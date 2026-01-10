Perú

Corte de luz hasta el 14 de enero: Seal anuncia apagones por mantenimiento en varias zonas de Arequipa

La empresa recomendó a los usuarios tomar precauciones ante la interrupción del suministro eléctrico por trabajos en subestaciones y redes de media tensión

Seal anuncia cortes de luz
Seal anuncia cortes de luz en varias localidades de la región de Arequipa | Foto composición: Infobae Perú

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó que realizará cortes de luz en Arequipa entre el lunes 12 y el miércoles 14 de enero de 2026, debido a trabajos de mantenimiento, reubicación de subestaciones y cambio de transformadores en diversos circuitos de la región.

Las interrupciones del suministro afectarán zonas urbanas y rurales de Arequipa Metropolitana y provincias como La Unión y Caravelí, por lo que la empresa recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias.

Corte de luz: lunes 12 de enero

Circuito: El Cural desde BC – 200114

Horario: 07:30 a 14:30 horas

Motivo: Reubicación de subestación de distribución

Zonas afectadas:

  • Urbanización Santa Teresa, distrito de Tiabaya

Subestaciones involucradas:

  • 4988, 1688 y 3923

Circuito: SED 4056

Horario: 07:30 a 12:30 horas

Motivo: Cambio de transformador

Zonas afectadas:

  • Urbanización La Arboleda de Challapampa
  • Urbanización La Merced II(Distrito de Cerro Colorado)

Corte de luz: Martes 13 de enero

Seal anuncia suspensión de su
Seal anuncia suspensión de su servicio en varias zonas de Arequipa | Foto: SEAL

Circuito: Cotahuasi desde REC – 700141

Horario: 07:00 a 15:00 horas

Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión (podado de árboles, cambio de estructuras y subsanación de deficiencias)

Zonas afectadas:

Distrito de Charcana: Andamarca, Ayapallpa, Charcana.

Distrito de Cotahuasi: Acobamba, Anchapacha, Aymaña, Cachana, Ccanchapata 1, Chaucavilca, Cochacallam, Colcan, Cotahuasi, Cuno Cuno, Pampacocha, Piro, Pitahuasi, Quillunza, Reyparte, Santa Ana, Tacaupo, Taccac.

Distrito de Pampamarca: Huarhua, Lancaroya, Mungui, Rumihuasi, Santa Rosa, Sencsincaylla, Tecca.

Distrito de Quechualla: Allancay, Chaupo, Picha, Quechualla, Sancay, Velinga.

Distrito de Toro: Cupe, Huachuy, Llallihua, Shiringay, Toro.

Subestaciones involucradas:7299, 7298, 7969, 7297, 7325, 7326, 7973, 7324, 7348, 7349, 7331, 7328, 7327, 7330, 7334, 7341, 7339, 7998, 7437, 7323, 7335, 7644, 7300, 7347, 7301, 7351, 7737, 7740, 7741, 7743, 7745, 7739, 7744, 7738, 7736, 7752, 7750, 7749, 7751, 7718, 7716, 7713, 7721, 7714, 7715, 7720, 7722, 9790, 7717, 7723, 7748, 7970, 7971, 7345, 9565, 7340, 9403, 8685.

Circuito: [5601] Acari

Horario: 07:30 a 15:30 horas

Motivo: Subsanación de deficiencias y mantenimiento de redes de media tensión

Zonas afectadas:

Distrito de Acari: 7 de Noviembre, Amato, Anexo de Chocavento, Anexo Vijoto, Pueblo Nuevo de Acari, Pueblo Viejo de Acari, Santa Teresa, Sector Portachuelos, Tambo Viejo, Villa El Triunfo.

Distrito de Bella Unión: Ampliación El Molino, Anexo Ampliación Huaroto, Anexo El Molino, Anexo Huaroto, Anexo La Joya, Bella Unión, Cruz Pata, Fundo Incahuasi, Humarote, Machaynioc, Mallco, Otapara, Sector Alto Chocavento, Sector Portachuelos, Upis Miraflores.

Subestaciones involucradas:7989, 9363, 9364, 9372, 9391, 9393, 9397, 9413, 9416, 9445, 9571, 9587, 9610 al 9619, 9620, 9660, 9661, 9662, 9666, 9667, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9693, 9696, 9794, 9807, 9810 al 9817, 9839 al 9844, 9852, 9857, 9860, 9872, 9878, 9879, 9883, 9884, 9885, 9952, 9959, 9966, 9967, 9969, 9970, 9971, 9973, 9997, 10201 y 10250.

Circuito: [1703] Las Flores

Horario: 08:00 a 12:00 horas

Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión

Zonas afectadas:

Distrito de Cayma: 1 de Junio Zona B, 11 de Mayo, A.P.I.G. El Triunfo, A.V. Los Ángeles del Sur Zona A, AA.VV. Jorge Chávez, Av. Granjeros 28 de Julio, Don Francisco, El Nazareno Zona B, Embajada de Japón Zona C Mujeres con Esperanza, Fundo Cabrerías, Señor de los Milagros.

Distrito de Cerro Colorado: A.H. Cupa José María Arguedas, A.H. Pedro P. Díaz, A.P.V.M. Flora Tristán, A.V.I.S. Aldo Moro, Alipio Ponce Vásquez, Amazonas Zona A, Amazonas Zona B, Andrés Avelino Cáceres, Asociación Los Pirotécnicos, Augusto Chávez Bedoya, Carlos Bacaflor, Francisco García Calderón (sectores 1, 3 y 4), Goyeneche, Guillermo Mercado, Hernán Bedoya Forga I y II, Javier de Luna Pizarro, La Fortaleza Chachani, La Tierra Prometida El Edén y Las Mercedes, Las Flores (zonas 2 al 8), Las Gardenias, Las Torres, Los Astros, Los Montoneros, Nuevo Horizonte, Santa Isabel, Villa Cerrillos, Villa Chachani, Villa Florida Zona B, Villa Las Canteras, Villa Magisterial (1, 3 y 4), Villa Paraíso, Villa Santa María.

Corte de luz: Miércoles 14 de enero

Suspenderán servicio eléctrico en seis
Suspenderán servicio eléctrico en seis provincias del sur de Perú por trabajos de mantenimiento| Andina

Circuito: Chala desde REC – 560248

Horario: 07:30 a 15:30 horas

Motivo: Subsanación de deficiencias y mantenimiento de redes

Zonas afectadas:

  • Distrito de Bella Unión: Chaviña
  • Distrito de Yauca: Sector Los Olivos, carretera Panamericana

Subestaciones involucradas:

  • 9566, 9569, 9627, 9635, 9659 y 9993

Circuito: SED 2606

Horario: 07:30 a 12:30 horas

Motivo: Cambio de transformador

Zonas afectadas:

  • Urbanización Villa San Juan, distrito de Cerro Colorado

