Pamela López y Christian Cueva dan primer paso al divorcio: queda pendiente la pensión de S/ 64 mil y el reparto de bienes.

El proceso de divorcio entre Pamela López y Christian Cueva parece estar cerca de llegar a su etapa final después de casi dos años de tensiones, enfrentamientos públicos y desacuerdos legales. Así lo confirmó el abogado de la influencer, Gino Zamora, quien reveló que ya se produjo una reunión clave con los representantes legales del futbolista para poner en marcha la separación definitiva.

El caso, que ha sido uno de los más mediáticos de la farándula peruana, sigue generando atención—especialmente por la millonaria suma de pensión de alimentos que solicita López y la situación de los tres hijos menores de la expareja.

Un acuerdo en camino para López y Cueva, que los acerca al ansiado divorcio

A través de sus redes sociales, el abogado Gino Zamora informó que ya se dio un “primer paso” en el proceso de divorcio, tras reunirse con el equipo legal de Christian Cueva, encabezado por los letrados Villaverde y Barrientos. “Como abogado de PL (Pamela López), me he reunido con los letrados de CC (Christian Cueva) para que ambas partes puedan divorciarse”, detalló Zamora, asegurando que el diálogo ya está abierto entre ambos bandos.

Sin embargo, Zamora fue enfático en señalar que, si bien este es un avance importante, aún no existe un acuerdo cerrado ni una fecha definida para la firma del divorcio. Todo dependerá de la voluntad de Cueva para llegar a un consenso que beneficie a ambas partes y, sobre todo, a los menores involucrados. “Este es solo un primer paso para poner fin al conflicto. Todo dependerá de que exista un acuerdo entre CC y PL. Por nuestra parte, siempre estaremos predispuestos a una solución rápida y beneficiosa”, añadió el abogado.

El abogado Gino Zamora confirma la primera reunión clave entre los equipos legales de Pamela López y Christian Cueva para avanzar hacia la separación definitiva.

Cabe recordar que, a fines de 2025, el propio Christian Cueva presentó una demanda de divorcio con la intención de acelerar el proceso. Sin embargo, poco después, retiró la solicitud y pidió iniciar una conciliación, buscando un desenlace menos conflictivo y más ágil. En ese entonces, el futbolista también hizo un llamado público a Pamela López y su defensa para entablar un diálogo que permita resolver el caso “en beneficio de ambas partes”.

La pensión de 64 mil soles y la disputa por los bienes: los puntos de fricción

Uno de los aspectos más polémicos del caso ha sido la solicitud de pensión de alimentos por 64 mil soles mensuales para los tres hijos de la pareja. Según el abogado de Pamela López, la cifra responde al tope máximo legal permitido y busca asegurar el nivel de vida que los menores mantenían durante el matrimonio. “En el tema de pensión de alimentos se planteó en una demanda por el monto de 64 mil soles, nosotros nos basamos en el tope máximo permitido legalmente”, explicó Zamora en el programa ‘Arriba mi gente’.

Por su parte, Christian Cueva ha ofrecido una suma muy inferior: 12 mil soles. Aunque sí hay apertura para negociar otros aspectos, como el régimen de visitas (pasando de 48 a 24 horas de comunicación anticipada), el tema económico y la repartición de bienes siguen siendo puntos de fricción. De acuerdo al abogado, Cueva propone que cada uno se quede con un inmueble, pero Pamela sostiene que existen al menos siete u ocho propiedades adquiridas durante la convivencia, en dos de las cuales ella aportó económicamente.

La diferencia entre las pretensiones de ambas partes podría prolongar el proceso de divorcio durante varios años si no se alcanza un acuerdo integral. “Si concilian en todo, en medio año estarían divorciados. Pero si no, el proceso podría durar de tres a cuatro años”, advirtió el abogado, subrayando la importancia de la conciliación para evitar un desgaste emocional y judicial para la familia.

Magaly Medina arremete contra Pamela López por visitas de Christian Cueva a sus hijos: “Es fastidiar al otro”

Pamela López, por su parte, ha sido muy crítica con la actitud de Cueva como padre. En recientes transmisiones en vivo, la influencer aseguró que el futbolista no ve a sus hijos desde antes de Navidad y negó impedirle el contacto. “Mis hijos no disfrutan de una paternidad y no porque se lo niegue, simplemente porque se le da la gana”, afirmó.

Por otro lado, Cueva ha publicado en sus redes sociales una fotografía junto a sus hijos, aunque según López, se trataría de una imagen antigua.

El proceso de divorcio entre Pamela López y Christian Cueva se ha convertido en uno de los más comentados de los últimos años. La solicitud de una pensión considerada elevada ha sido debatida incluso por figuras como Magaly Medina, quien calificó de “exorbitante” la cifra y la consideró poco realista en comparación con los ingresos actuales de Cueva.

Sin embargo, el trasfondo del caso revela una disputa compleja, en la que se cruzan intereses económicos, bienes y, sobre todo, el futuro de tres menores. El caso sigue en suspenso mientras ambas partes continúan negociando. Por ahora, la única certeza es que el proceso de divorcio avanza y que, si se logra un consenso, podría cerrarse en cuestión de meses, poniendo fin a uno de los capítulos más tensos de la vida privada de Cueva y López.