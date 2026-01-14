Perú

Accidente en Chaclacayo: hombre muere arrollado por un tren en la madrugada

De acuerdo con la información de los vecinos, se trataría de un vendedor de periódicos de 35 años, quien habría estado en la vía cuando pasó la unidad

Un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida trágicamente al ser atropellado por un tren de carga en el distrito de Chaclacayo. El accidente ocurrió durante la madrugada mientras la víctima, un conocido vendedor de periódicos, se encontraba cerca de las vías| TV Perú

Un hombre de aproximadamente treinta y cinco años perdió la vida esta madrugada tras ser arrollado por un tren de la empresa Ferrocarril Central en el distrito de Chaclacayo, al este de Lima. El hecho ocurrió cerca del kilómetro veinte de la carretera central, en una zona donde, los vecinos han manifestado preocupación por la seguridad en el cruce ferroviario, según reportó TV Perú.

La víctima era conocida en la zona como 'Kikín’ y se dedicaba a la venta de periódicos durante la madrugada. Vecinos del sector relataron que, antes de las cuatro de la mañana, escucharon un fuerte ruido que identificaron como el freno del tren. Poco después confirmaron que el sonido correspondía al momento en que la máquina detuvo su marcha tras arrollar al hombre.

Según los testimonios, la persona se hallaba tendida junto a la vía férrea y algunos residentes sugirieron que habría intentado cruzar o ganar el paso al tren, aunque otros consideran que podría haberse quedado dormido cerca de los rieles.

El accidente despertó inquietud entre los habitantes del sector, quienes señalaron que algunos maquinistas no hacen uso de la bocina ni utilizan luces altas durante la madrugada, lo que dificulta la advertencia a los transeúntes sobre el paso del convoy. La policía llegó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue central de Lima, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

Respuesta de la empresa y proceso de investigación

El representante de la empresa Ferrocarril Central expresó sus condolencias y afirmó que el maquinista involucrado fue puesto a disposición de la comisaría para facilitar las investigaciones. En tanto, la empresa colaborará con las autoridades y cubrirá los gastos que correspondan en caso de que la familia de la víctima se presente.

“Vamos a dejar como empresa a que ellos hagan la investigación con todo el peritaje, levantamiento de información que han hecho y determinar qué pudo haber pasado”, indicó el funcionario.

El accidente se produjo cerca de las 4 de la madrugada. El representante de la empresa sostuvo que el maquinista aplicó el freno de emergencia a tiempo, aunque la longitud del tren impidió evitar el atropello. Además, mencionó que el área presenta vegetación que podría obstaculizar la visibilidad tanto para peatones como para los operadores del tren.

Consultado sobre las medidas de prevención, el representante enfatizó la importancia de respetar los cruces peatonales y vehiculares habilitados y advirtió que la cultura vial en la zona presenta deficiencias, ya que el servicio público suele dejar pasajeros fuera de los paraderos establecidos. Además, recordó que un tren, a diferencia de un vehículo, no puede maniobrar para esquivar obstáculos y solo dispone del freno de emergencia como medida de reacción.

Las autoridades continuarán con las diligencias para determinar las causas y eventuales responsabilidades en el accidente ocurrido en Chaclacayo.

Canales de ayuda

  • Policía Nacional del Perú (PNP): 105 Línea gratuita para reportar emergencias y solicitar auxilio inmediato.
  • Bomberos Voluntarios: 116 Número de atención para accidentes, rescates y situaciones de riesgo.
  • Ministerio de Salud – SAMU: 106 Servicio de Atención Móvil de Urgencia para emergencias médicas.

