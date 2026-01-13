Cónsul de Perú en La Paz confirma que casi 80 peruanos fueron afectados por conflicto en Bolivia

Cónsul de Perú en La Paz confirma que cerca de 80 peruanos fueron afectados por conflictos en Bolivia. (Crédito: Exitosa)

Cerca de 80 ciudadanos peruanos resultaron afectados por el conflicto social en Bolivia, marcado por bloqueos de carreteras y protestas sindicales, según confirmó Carmen Silva, cónsul adjunta del Perú en La Paz, en entrevista para Exitosa Noticias. La funcionaria explicó que los connacionales quedaron varados debido a la paralización del tránsito, generada en rechazo a un decreto promulgado por el gobierno boliviano, situación que impidió su retorno oportuno al país.

De acuerdo con las declaraciones brindadas, los ciudadanos peruanos afectados se encontraban en Bolivia de manera temporal, principalmente por motivos de turismo o trámites eventuales. La imposibilidad de movilizarse agravó su situación, ya que muchos contaban con presupuestos limitados y no tenían residencia en el país vecino. Esta condición derivó en dificultades económicas, laborales y de salud, lo que motivó la intervención del consulado peruano.

Silva detalló que el consulado en La Paz recibió el registro y las solicitudes de ayuda de los connacionales afectados, priorizando la atención de aquellos que presentaban mayores niveles de vulnerabilidad. En ese grupo se encontraban familias con niños, personas con enfermedades y ciudadanos que mostraban un notorio desgaste físico tras permanecer varios días sin poder desplazarse por los bloqueos.

Cónsul del Perú en La Paz sobre situación en Bolivia: “Alrededor de 80 peruanos se vieron afectados”. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Agencia Andina)

Repatriación y coordinaciones con el Estado

En el marco de estas acciones, la cónsul adjunta informó que se realizaron operativos de repatriación en dos modalidades. El primer traslado se efectuó por vía terrestre, permitiendo el retorno de 34 peruanos hacia la ciudad de Juliaca, luego de un recorrido que incluyó el tramo La Paz–Desaguadero. Este desplazamiento contó con el apoyo del Ejército Peruano para garantizar la seguridad de los connacionales.

Posteriormente, 38 ciudadanos peruanos fueron trasladados por vía aérea hacia Lima, mediante un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea del Perú que arribó al Grupo Aéreo N.º 8. Según precisó Silva en Exitosa Noticias, esta operación fue dispuesta por la Presidencia de la República en coordinación con la Cancillería y el Ministerio de Defensa, como parte de los esfuerzos para asegurar un retorno seguro.

Con estos operativos, un total de 72 peruanos lograron regresar al país. La representante consular explicó que los traslados se realizaron de acuerdo con criterios de urgencia, priorizando a quienes enfrentaban mayores dificultades económicas, problemas de salud o condiciones familiares que requerían atención inmediata.

Gobierno repatria a 72 peruanos afectados por bloqueos de carreteras en Bolivia. (Crédito: Exitosa)

Atención consular

Durante los días de bloqueo, el Consulado General del Perú en La Paz brindó asistencia básica a los ciudadanos afectados, enfocándose en alimentación, alojamiento y atención primaria de salud. Silva señaló que algunos connacionales presentaban problemas respiratorios, presión arterial elevada y otras enfermedades preexistentes, por lo que se activaron mecanismos de apoyo para evitar que quedaran en situación de desamparo.

La cónsul adjunta indicó que los peruanos varados permanecieron entre cuatro y cinco días en estas condiciones, desde el inicio de los bloqueos el 6 de enero hasta el anuncio del levantamiento de las medidas el 11 de enero. Durante ese periodo, varios ciudadanos caminaron largas distancias para llegar a puntos donde pudieran recibir ayuda consular y ser considerados en los operativos de evacuación.

Finalmente, Silva informó que la situación en Bolivia se ha ido normalizando tras el levantamiento de los bloqueos y la reapertura de las vías de tránsito. No obstante, señaló que el consulado continuará recibiendo y canalizando eventuales solicitudes de ayuda de ciudadanos peruanos que aún puedan requerir asistencia, reafirmando el compromiso de brindar apoyo conforme a las competencias del servicio consular.

Peruanos varados en Bolivia regresan al país en vuelos humanitarios y traslados terrestres. (Crédito: Exitosa)

Avión presidencial repatrió a 38 peruanos varados

El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante su Embajada en Bolivia y el Consulado General del Perú en La Paz, coordinó el retorno al país de 38 ciudadanos peruanos que permanecían varados en territorio boliviano, a bordo del avión presidencial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). El grupo estuvo conformado por 14 hombres, 20 mujeres y 4 menores de edad, y partió desde la ciudad de La Paz con destino al aeródromo de La Joya, en Arequipa, para recarga de combustible, antes de continuar hacia Lima. La aeronave aterrizó finalmente en la Base Aérea del Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao, donde los connacionales fueron recibidos por el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, así como por el comandante general del Ala Aérea N.º 2.

Esta operación constituyó la segunda repatriación de peruanos desde Bolivia, luego de que el 12 de enero se concretara el retorno de 34 connacionales, debido a los bloqueos de carreteras registrados en el país vecino. Como parte de las acciones de protección y asistencia humanitaria, funcionarios de la Embajada del Perú y del Consulado General en La Paz acompañaron al grupo durante el embarque y brindaron apoyo consular previo, que incluyó alimentación y alojamiento. La Cancillería informó además que un reducido número de peruanos continúa recibiendo asistencia en La Paz, bajo monitoreo permanente, y que su retorno se evaluará según las condiciones logísticas y de seguridad, reafirmando el compromiso del Estado peruano de salvaguardar la integridad de sus ciudadanos en el exterior.

Peruanos varados en Bolivia regresan al país en vuelos humanitarios y traslados terrestres. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores)