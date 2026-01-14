Denuncian falsos operativos contra la extorsión: “Les siembran balas para presentarlos como líderes criminales”

En medio del paro de transportistas en Lima y Callao, un dirigente denuncia que se están realizando "falsos positivos", deteniendo a "dateros" y sembrándoles armas para presentarlos como líderes de bandas de extorsión. | Video: Buenos Días Perú.

Una grave denuncia pone en duda los resultados de las fuerzas del orden por frenar la extorsión en el transporte. Walter Carrera, dirigente de Asotrani, aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) estaría incurriendo en la ejecución de “falsos positivos”, donde trabajadores de paraderos son presentados ante la prensa como “peligrosos cabecillas” de bandas delictivas.

Esta situación ha generado una alarma profunda en el gremio, pues afirman que las capturas carecen de investigación y solo buscan demostrar una aparente eficiencia por parte de la institución. Carrera sostuvo que estas intervenciones estarían criminalizando a los eslabones más vulnerables de la cadena del transporte público, como los encargados de controlar los tiempos de las unidades en los paraderos informales.

Acusaciones de pruebas “sembradas”

Según el testimonio de Walter Carrera, los agentes policiales estarían manipulando la evidencia durante las intervenciones a los denominados “dateros”. El dirigente aseveró que se introducen elementos incriminatorios como municiones y manuscritos extorsivos para justificar los arrestos y las posteriores prisiones preventivas que hoy enfrentan varios trabajadores.

Gremio de transporte alerta sobre la criminalización de dateros y su exposición mediática como parte de la lucha contra el crimen organizado. (Imagen referencial). Foto: Andina

“La policía está haciendo falsos positivos, interviniendo más bien a los dateros de los transportes... les intervienen, les siembran balas, cartas y al día siguiente los presenta como líder extorsionador”, denunció Carrera a la prensa. El dirigente manifestó que este método buscaría demostrar que las autoridades están “luchando contra el crimen organizado” mediante procesos que calificó de “totalmente falsos”.

Ante esta situación, el representante gremial hizo un llamado directo al general de la PNP, Óscar Arriola y al ministro del Interior, Vicente tiburcio, para que se pronuncien sobre estas capturas. “Que nos explique por qué se están haciendo ese tipo de intervenciones arbitrarias e ilegales. Tenemos los medios probatorios”, añadió Carrera, mencionando específicamente los casos de ‘Anthony Vásquez’ y ‘José Macavilca’, presuntos trabajadores que estarían siendo retenidos injustamente.

La labor del “datero” frente a la mirada policial

Walter Carrera explicó que la dinámica diaria del transporte informal está siendo utilizada por la autoridad para fabricar acusaciones de pertenencia a organizaciones criminales. Según su relato, el intercambio de monedas de 30 o 50 céntimos entre dateros y choferes es filmado por agentes de inteligencia para ser presentado como el cobro de cupos de una red de extorsión.

La intensa rivalidad entre unidades convierte la información de los dateros en un recurso invaluable que determina estrategias y posiciona a los choferes en las rutas más rentables (Latina)

“Si yo soy el datero, el señor pasa por mi punto, digo: ‘Tiene cinco minutos’ y me da treinta céntimos, cincuenta. Y eso lo ha grabado la policía y han dicho que me están extorsionando, lo cual es totalmente falso”, detalló Carrera.

Asimismo, el dirigente denunció que algunos de los intervenidos habrían sufrido presuntos actos de coacción dentro de las dependencias policiales. Según su versión, se habrían solicitado pagos de dinero a cambio de liberar a los detenidos antes de que sus casos pasaran a instancias mayores.

Un patrón bajo sospecha

Esta no es la primera vez que se levantan sospechas sobre la veracidad de estos ‘megaoperativos’ contra el transporte. Meses atrás, la congresista Ruth Luque también denunció una presunta detención arbitraria contra Antony Vásquez Quispe, quien aún estaría retenido, y Jean Carlo Trujillo Arroyo, trabajadores que se desempeñaban como dateros y que fueron expuestos ante la prensa como delincuentes.

Prisión preventiva de dateros genera denuncia de Ruth Luque y reclamo por debido proceso.

Según la parlamentaria, los familiares de los detenidos relataron irregularidades durante la intervención, incluyendo la supuesta colocación de elementos explosivos para forzar la detención. Luque advirtió en aquel momento que la imputación por extorsión no prosperó debido a la falta de pruebas, motivo por el cual el cargo fue modificado posteriormente por el presunto delito de fabricación y comercialización de explosivos.