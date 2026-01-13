Revelan que Mininter fue estafado en compra de avión para la PNP: empresa presentó documentos fraguados por US$63,9 millones

Antonov comunicó oficialmente al Ministerio del Interior peruano que Aero Express FZE presentó documentación falsa y nunca recibió autorización para fabricar el avión An-74, pese a un contrato de US$63,9 millones

La empresa estatal ucraniana Antonov informó oficialmente al Ministerio del Interior que la compañía Aero Express FZE, con sede en Emiratos Árabes Unidos, presentó documentación falsa y nunca recibió autorización para fabricar aeronaves modelo An-74, pese a haber sido contratada por US$63,9 millones.

Según un informe difundido este lunes por La República, que cita documentos oficiales, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del portafolio adjudicó el contrato el 31 de octubre de 2025, durante el gobierno del presidente interino José Jerí, a favor de Aero Express FZE para la construcción de la nave.

Antonov respondió a una consulta del Ministerio del Interior, realizada recién después de que la Contraloría detectara deficiencias en el proceso de licitación. La empresa ucraniana fue categórica: “Son completamente falsos los documentos que presentó la empresa Aero Express FZE”.

En una carta enviada por vía diplomática, el director en funciones de Antonov, Yevhen Havrylov, precisó que la compañía ucraniana es la única titular de los derechos sobre el modelo. “Antonov es el único titular legal de los derechos de propiedad intelectual sobre la documentación de diseño y de explotación de la aeronave An-74 y sus modificaciones, y no ha transferido dichos derechos de autor a nadie”, señaló.

Havrylov indicó que Antonov solo otorgó dos licencias para la fabricación del An-74. Una fue concedida a la Empresa Estatal de Producción de Aviación de Járkov, en Ucrania, pero se encuentra suspendida desde 2022 debido a la invasión rusa. La otra fue otorgada a la empresa rusa ‘Polet’, en Omsk, que produjo cinco aeronaves hasta 2003. Aero Express FZE no figura entre los licenciatarios.

“Informamos que al día de hoy no existen fabricantes certificados de aeronaves del tipo An-74 y que la producción de aeronaves de este tipo no es posible ni en Ucrania ni fuera de sus fronteras”, afirmó Havrylov.

Pese a ello, Valery Paniklov, ciudadano ruso que controla Aero Express FZE, aseguró a las autoridades peruanas que contaba con una supuesta autorización firmada por el entonces director de Antonov, Sergei Bychkov. “Somos fabricantes autorizados del avión An-74”, escribió Paniklov, y sostuvo que podía producir la aeronave en cualquier país.

Antonov desmintió esa versión. “La ‘carta de autorización para trabajos de fabricación y modificación de la aeronave AN-74’, presuntamente emitida por Antonov a favor de la empresa Aero Express FZE, es una falsificación completa”, subrayó Havrylov. Añadió que la firma atribuida a Bychkov no es auténtica y que el exdirectivo dejó el cargo en abril de 2022, meses antes de la fecha consignada en el documento.

El director de Antonov concluyó que Aero Express FZE “no tiene ninguna autorización para la producción, modernización ni certificación de aeronaves An-74 y no dispone de las capacidades técnicas para realizar este tipo de actividades”.

La investigación del diario identificó a Aero Express FZE como una empresa de papel controlada por Paniklov. Además, recordó que el embajador de Ucrania en Lima advirtió previamente que el modelo An-74 dejó de producirse hace años.

La adjudicación del contrato se realizó durante la gestión del entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y fue ejecutada por el exjefe de la OGAF, Ronnie Matienzo, quien firmó el contrato el 31 de octubre y renunció al cargo el 14 de noviembre del mismo año.