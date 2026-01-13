El conductor estrella enfatizó la urgencia de la intervención estatal en casos de violencia familiar, resaltando con su llamado mediático la alarma generada entre los televidentes y la sociedad (Willax TV)

La situación de Bryan Torres y Samahara Lobatón volvió a la agenda pública luego de que el cantante fuera acusado de agredir brutalmente a su expareja, pese a que ambos habían afirmado que su relación terminó el año pasado. Tras la separación, que se hizo pública a raíz de una presunta infidelidad, los dos aseguraron que no existía posibilidad de reconciliación.

Sin embargo, las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ captaron recientemente a ambos entrando juntos a una iglesia cristiana, acompañados de su hija, lo que generó nuevas dudas sobre su vínculo y sobre la dinámica familiar que mantienen.

Luego de la difusión de estas imágenes, Bryan Torres sorprendió a sus seguidores con una decisión inesperada en sus redes sociales. El artista optó por desactivar la opción de comentarios en su cuenta de Instagram, una función que siempre mantenía abierta y donde solía recibir mensajes de apoyo y críticas por igual.

El cambio en la configuración de su perfil fue interpretado como una reacción directa a la polémica y a la posibilidad de recibir comentarios negativos tras la exposición mediática de los hechos.

La medida adoptada por Torres fue vista como un intento de evitar confrontaciones o mayores conflictos en el ámbito digital, pero también generó interrogantes sobre su postura frente a la acusación y el silencio que ha mantenido desde que el caso salió a la luz.

Bryan Torres toma radical decisión tras ser acusado de violencia contra Samahara Lobatón

El salsero no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia ni ha dado su versión respecto a las imágenes ni al material audiovisual que, según los conductores de televisión, probaría la agresión. Esta ausencia de declaraciones contribuyó a un clima de incertidumbre y expectativa tanto entre sus seguidores como en el público general.

Por su parte, Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, no ha realizado comentarios luego de la reciente difusión de la denuncia. La joven había confirmado el término definitivo de la relación en 2025 y, hasta el momento, mantiene la decisión de no referirse públicamente al caso.

Durante la emisión de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre interrumpieron la pauta habitual para presentar información relacionada con el caso. Ambos conductores revelaron la existencia de material audiovisual que, según su descripción, muestra una agresión extrema de Bryan Torres contra Samahara Lobatón.

Las imágenes, grabadas en un ambiente privado, no fueron difundidas en pantalla debido a su crudeza y violencia, pero los detalles aportados por los presentadores dejaron en claro la gravedad de la situación.

Rodrigo González explicó que el video no corresponde a situaciones previas conocidas, como la discusión en un parque que ya había sido tema de conversación pública. “No es lo que vimos la vez pasada en el parque”, especificó el conductor. En su relato, González detalló que en las imágenes se observa a Torres golpeando, dando puñetes y cachetadas a Lobatón, además de lanzarla sobre una cama.

Uno de los elementos que más llamó la atención en la descripción del material fue el uso de una almohada antes de los golpes. Según González, este detalle evidenciaría conocimiento por parte de Bryan Torres sobre cómo agredir sin dejar rastros visibles. “Es alguien que sabe cómo agredir sin dejar rastro”, afirmó el conductor, enfatizando la intención y la reiteración de la violencia.