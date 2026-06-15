Contra todos: Mujeres indígenas emplazan al nuevo Senado con agenda para la defensa del agua y participación política

Un informe de vigilancia sanitaria de Ayacucho indicó que los centros poblados con metales pesados en el agua pasaron de 5,7% en 2022 a 7,1% en 2024. REUTERS/Karen Toro

Representantes de comunidades amazónicas y andinas de Ayacucho, Cusco y Junín presentaron una agenda con propuestas para proteger ríos y cabeceras de cuenca, fortalecer la defensa de mujeres ambientalistas y garantizar la participación política de mujeres en espacios comunales.

Este pliego se presentó en el marco del Foro Nacional Mujeres Amazónicas en Defensa de Nuestros Cuerpos y Territorios.

Agua en riesgo: las demandas por la protección de ríos y cuencas

Durante la mesa temática sobre fuentes de agua, las lideresas alertaron sobre el avance de la contaminación ambiental y el impacto en las fuentes que abastecen a las comunidades.

Karol Torres, representante de Ayacucho, señaló que los niveles de metales pesados en el agua de centros poblados de la región pasaron de 5,7 % en 2022 a 7,1 % en 2024, según datos de la Dirección Regional de Salud y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.

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Las lideresas pidieron una ley que reconozca a los ríos y las cabeceras de cuenca como sujetos de derecho ante el avance de la contaminación, la tala, el extractivismo y la minería.

“La contaminación ambiental se está acrecentando debido a la tala de árboles, al extractivismo y a las actividades mineras. Quienes se ven más afectadas somos las mujeres amazónicas y andinas porque hacemos uso diario del agua para sostener la vida de nuestras familias y comunidades”, afirmó Torres.

Entre las principales propuestas, se incluye la aprobación de una ley que reconozca a los ríos y cabeceras de cuenca como sujetos de derecho, elaboración de estudios de impacto ambiental claros y accesibles para las comunidades, normas climáticas con enfoque intercultural y de género, así como mayor presupuesto para iniciativas de siembra y cosecha de agua.

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Defender el territorio: riesgos y demandas de las defensoras ambientales

En otra mesa, las participantes abordaron los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras ambientales frente al avance de actividades ilegales y conflictos socioambientales.

“Defender nuestro territorio puede costarnos la vida. Las mujeres protegemos nuestros ríos, bosques y montañas en un contexto marcado por la minería ilegal, los conflictos por tierras y la ausencia del Estado. Defender la flora y la fauna no puede costar la vida”, dijo Ania Hereña, lideresa de Satipo.

Las lideresas denunciaron amenazas, criminalización y falta de mecanismos efectivos de protección. Por ello, solicitaron garantizar justicia para las defensoras, investigar y sancionar ataques, erradicar la impunidad, detener la criminalización de la protesta social y fortalecer los sistemas de protección, incluyendo seguros de salud y vida para quienes se encuentren en situación de riesgo.

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La agenda reclamó estudios de impacto ambiental accesibles, normas climáticas con enfoque intercultural y de género, y mayor presupuesto para siembra y cosecha de agua. REUTERS/Karen Toro

Participación política: romper barreras en las comunidades

La agenda también plantea desafíos en la participación política de las mujeres. Carmelí Soto, lideresa de Junín, sostuvo que la igualdad política es indispensable para construir sociedades inclusivas.

“Hablar de igualdad política no significa hablar de privilegios ni de concesiones especiales, significa hablar de justicia para las mujeres para poder participar en la construcción de sociedades”, afirmó Soto.

Las participantes compartieron experiencias de discriminación y la sobrecarga de trabajos de cuidado que limitan su acceso a espacios de decisión.

Entre las propuestas figuran la creación de un sistema público de cuidados, el cumplimiento efectivo de la paridad, la revisión de la Ley N.° 30982 sobre directivas comunales y el incremento de fondos para liderazgo y formación política de mujeres.

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Defensoras ambientales de territorios como Satipo denunciaron amenazas, criminalización y judicialización en contextos de minería ilegal, conflictos por tierras y ausencia del Estado. REUTERS/Karen Toro

Entrega de la agenda y compromisos del Congreso electo

La agenda construida en el foro fue entregada a las senadoras electas Ruth Luque, Mirtha Vásquez y Patricia Iturregui, y a la diputada electa Indira Huilca, quienes participaron en un diálogo sobre los desafíos ambientales y de género para el próximo periodo parlamentario.

Las parlamentarias coincidieron en la necesidad de fortalecer la protección de las defensoras, conservar fuentes de agua y ampliar la participación política de mujeres. Entre los compromisos asumidos se mencionó la recuperación de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, la promoción de una ley para defensoras ambientales y la fiscalización de delitos ambientales.

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El Foro Nacional Mujeres Amazónicas en Defensa de Nuestros Cuerpos y Territorios fue impulsado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, el Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático Perú y contó con el apoyo de Espacio Feminista Internacional.