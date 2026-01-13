Paro de transportistas este 14 de enero: ¿Qué empresas acatarán la medida y en qué zonas?

Martín Ojeda y Héctor Vargas, dirigentes del sector transporte, anuncian en conferencia de prensa la paralización de más de 22,000 unidades para el 14 de enero. La medida de fuerza busca exigir al gobierno mayor seguridad para conductores y pasajeros. Canal N

La crisis de inseguridad ciudadana en Lima y el Callao vuelve a golpear de lleno al transporte público. Los constantes casos de extorsiones, amenazas y asesinatos de conductores han llevado a diversos gremios a confirmar un paro de transportistas que afectará la movilidad de cientos de miles de personas. La medida, que inicialmente fue anunciada para el 15 de enero, finalmente se realizará este miércoles 14 de enero, tras coordinaciones internas entre los dirigentes del sector.

La paralización incluirá el apagado de motores y la suspensión total del servicio en gran parte de la capital y el primer puerto. Según los voceros de los gremios, cerca de 12,000 unidades dejarán de circular, lo que representa uno de los mayores paros del sector en los últimos meses. Mientras tanto, desde el Ejecutivo, el Presidente del Consejo de Ministros ha minimizado la protesta y ha deslizado acusaciones contra algunos dirigentes, declaraciones que han elevado aún más la tensión en la antesala de la jornada.

¿Qué empresas y gremios de transporte acatarían el paro en Lima y Callao?

Paro de transportistas

De acuerdo con información brindada por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte y vocero de Transportes Unidos, y por Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), alrededor de 250 empresas formales se sumarían a la paralización. Esto implicará que rutas clave de los cuatro conos de Lima —norte, sur, este y oeste— queden sin atención durante toda la jornada.

Entre los gremios que han confirmado su participación se encuentran la Empresa de Transportes Unidos, la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y la propia Conet. A ellos se suma la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, cuyo presidente, Héctor Vargas, aseguró que el 100 % de las empresas formales afiliadas acatarán la medida.

Vargas explicó que se trata de un reclamo sectorial y no de una acción política. En ese sentido, indicó que los gremios han presentado propuestas al Ejecutivo para que se acelere la reglamentación de normas vinculadas a la seguridad ciudadana y se informe con claridad quiénes estarán a cargo de la nueva unidad de élite anunciada por el Gobierno.

Por su parte, Julio Rau Rau detalló que no se realizará una marcha masiva, sino un apagado de motores, mientras una comisión de dirigentes acudirá al Congreso de la República. “Nosotros hemos acordado paralizar… todas las empresas de transporte urbano de Lima y Callao”, señaló en declaraciones a RPP.

Empresas de transporte que podrían paralizar sus servicios

Dentro de las compañías afiliadas a Transportes Unidos que han sido mencionadas por los dirigentes, figuran las siguientes:

La 50 (ruta San Sebastián)

Santa Catalina

Cristo Pachacamilla y Cristo de Pachacámac

Nueva América

Huáscar (línea R28, actualmente paralizada tras ataques en Lurín)

Edilberto Ramos

El Urbanito

Rápido y Nuevo Perú

Martín Ojeda remarcó que la movilización será pacífica y que el objetivo central es exigir respuestas frente a la expansión de las mafias que operan en el transporte público. “Es una acción por un tema principal: salvar el país. No se trata de normalizar los pagos por extorsión, sino de erradicar a estas bandas criminales”, sostuvo.

Desde Asotrani Perú, el dirigente Walter Carrera confirmó que las coordinaciones se mantienen activas debido a un contexto cambiante, marcado también por la etapa electoral. “La situación es caótica, especialmente en Lima y Callao. Ya no queremos ningún muerto más”, declaró, al tiempo que reiteró el pedido de acciones concretas contra el sicariato y la extorsión.

El impacto del paro de transportistas del 14 de enero se sentirá en los principales corredores viales de Lima Metropolitana y en buena parte del Callao, con concentraciones de unidades en puntos estratégicos y la suspensión del servicio urbano durante gran parte del día.