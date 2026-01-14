Perú

Hallan en Perú un gen que dificulta el tratamiento de infecciones graves y amenaza la salud pública

Especialistas advierten que el blaSCO-1 puede transferirse entre bacterias y dificultar los tratamientos

Nuevo gen de resistencia bacteriana
Nuevo gen de resistencia bacteriana en Perú alerta sobre infecciones más difíciles de tratar. (Foto HEINER APARICIO/PERU21)

Un hallazgo científico encendió una nueva alerta en la lucha contra la resistencia antimicrobiana en el país. Investigadores peruanos identificaron por primera vez en el Perú el gen blaSCO-1, un mecanismo genético que vuelve más difíciles de tratar infecciones graves como neumonías, sepsis, infecciones urinarias y complicaciones quirúrgicas.

El estudio detectó el gen blaSCO-1 en una cepa de alto riesgo de la bacteria Klebsiella pneumoniae, aislada en una muestra clínica del Hospital Militar Central, en Lima. Este gen codifica una enzima llamada carbenicilinasa, capaz de inactivar diversos antibióticos, lo que limita las opciones terapéuticas para los pacientes.

La investigación fue liderada por científicos de la Universidad Científica del Sur, en colaboración con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Instituto Nacional de Salud y el propio hospital, y fue publicada en la revista científica JAC-Antimicrobial Resistance.

El hallazgo se realizó en
El hallazgo se realizó en el Hospital Militar Central y fue publicado en una revista internacional. - Crédito Andina

El hallazgo nació de la revisión genómica

Luciano Palomino Kobayashi, autor principal del estudio, explicó que el descubrimiento surgió durante el análisis de secuenciación masiva de bacterias gramnegativas como E. coli, Klebsiella, Pseudomonas y Acinetobacter.

“Me percaté de la presencia de esta betalactamasa inusual. Al consultar con otros especialistas, confirmamos que era el primer caso documentado en el Perú”, relató el investigador, integrante del grupo “One Health” de la Universidad Científica del Sur.

El hallazgo de un gen
El hallazgo de un gen resistente en hospital de Lima enciende alerta sanitaria| Andina

Un clon bacteriano de alto riesgo

La cepa analizada pertenece al tipo ST307, considerado un clon de alto riesgo por su capacidad de propagarse rápidamente en hospitales y acumular múltiples genes de resistencia.

Aunque aún era sensible a los carbapenémicos —antibióticos de última línea—, el análisis de Secuenciación de Genoma Completo reveló un perfil genético preocupante: además del blaSCO-1, portaba otros genes como blaCTX-M-15, blaOXA-1, blaSHV-28 y blaTEM-1.

Para los investigadores, esta combinación representa un escenario de alto riesgo para brotes hospitalarios difíciles de controlar.

El estudio peruano revela que
El estudio peruano revela que el gen blaSCO-1 codifica una enzima capaz de inactivar varios antibióticos utilizados en tratamientos clínicos. (iStock)

Un gen que puede viajar entre bacterias

Uno de los aspectos más delicados del hallazgo es que el gen blaSCO-1 se encuentra en plásmidos, pequeñas estructuras de ADN que pueden transferirse entre bacterias, incluso de distintas especies.

“El plásmido que porta este gen es relativamente promiscuo. Facilita que la resistencia se propague rápidamente en el ambiente hospitalario”, explicó Palomino.

El análisis filogenético comparó el genoma peruano con otros 19 genomas de América, principalmente de Estados Unidos y Brasil, y encontró al menos tres grupos genéticos distintos circulando en el continente.

Una amenaza subestimada

Para Joaquim Ruiz, coautor del estudio, el gen blaSCO-1 está probablemente más extendido en el país de lo que se cree.

Según los científicos, este gen
Según los científicos, este gen hallado en plásmidos facilita la transferencia de resistencia a antibióticos entre bacterias distintas, complicando el control de infecciones dentro y fuera del hospital. - Crédito: Andina

“Al no buscarse de forma rutinaria con técnicas moleculares, está subrepresentado en las estadísticas. Es fundamental fortalecer la vigilancia epidemiológica molecular para conocer su verdadera magnitud”, señaló.

Un problema que va más allá de los hospitales

Los investigadores recordaron que la resistencia antimicrobiana no se origina solo en los centros de salud. El uso indiscriminado de antibióticos en la ganadería, así como su venta sin receta médica, contribuyen a la selección de bacterias resistentes que terminan llegando a las personas.

“Los ambientes no están separados. Lo que ocurre en la cría de animales termina impactando en los hospitales. El sistema de salud está fragmentado, y eso dificulta una respuesta integral”, advirtió Palomino.

El estudio pide reforzar la
El estudio pide reforzar la vigilancia genética para evitar brotes difíciles de controlar. - Andina

Diagnóstico y prevención

El estudio concluye que los métodos convencionales de laboratorio no permiten detectar el gen blaSCO-1, por lo que urge implementar herramientas moleculares como la PCR en tiempo real para su identificación temprana.

“La vigilancia genética y genómica es la mejor herramienta para anticiparnos antes de que el problema se convierta en una epidemia incontrolable. La inversión en ciencia no es un lujo, es una necesidad”, enfatizó Ruiz.

El hallazgo del gen blaSCO-1 en el Perú representa una señal clara de que la resistencia antimicrobiana sigue avanzando silenciosamente. Para los científicos, el reto ahora es fortalecer la vigilancia, mejorar el diagnóstico y promover el uso responsable de antibióticos para proteger la eficacia de los tratamientos disponibles.

Temas Relacionados

gen blaSCO-1Resistencia bacterianaEnfermedades infecciosasNeumoníaSepsisHospital Militar CentralDescubrimiento científicoperu-noticias

