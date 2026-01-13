Perú

Filtran audios de Angie Pajares criticando a Jessica Newton y Marina Mora: “las venezolanas son más bonitas que las peruanas”

Audios atribuidos a la directora nacional del Miss Supranacional Perú se difundieron y muestran cuestionamientos severos a certámenes locales, con críticas a sus dos colegas Marina Mora por “frenar el crecimiento del rubro en el país”

Los comentarios filtrados de Angie Pajares han puesto a Marina Mora y Jessica Newton en el foco del debate sobre la transparencia y las prácticas dentro del mundo de los concursos de belleza en Perú (TikTok)

La difusión de audios privados reavivó la controversia en el circuito de certámenes nacionales. En las grabaciones, Angie Pajares, actual directora nacional del Miss Supranacional Perú, formula descalificaciones sobre la organización de concursos, el trato a las participantes y la gestión de figuras influyentes del rubro.

Los registros, divulgados por Misses del Perú Soy, exhiben un tono frontal que contrasta con su actitud pública en espacios televisivos. Las expresiones alcanzan a Marina Mora, a quien atribuye prácticas cuestionables en la formación y exhibición de candidatas, y a Jessica Newton, señalada por limitar la proyección de nuevos certámenes.

El episodio generó reacciones inmediatas entre seguidores y especialistas del sector, que observan con atención el impacto del contenido filtrado dentro del medio local.

Señalamientos a la organización

Los audios revelan duras críticas
Los audios revelan duras críticas de Angie Pajares a la logística y el financiamiento de un certamen ligado a Marina Mora, al que describe como precario y sostenido por apoyos municipales cuestionados. (Facebook)

En los audios difundidos, Pajares cuestiona las condiciones logísticas y el respaldo institucional de un evento vinculado a Marina Mora. Describe un escenario precario, con una tarima expuesta al frío y mobiliario básico, y atribuye el uso del local a apoyos municipales. “La alcaldesa de Barranco le puso el local, le pasó todo, es una porquería”, se escucha decir en uno de los registros. La crítica se extiende al modelo de formación, al afirmar que las propias alumnas compiten tras pagar clases costosas, lo que, según su versión, desnaturaliza la competencia.

La voz que se oye en los audios también compara la presencia de candidatas extranjeras con las locales. “Tenemos las candidatas más bonitas de Venezuela. Todas las venezolanas son preciosas… Están mejor que las peruanas”, afirma, para luego aclarar su nacionalidad y sostener que habla desde la experiencia. Ese pasaje activó un debate sobre el alcance y el tono de las apreciaciones, así como sobre el impacto que tienen en la percepción del talento nacional.

Las grabaciones incluyen referencias al financiamiento y a la estética del certamen cuestionado. Pajares menciona vestuarios y elementos escénicos que califica de improvisados, con expresiones que circularon ampliamente en redes y programas de espectáculos. La difusión sin edición reforzó la sensación de crudeza y expuso un conflicto que, hasta ahora, se mantenía fuera del ámbito público.

Críticas a la estructura del mercado y a figuras de poder

Las grabaciones atribuidas a Angie
Las grabaciones atribuidas a Angie Pajares ponen en debate la concentración de poder en los certámenes de belleza, con señalamientos directos a figuras clave por limitar oportunidades dentro del mercado. (Facebook)

Otro eje central de los audios apunta a la estructura del mercado de concursos en el país. Pajares afirma que existen alrededor de setenta certámenes, aunque solo unos pocos logran reconocimiento. En ese contexto, responsabiliza a Jessica Newton por impedir el crecimiento de nuevas plataformas. “¿Sabes cuántos hay? Setenta. ¿Por qué? Porque Jessica Newton nunca ha dejado que crezcan”, sostiene en uno de los pasajes más comentados.

La acusación sugiere una concentración de poder que limita la diversidad y la competencia, según la interpretación que se desprende de los audios. El señalamiento no es nuevo en el debate público, aunque la forma directa y privada en que se expresa marca una diferencia. Analistas del sector consideran que estas afirmaciones reabren una discusión pendiente sobre transparencia, oportunidades y reglas de juego en la industria.

En los registros también aparece el nombre de Tito Paz, mencionado en el contexto de las críticas generales al sistema. Si bien no se detallan hechos concretos, la alusión amplía el alcance del conflicto y coloca a varios actores bajo el foco mediático. La ausencia de respuestas inmediatas por parte de los aludidos mantuvo la expectativa sobre eventuales pronunciamientos.

Filtración, contraste público y reacción del entorno

Tras la filtración, las declaraciones
Tras la filtración, las declaraciones privadas de Angie Pajares generaron debate en redes y programas de espectáculos, donde se analiza el impacto de sus dichos y el silencio posterior de la involucrada. (Facebook)

La aparición de los audios generó preguntas sobre su origen y sobre la relación de Pajares con quienes los difundieron. Comentarios en redes sociales señalaron que el material habría sido entregado por alguien cercano a ella. El contraste entre el tono de las grabaciones y su comportamiento en entrevistas previas fue subrayado por conductores y panelistas. Se recordó una participación del año anterior en un programa nocturno, donde mantuvo un discurso medido y evitó confrontaciones directas.

Hasta el momento, Pajares no emitió un descargo formal sobre el contenido ni sobre la difusión del material. El episodio dejó al descubierto tensiones internas del rubro y expuso, sin filtros, opiniones que suelen quedar fuera del discurso público. La atención se centra ahora en las reacciones de las personas mencionadas y en las eventuales consecuencias para el circuito de certámenes, que enfrenta un escrutinio renovado a partir de estas grabaciones.

