Transportistas de Perú convocan un nuevo paro por aumento de la extorsión el 15 de enero

Lima, 10 ene (EFE).- Diversos gremios de transportistas de Perú convocaron un nuevo paro para el 15 de enero en Lima y la provincia portuaria del Callao en protesta por la persistencia de los atentados contra conductores de autobuses públicos por parte de bandas dedicadas a la extorsión, confirmaron este sábado los organizadores de la protesta.

El portavoz de Transportes Unidos, Martín Ojeda, indicó a la emisora RPP que unas 12.000 unidades de transporte acatarán el paro, lo que indica que alrededor de la mitad de las 400 empresas de transporte urbano que operan en la capital se unirán a la protesta.

Ojeda expuso que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, 73 trabajadores de transporte público han muerto en ataques de bandas dedicadas a la extorsión y en lo que va de 2026, han fallecido otras tres personas del sector.

Solo en las últimas dos semanas dos empresas han sufrido atentados con artefactos explosivos por parte de presuntos extorsionadores, en los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, ubicados en el norte y noreste de la capital peruana respectivamente.

El portavoz definió la situación como "calamitosa" y afirmó que "lamentablemente, estamos hablando de una racha que no para", puesto que desde el año pasado este gremio denuncia el aumento de extorsiones a conductores de autobús y son ya numerosos los paros convocados por este motivo desde entonces.

En cuanto al estado de emergencia decretado por parte del gobierno en Lima y el Callao y que ha sido prolongado recientemente, Ojeda indicó que esta medida parece "una cortina de humo".

"Ha avanzado la investigación (...) pero la prevención es negativa. Lo que nosotros queremos es que la prevención se reactive, que apoye a las fuerzas castrenses. No quiero ver 20, 30 militares en una parada de tren, basta con dos o tres, que se distribuyan", señaló.

El primer ministro, Ernesto Álvarez, rechazó en el mismo medio local el paro del jueves y aseguró que esta medida tiene motivaciones políticas relacionadas con las elecciones generales convocadas para abril de este año y las regionales y locales de octubre.

"Sí, hay un tema político, hay un tema de apremio por la campaña, no solamente la de las elecciones parlamentarias que empiezan, también por las elecciones regionales y municipales. Hay muchos intereses políticos de por medio, además de la dinámica interna dentro de la misma actividad de transportes donde hay pugnas, donde hay fuertes intereses contradictorios", sostuvo.

Además, Álvarez acusó que habría "malos transportistas" que, incluso, serían parte de las mismas bandas criminales que acechan a las empresas.

"No hay forma en que un paro pueda solucionar el tema de la inseguridad, que es un tema nacional que está siendo atacado, pero los resultados tangibles, o sea el hecho de que ya no haya nadie de transportes que sea atacado, ese resultado final lo vamos a tener al cabo de varios años", agregó. EFE