Perú

Las últimas previsiones para Arequipa: temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Arequipa este sábado 6 de junio:

La probabilidad de precipitaciones para este sábado en Arequipa es de 3% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 0% en el transcurso del día y del 6% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 20 grados y un mínimo de 9 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé llegarán a un nivel de hasta 6.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se reportan en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se distingue por ser árido y templado, con nula humedad en todas las estaciones del año.

Este clima árido se siente en la ciudad de Arequipa, que se ubica a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

PUBLICIDAD

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está a un lado de la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más variado.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en ArequipaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Lima este sábado 6 de junio

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Lima este sábado 6 de junio

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Huancayo este 6 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Huancayo este 6 de junio

Clima: las temperaturas que predominarán este 6 de junio en Cuzco

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima: las temperaturas que predominarán este 6 de junio en Cuzco

Conoce el clima de este día en Piura

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Conoce el clima de este día en Piura

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Iquitos este 6 de junio

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Iquitos este 6 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori convoca a Carlos Álvarez antes de segunda vuelta contra Roberto Sánchez

Keiko Fujimori convoca a Carlos Álvarez antes de segunda vuelta contra Roberto Sánchez

Roberto Sánchez confirma que respetará los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026

Resultados oficiales de la segunda vuelta se proclamarán a mediados de julio, anuncia el JNE

El país decide: las claves de una segunda vuelta marcada por la polarización

Keiko Fujimori dice que reconocerá el resultado de la segunda vuelta incluso si gana Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Edson Dávila llega a las noches de América TV con ‘Edson pa’ qué más’: horario, formato y temporada

Edson Dávila llega a las noches de América TV con ‘Edson pa’ qué más’: horario, formato y temporada

Semifinal de ‘La Granja VIP’: estos son los nominados y uno abandonará el reality de convivencia

Waldir Felipa no descarta reconciliación con Daniela Darcourt: “Ojalá se dé una relación más adelante”

Daniela Darcourt evita responder si regresó con Waldir Felipa y Magaly Medina la confronta: “No entiendes, mereces algo mejor”

Maju Mantilla habla de su relación con Gustavo Salcedo tras celebración de cumpleaños con María Pía: “Es una persona que amo mucho”

DEPORTES

Gol de Haití tras error de André Carrillo en amistoso de Perú por fecha FIFA 2026

Gol de Haití tras error de André Carrillo en amistoso de Perú por fecha FIFA 2026

Golazo de Jairo Vélez con potente disparo para remontada de Perú ante Haití en amistoso por fecha FIFA 2026

Alianza Lima anunció a su nuevo técnico para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Alejandro Schneider sucederá a Facundo Morando

¿Quién es Alejandro Schneider, el nuevo DT de Alianza Lima vóley, que hizo casi toda su carrera en la rama masculina y conquistó títulos en Asia?

Hernán Barcos reveló por qué fichó por Sporting Cristal y dejó claro mensaje: “La historia que tengo con Alianza Lima, no cambiará nada”