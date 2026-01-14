Comandante de la PNP pide levantar el paro de transportistas y asegura reducción de homicidios

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, instó este miércoles 14 de enero a los gremios del transporte a levantar el paro que afecta la circulación en Lima y otras zonas, asegurando que las cifras de asesinatos contra conductores han descendido en los primeros días del año.

La solicitud se produjo durante una reunión con representantes del sector junto al presidente José Jerí, y los ministros de Transportes y del Interior. En el encuentro, Arriola destacó que la PNP ajustó la estrategia policial para priorizar la protección de los trabajadores del transporte formal ante recientes hechos de violencia.

“Estos días que han pasado, en la que se eleva el número de homicidios, una preocupación total, pero inmediatamente hemos corregido y hemos puesto como prioridad el foco donde está atentando la criminalidad en los transportistas. Así que estamos comprometidos y van a ver más presencia policial en todo momento”, afirmó el comandante general.

El comandante de la PNP solicita a los gremios reanudar los servicios y destaca la caída en los crímenes contra conductores, tras la implementación de medidas de seguridad en Lima y otras ciudades del país| TV Perú

Durante la conversación, Arriola planteó la urgencia de normalizar el servicio ante la necesidad de los usuarios. “¿Y ahora mismo qué hacemos? Porque hay aún gente que necesita transportarse. Y agradecemos porque todo está bien, pero hay gente que necesita transportarse. Claro, tienen que levantar [el paro] ahorita”, expresó el jefe policial.

General Arriola asegura que cifras disminuyeron

El jefe policial detalló que, al 14 de enero, las cifras oficiales muestran 93 homicidios a nivel nacional, frente a los 105 registrados el año pasado en la misma fecha, lo que representa una reducción de doce casos.

“Entonces, arrancamos con 27 homicidios en contra respecto del año pasado y era una locura. Hemos ajustado mañana, tarde, noche. Hoy día, al día de hoy, 14. El año pasado, a 14 de enero, hubo lamentablemente 105 muertos”, puntualizó Arriola en diálogo con los presentes.

Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, respondió que la coordinación entre los actores del sector y el Estado resulta clave para transmitir seguridad a los conductores. De la misma manera, fue respaldado por otros representantes como Martín O’Diana y Héctor Vargas.

Presidente se reunió con un sector de transportistas.

“Asistimos hasta altas horas de la noche y transmitimos a nuestros conductores todo el trabajo que estamos haciendo con ustedes. No nos quedamos la información”, indicó.

El comandante general de la PNP subrayó que la denuncia oportuna es fundamental para actuar contra el crimen. Además, anunció que 53 unidades policiales en Lima Metropolitana serán reubicadas en puntos estratégicos para reforzar la vigilancia y responder con rapidez ante eventuales ataques contra el transporte formal.

La Policía Nacional del Perú reiteró que el teléfono de emergencias permanece habilitado las 24 horas y que las acciones de protección. Por su parte, los transportistas señalaron que las víctimas aún no son protegidas cuando buscan ayuda y se revela su identidad, por lo cual temen ante represalias.