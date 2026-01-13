Perú

Revelan que Mininter fue estafado en compra de avión para la PNP: empresa presentó documentos fraguados por US$63,9 millones

Un informe de La República reveló que la empresa estatal ucraniana Antonov notificó al Ministerio del Interior que Aero Express FZE, firma contratada para fabricar un avión An-74, utilizó documentos falsos y nunca recibió autorización para producir la aeronave

Guardar
Antonov comunicó oficialmente al Ministerio
Antonov comunicó oficialmente al Ministerio del Interior peruano que Aero Express FZE presentó documentación falsa y nunca recibió autorización para fabricar el avión An-74, pese a un contrato de US$63,9 millones

La empresa estatal ucraniana Antonov informó oficialmente al Ministerio del Interior que la compañía Aero Express FZE, con sede en Emiratos Árabes Unidos, presentó documentación falsa y nunca recibió autorización para fabricar aeronaves modelo An-74, pese a haber sido contratada por US$63,9 millones.

Según un informe difundido este lunes por La República, que cita documentos oficiales, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del portafolio adjudicó el contrato el 31 de octubre de 2025, durante el gobierno del presidente interino José Jerí, a favor de Aero Express FZE para la construcción de la nave.

Antonov respondió a una consulta del Ministerio del Interior, realizada recién después de que la Contraloría detectara deficiencias en el proceso de licitación. La empresa ucraniana fue categórica: “Son completamente falsos los documentos que presentó la empresa Aero Express FZE”.

En una carta enviada por vía diplomática, el director en funciones de Antonov, Yevhen Havrylov, precisó que la compañía ucraniana es la única titular de los derechos sobre el modelo. “Antonov es el único titular legal de los derechos de propiedad intelectual sobre la documentación de diseño y de explotación de la aeronave An-74 y sus modificaciones, y no ha transferido dichos derechos de autor a nadie”, señaló.

El contrato fue adjudicado el
El contrato fue adjudicado el 31 de octubre de 2025, durante el gobierno interino de José Jerí, por la Oficina General de Administración y Finanzas, a nombre de Aero Express FZE

Havrylov indicó que Antonov solo otorgó dos licencias para la fabricación del An-74. Una fue concedida a la Empresa Estatal de Producción de Aviación de Járkov, en Ucrania, pero se encuentra suspendida desde 2022 debido a la invasión rusa. La otra fue otorgada a la empresa rusa ‘Polet’, en Omsk, que produjo cinco aeronaves hasta 2003. Aero Express FZE no figura entre los licenciatarios.

“Informamos que al día de hoy no existen fabricantes certificados de aeronaves del tipo An-74 y que la producción de aeronaves de este tipo no es posible ni en Ucrania ni fuera de sus fronteras”, afirmó Havrylov.

Pese a ello, Valery Paniklov, ciudadano ruso que controla Aero Express FZE, aseguró a las autoridades peruanas que contaba con una supuesta autorización firmada por el entonces director de Antonov, Sergei Bychkov. “Somos fabricantes autorizados del avión An-74”, escribió Paniklov, y sostuvo que podía producir la aeronave en cualquier país.

Antonov afirmó que es la
Antonov afirmó que es la única titular de los derechos sobre el diseño y explotación del An-74, y que nunca transfirió esos derechos a terceros; solo dos empresas han tenido licencia y ninguna es Aero Express FZE

Antonov desmintió esa versión. “La ‘carta de autorización para trabajos de fabricación y modificación de la aeronave AN-74’, presuntamente emitida por Antonov a favor de la empresa Aero Express FZE, es una falsificación completa”, subrayó Havrylov. Añadió que la firma atribuida a Bychkov no es auténtica y que el exdirectivo dejó el cargo en abril de 2022, meses antes de la fecha consignada en el documento.

El director de Antonov concluyó que Aero Express FZE “no tiene ninguna autorización para la producción, modernización ni certificación de aeronaves An-74 y no dispone de las capacidades técnicas para realizar este tipo de actividades”.

La investigación del diario identificó a Aero Express FZE como una empresa de papel controlada por Paniklov. Además, recordó que el embajador de Ucrania en Lima advirtió previamente que el modelo An-74 dejó de producirse hace años.

La adjudicación del contrato se realizó durante la gestión del entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y fue ejecutada por el exjefe de la OGAF, Ronnie Matienzo, quien firmó el contrato el 31 de octubre y renunció al cargo el 14 de noviembre del mismo año.

Temas Relacionados

Ministerio del InteriorPNPPolicía Nacional del Perúperu-noticias

Más Noticias

Melissa Klug es captada en comisaría de Monterrico en medio de presunta agresión contra Samahara Lobatón

La madre de Samahara Lobatón fue vista en una dependencia policial mientras crece la polémica por un video que mostraría una violenta agresión de Bryan Torres

Melissa Klug es captada en

Christian Cueva criticó a Renato Tapia por postura polémica en torno a la selección peruana: “No era el momento para hablar; nunca salí del equipo”

El mediocentro nacional no encontró apoyo en el ‘10′ frente a su medida de protesta ante la gestión de la FPF. “Eso de protestar no yendo a la selección no es una respuesta adecuada”, indicó Cueva

Christian Cueva criticó a Renato

Candidaturas de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra se definen este jueves 15: JNE evaluará continuidad

Audiencia fue convocada para las iniciará a las 8:30 horas. Evaluación se realiza en la recta final del periodo de tachas y apelaciones

Candidaturas de Rafael López Aliaga

La Tinka: resultados del sorteo del 11 de enero y cuánto se llevó el ganador

Revisa los números oficiales y todos los premios del sorteo más esperado

La Tinka: resultados del sorteo

Detienen en el Jorge Chávez a ‘El Químico’, experto en hacer indetectable la cocaína

Edison Romero Parga transformaba la droga en resinas y operaba con redes internacionales

Detienen en el Jorge Chávez
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidaturas de Rafael López Aliaga

Candidaturas de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra se definen este jueves 15: JNE evaluará continuidad

Rafael López Aliaga se queda en silencio y divaga por medio minuto durante entrevista en Piura: lo que dice su oficina de prensa

Más de 100 trabajadores del Congreso buscan un cargo en las Elecciones 2026: la mayoría pertenece a Fuerza Popular y Perú Libre

Comisión de Ética aprueba suspender por 120 días a la congresista Lucinda Vásquez por el caso ‘Cortaúñas’

“Se parece a Sarratea”: Somos Perú abre investigación a José Jerí y el Congreso lo cita por reunión clandestina con empresario chino

ENTRETENIMIENTO

Filtran audios de Angie Pajares

Filtran audios de Angie Pajares criticando a Jessica Newton y Marina Mora: “las venezolanas son más bonitas que las peruanas”

Youna denuncia presunta negligencia médica tras cirugía por cáncer: “El dolor fue tan fuerte que me aislé de todos”

Isabella Ladera estaría embarazada: las redes sociales explotan tras señalar que tiene “14 semanas”

Rodrigo González expone presunta agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón: “que intervengan las autoridades”

Netflix Perú: Estas son las mejores series para ver hoy

DEPORTES

Atlético Grau continúa con su

Atlético Grau continúa con su estrategia de contrataciones: anunció la llegada de Aamet Calderón procedente de Universitario

Christian Cueva criticó a Renato Tapia por postura polémica en torno a la selección peruana: “No era el momento para hablar; nunca salí del equipo”

Oliver Sonne hace un balance de su paso por la selección peruana y destaca presencia de Luis Advíncula: “Tuve una competencia muy buena”

Joao Grimaldo realizó su primera práctica con Sparta Praga, en Marbella, en arranque de campamento invernal

Paolo Guerrero alaba la actualidad de Luis Advíncula tras unirse a Alianza Lima: “Es como el vino, con el tiempo se hace mejor”