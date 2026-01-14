Perú

El emotivo reencuentro de los 38 peruanos rescatados de Bolivia en avión presidencial tras días de angustia

El grupo llegó a Lima tras una operación humanitaria de Cancillería y la FAP, luego de permanecer varado en La Paz por los bloqueos de carreteras registrados en el país vecino

Composición: infobae Perú
El Gobierno peruano repatrió a 38 ciudadanos nacionales que permanecían varados en Bolivia a causa de los bloqueos de carreteras registrados en ese país. El retorno se realizó mediante una operación humanitaria coordinada por la Cancillería, que permitió el traslado del grupo a Lima en una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Entre los repatriados se encontraban 14 hombres, 20 mujeres y cuatro menores de edad, quienes no podían desplazarse por vía terrestre debido a los cortes de rutas en distintas regiones del territorio boliviano.

La aeronave partió desde la capital boliviana y realizó una escala técnica en el aeródromo de La Joya, en Arequipa, antes de continuar su trayecto hacia Lima. Finalmente, el vuelo aterrizó en la Base Aérea del Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao, donde los connacionales fueron recibidos por representantes de la Cancillería y altos mandos de la FAP, en una jornada marcada por el reencuentro con familiares y el alivio tras días de tensión.

Asistencia consular y segunda repatriación desde Bolivia

Peruanos varados en Bolivia regresan
Peruanos varados en Bolivia regresan al país en vuelos humanitarios y traslados terrestres. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta operación corresponde a la segunda repatriación de peruanos desde Bolivia en el marco de la actual crisis social que atraviesa el país vecino. Un día antes, el 12 de enero, otro grupo de 34 ciudadanos peruanos había logrado retornar al Perú mediante un traslado terrestre, tras coordinar su salida por pasos fronterizos habilitados.

Previo al vuelo humanitario, los peruanos que permanecían en La Paz recibieron asistencia consular directa, que incluyó alojamiento y alimentación, gracias a las gestiones realizadas por la Embajada del Perú en Bolivia y el Consulado General en La Paz. Estas acciones se activaron luego de identificarse que los connacionales no contaban con medios seguros para continuar su viaje, debido a la paralización del transporte interurbano y los riesgos asociados a los bloqueos.

La Cancillería precisó que un grupo reducido de peruanos aún permanece en territorio boliviano, recibiendo apoyo permanente del personal diplomático. Las autoridades peruanas mantienen un monitoreo constante de la situación para evaluar las condiciones de seguridad y definir nuevas alternativas de retorno, ya sea por vía aérea o terrestre, según la evolución del conflicto.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso de proteger a los peruanos en el exterior, especialmente en escenarios de crisis que ponen en riesgo su integridad. Asimismo, destacó la coordinación con la Cancillería boliviana, cuya colaboración permitió agilizar las gestiones necesarias para concretar la salida del grupo repatriado.

Casi 80 peruanos afectados por bloqueos en Bolivia

Peruanos varados en Bolivia regresan al país en vuelos humanitarios y traslados terrestres. (Crédito: Exitosa)

De acuerdo con información confirmada por el Consulado del Perú en La Paz, cerca de 80 ciudadanos peruanos resultaron afectados por el conflicto social en Bolivia, caracterizado por bloqueos de carreteras y protestas sindicales que paralizaron el transporte terrestre en distintas regiones del país. La situación se originó tras el rechazo a una norma emitida por el gobierno boliviano, lo que impidió el desplazamiento regular de buses y vehículos particulares, dejando a los connacionales sin posibilidad de retornar en las fechas previstas.

La mayoría de los peruanos varados se encontraba en territorio boliviano de manera temporal, principalmente por viajes turísticos o trámites puntuales. La interrupción del tránsito agravó su situación debido a que muchos no contaban con recursos suficientes para prolongar su estadía ni con una red de apoyo local. Según el registro consular, esta condición generó dificultades económicas, problemas laborales y complicaciones de salud, lo que motivó la activación de protocolos de asistencia por parte del Estado peruano.

Ante este escenario, la Cancillería, en coordinación con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el Ejército Peruano, ejecutó operativos de repatriación en dos modalidades. El primero se realizó por vía terrestre y permitió el retorno de 34 peruanos hacia Juliaca, mientras que el segundo se concretó mediante un vuelo humanitario que trasladó a 38 ciudadanos a Lima, completando así el regreso de 72 connacionales. Las evacuaciones se efectuaron priorizando casos de mayor vulnerabilidad, como familias con menores de edad, personas con enfermedades y ciudadanos que permanecieron varios días expuestos a los efectos del conflicto.

