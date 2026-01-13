Perú

Bryan Torres toma radical decisión tras ser acusado de violencia contra Samahara Lobatón

El cantante fue acusado por Rodrigo González de propinarle una golpiza a la madre de sus hijos. Aseguró que las imágenes era muy fuertes

Guardar
El conductor estrella enfatizó la urgencia de la intervención estatal en casos de violencia familiar, resaltando con su llamado mediático la alarma generada entre los televidentes y la sociedad (Willax TV)

La situación de Bryan Torres y Samahara Lobatón volvió a la agenda pública luego de que el cantante fuera acusado de agredir brutalmente a su expareja, pese a que ambos habían afirmado que su relación terminó el año pasado. Tras la separación, que se hizo pública a raíz de una presunta infidelidad, los dos aseguraron que no existía posibilidad de reconciliación.

Sin embargo, las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ captaron recientemente a ambos entrando juntos a una iglesia cristiana, acompañados de su hija, lo que generó nuevas dudas sobre su vínculo y sobre la dinámica familiar que mantienen.

Luego de la difusión de estas imágenes, Bryan Torres sorprendió a sus seguidores con una decisión inesperada en sus redes sociales. El artista optó por desactivar la opción de comentarios en su cuenta de Instagram, una función que siempre mantenía abierta y donde solía recibir mensajes de apoyo y críticas por igual.

Bryan Torres toma radical decisión
Bryan Torres toma radical decisión tras ser acusado de violencia contra Samahara Lobatón

El cambio en la configuración de su perfil fue interpretado como una reacción directa a la polémica y a la posibilidad de recibir comentarios negativos tras la exposición mediática de los hechos.

La medida adoptada por Torres fue vista como un intento de evitar confrontaciones o mayores conflictos en el ámbito digital, pero también generó interrogantes sobre su postura frente a la acusación y el silencio que ha mantenido desde que el caso salió a la luz.

Bryan Torres toma radical decisión
Bryan Torres toma radical decisión tras ser acusado de violencia contra Samahara Lobatón

El salsero no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia ni ha dado su versión respecto a las imágenes ni al material audiovisual que, según los conductores de televisión, probaría la agresión. Esta ausencia de declaraciones contribuyó a un clima de incertidumbre y expectativa tanto entre sus seguidores como en el público general.

Por su parte, Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, no ha realizado comentarios luego de la reciente difusión de la denuncia. La joven había confirmado el término definitivo de la relación en 2025 y, hasta el momento, mantiene la decisión de no referirse públicamente al caso.

Rodrigo González revela fuertes agresiones de Bryan a Samahara

Durante la emisión de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre interrumpieron la pauta habitual para presentar información relacionada con el caso. Ambos conductores revelaron la existencia de material audiovisual que, según su descripción, muestra una agresión extrema de Bryan Torres contra Samahara Lobatón.

Las imágenes, grabadas en un ambiente privado, no fueron difundidas en pantalla debido a su crudeza y violencia, pero los detalles aportados por los presentadores dejaron en claro la gravedad de la situación.

El retorno de “Amor y
El retorno de “Amor y Fuego” dio un giro abrupto cuando Rodrigo González expuso material reservado que, según explicó, revelaría un episodio de violencia doméstica nunca antes visto. (Willax TV)

Rodrigo González explicó que el video no corresponde a situaciones previas conocidas, como la discusión en un parque que ya había sido tema de conversación pública. “No es lo que vimos la vez pasada en el parque”, especificó el conductor. En su relato, González detalló que en las imágenes se observa a Torres golpeando, dando puñetes y cachetadas a Lobatón, además de lanzarla sobre una cama.

Uno de los elementos que más llamó la atención en la descripción del material fue el uso de una almohada antes de los golpes. Según González, este detalle evidenciaría conocimiento por parte de Bryan Torres sobre cómo agredir sin dejar rastros visibles. “Es alguien que sabe cómo agredir sin dejar rastro”, afirmó el conductor, enfatizando la intención y la reiteración de la violencia.

Temas Relacionados

Bryan TorresSamahara LobatónRodrigo Gonzálezperu-entretenimiento

Más Noticias

Guido Bellido libre de investigación por terrorismo: archivan el caso por estos motivos

Congresista fue incluido tras recibir una memoria USB con información ideológica marxista enviada por la terrorista Florabel Vargas Rojas, conocida como ‘camarada Vilma’

Guido Bellido libre de investigación

Cena escondida de José Jerí en chifa: Comisión de Fiscalización pide explicaciones por encuentro con empresario chino

Zhihua Yang, el empresario que conversó con el mandatario no es ajeno a la política del país. También participó en la comitiva del viaje a China de Dina Boluarte

Cena escondida de José Jerí

Polémico proyecto de minería ancestral plantea exonerar de control de explosivos y estudio ambiental a mineros

La iniciativa de Roberto Sánchez busca instaurar un régimen paralelo de formalización que exonera a sus beneficiarios del control de explosivos e instrumentos ambientales

Polémico proyecto de minería ancestral

Crecimiento sostenido y baja inflación en Perú destacan en el informe económico de la ONU, pero advierte sobre empleo formal

El documento de Naciones Unidas destaca la proyección de crecimiento del país superior al promedio regional y bajos niveles de inflación

Crecimiento sostenido y baja inflación

BTS en Perú: Quiénes son sus integrantes y cómo se convirtieron en una de las bandas coreanas favoritas del mundo

La banda surcoreana se presentará en Perú con su formación completa y un legado de éxitos globales, premios internacionales y campañas sociales, consolidándose como uno de los mayores fenómenos musicales de la última década.

BTS en Perú: Quiénes son
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guido Bellido libre de investigación

Guido Bellido libre de investigación por terrorismo: archivan el caso por estos motivos

Cena escondida de José Jerí en chifa: Comisión de Fiscalización pide explicaciones por encuentro con empresario chino

Reunión a escondidas en un chifa: quién es Zhihua Yang, el empresario que cenó con José Jerí

Congresista Judith Laura, accesitaria de Carlos Anderson, fue denunciada por patear a su hija

JNE revoca fallo y devuelve a Marisol Pérez Tello a la carrera presidencial 2026

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: los videos

BTS en Perú: los videos de TikTok peruanos tras anunciar dos conciertos en Lima

BTS en Perú: Quiénes son sus integrantes y cómo se convirtieron en una de las bandas coreanas favoritas del mundo

BTS llega a Perú por primera vez: banda K-pop confirma dos conciertos en Lima como parte de su gira mundial 2026

Conciertos de BTS en Lima: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Perú?

BTS en Perú: Cómo acceder a la preventa de entradas, qué es la ARMY Membership en Weverse y cómo funcionará la compra

DEPORTES

Cenaida Uribe puso en duda

Cenaida Uribe puso en duda participación de Alianza Lima en Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: “Falta de transparencia”

Cenaida Uribe detalla su discusión con Gino Vegas en el Mundial de vóley: “Dijo que la participación de Alianza le daba vergüenza”

Alianza Lima vs Unión: día, hora y canal TV de Perú del duelo por la Serie Río de la Plata 2026

¿Universitario jugaría el Sudamericano de Clubes de vóley 2026 tras posible ausencia de Alianza Lima? Cenaida Uribe dio tajante respuesta

Universitario vs Olva Latino: día, hora y canal TV del duelo por fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026