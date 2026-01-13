Paro de transportistas este 14 de enero: Pasajeros respaldan la medida pese al caos en Lima y Callao

(Video: Exitosa)

Ciudadanos que esperan a diario un bus para ir a trabajar, comerciantes ambulantes, pasajeros frecuentes y vecinos de zonas clave de Lima y Callao comienzan a manifestar públicamente su respaldo al paro de transportistas programado para este miércoles 14 de enero, una medida anunciada por los principales gremios del sector en respuesta a la creciente ola de delincuencia, extorsiones y asesinatos que golpea a conductores y cobradores.

El apoyo ciudadano no nace desde la comodidad, sino desde la preocupación. En paraderos como Acho, punto neurálgico que conecta San Juan de Lurigancho, el Rímac y la Vía de Evitamiento, usuarios reconocen que la paralización los afectará directamente, pero consideran que la protesta es una reacción ante una situación que describen como insostenible. “Es su derecho”, repiten varios, mientras cuestionan la falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades frente a la inseguridad que ya forma parte de la rutina diaria.

Ciudadanos respaldan la medida pese a que los afectará: “Es necesario, aunque nos perjudique”

Comisaría de Puente Piedra: 17 personas, incluida una menor, fueron retenidas durante movilizaciones de transportistas. Foto: Composición Infobae Perú

Durante una transmisión en vivo de Exitosa, ciudadanos consultados coincidieron en que el paro de transporte representa una medida extrema, pero necesaria. “Todo paro perjudica al país, a la economía del país, pero dadas las circunstancias de los asesinatos a chóferes, cobradores y dejando en orfandad a muchos niños, muchas familias de desamparados, y que el gobierno, el congreso, no los escucha, se ven obligados necesariamente a realizar este paro”, señaló uno de los entrevistados. “Yo como ciudadano de a pie ese día me voy a ver perjudicado, pero sin embargo es necesario estas medidas aparentemente drásticas”.

Otro vecino, comerciante ambulante, describió el clima de temor que se vive en las calles. “Uno ya no puede salir así nomás. Yo estoy aquí con mi mercadería, siempre pendiente a lo que pueden robarme. Estamos en un caos”, comentó antes de responder afirmativamente cuando se le preguntó si apoyaba la paralización. “Sí apoyo, por lo que ellos exigen, es su derecho. Porque si vamos a pisotear los derechos, entonces ¿dónde está la palabra que dice democracia?”.

Gremios confirman paralización total en Lima y Callao ante ola de violencia

Paro de transporte en Lima: gremios anticipan fuerte impacto ante ola de violencia y extorsión | Foto: Presidencia del Perú

El respaldo ciudadano coincide con lo anunciado por los principales gremios del sector. En conferencia de prensa, Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, y Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU), confirmaron que la paralización se realizará desde las cero horas del miércoles 14 de enero por 24 horas.

Según detallaron, más de 22 mil unidades de transporte público dejarán de circular, lo que representaría al 100% del transporte formal en Lima y Callao. Ojeda precisó que la medida no tiene un trasfondo político. “No es un tema que buscamos cambio de gobierno, simplemente recuperar la vida y el respeto hacia nuestro país, hacia nuestros conductores y hacia nuestros usuarios”, sostuvo.

Entre las principales demandas figura la adopción de medidas urgentes de prevención frente a la delincuencia, la corrección de falencias en la articulación policial y judicial, así como la reglamentación de normas relacionadas al uso de motocicletas con dos ocupantes, modalidad asociada a varios atentados recientes. Además, los gremios plantean la creación de una Unidad de Élite, integrada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para enfrentar de manera coordinada los delitos que afectan al sector.

Desde el Ejecutivo, el presidente José Jerí señaló que respetará la decisión de los transportistas de paralizar sus labores y anunció la pronta publicación de la ley de seguridad pública junto con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Mientras tanto, en paraderos y avenidas de la capital, la expectativa crece y los ciudadanos siguen atentos a una protesta que, aunque los afectará, muchos consideran legítima frente al avance de la inseguridad.