sistema

La apertura de este establecimiento se produce en un contexto de alta presión sobre el sistema de salud. Solo en 2024, los establecimientos del Minsa atendieron más de 1.3 millones de casos vinculados a trastornos mentales y problemas psicosociales, brindando más de 6,8 millones de atenciones especializadas. Entre los diagnósticos más frecuentes figuran la ansiedad, la depresión, los trastornos emocionales en niños y adolescentes, y los casos asociados al maltrato.

Estas cifras reflejan una tendencia al alza desde la pandemia, con especial impacto en jóvenes y poblaciones urbanas. Según el Minsa, solo la depresión afectó a más de 250 mil personas en el Perú, de las cuales el 75 % fueron mujeres, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad de este grupo ante los trastornos emocionales y la necesidad de reforzar la red comunitaria y descentralizar los servicios especializados.

Más allá de la inauguración de un nuevo centro, la expansión de los CSMC muestra un cambio de enfoque: acercar el cuidado emocional a la vida cotidiana. En un país donde la demanda supera largamente la oferta, llevar estos servicios a los barrios no solo es una respuesta sanitaria, sino también una señal de que la atención a la mente empieza a ocupar el lugar que durante años se le negó en la agenda pública.