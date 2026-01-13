Perú

Beto Ortiz volvió a la política y se reencuentra con Aldo Miyashiro: “He venido a tu canal de derecha”

El periodista reapareció en televisión con ‘Beto a Saber’ y tuvo como invitado al actor en el tramo final de su primer programa en Willax

Humor, ironía y referencias políticas marcaron el cruce televisivo que se volvió tendencia en redes. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

El regreso de Beto Ortiz con su programa de corte político marcó uno de los momentos más comentados de la señal de Willax, no solo por lo que significó su retorno al análisis coyuntural con ‘Beto a Saber’, sino por el reencuentro televisivo con Aldo Miyashiro, que terminó robándose la atención en la parte final del primer programa.

Entre bromas, ironías y referencias directas a la línea editorial del canal, la frase “he venido a tu canal de derecha” terminó por sellar una noche que rápidamente se volvió viral.

El periodista Beto Ortiz, conocido por su estilo frontal y provocador, volvió oficialmente a la política televisiva con el estreno de su espacio con el que Willax busca reforzar su programación informativa en medio de un escenario electoral. En ese contexto, casi en la parte final de su primer programa tras el retorno, Ortiz anunció que tendría como invitado a Aldo Miyashiro, quien además le sigue inmediatamente en el horario, generando así un cruce televisivo que no estaba exento de simbolismo.

Reencuentro televisivo en Willax: Beto Ortiz y Aldo Miyashiro desatan risas tras estreno de ‘Beto a Saber’. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Un buen amigo, Aldo Miyashiro, que ya se debe encontrar en su estudio. Un aplauso para el Chino, pues, por lo menos”, dijo Beto Ortiz, provocando aplausos y gritos desde el set. La presentación marcó un tono cercano, cargado de complicidad, que contrastó con la seriedad política que había dominado gran parte del programa. Aldo Miyashiro, desde su estudio, respondió entre risas: “Si no me da mi horario en tiempo, te estampo contra la pared, Beto”, desatando carcajadas y reforzando la dinámica de humor que caracteriza su relación.

El intercambio continuó con una escalada de bromas que dejaron en claro que ambos se conocen desde hace años y que la química televisiva sigue intacta.

Oye, ¿pero tu programa no es a las once? ¿Qué haces acá?”, preguntó. Aldo Miyashiro aclaró que ese día ‘Habla Chino’ iba a las diez y media, confirmando que ya se encontraba en plena jornada laboral. “Ah, estás trabajando”, respondió Ortiz, antes de que Miyashiro lo presentara oficialmente con un comentario que anticipaba lo que vendría: “Ha venido fresco, ha venido fresco. ¿Cómo estás? Bienvenido”.

Reencuentro televisivo en Willax: Beto Ortiz y Aldo Miyashiro desatan risas tras estreno de ‘Beto a Saber’. Infobae Perú / Captura TV - Willax

¿Canal de derecha?

Fue en ese momento cuando Beto Ortiz, retomando el micrófono y consciente del contexto mediático, lanzó la frase que se convertiría en titular: “He venido a tu canal de derecha para trabajar nuevamente, pues”.

La reacción fue inmediata. Risas, gritos y aplausos inundaron el estudio, mientras Aldo Miyashiro respondía sorprendido y divertido. La expresión no solo funcionó como broma, sino también como una referencia directa a la percepción pública sobre la línea editorial de Willax, un tema que ambos abordaron sin rodeos.

Porque si tú trabajas acá y eres caviar, yo también puedo”, añadió Ortiz, elevando el tono irónico. Miyashiro, lejos de esquivar el comentario, respondió con firmeza: “Yo soy de centro y tú lo sabes”. El periodista insistió en que esa postura era “muy cómoda”, mientras el conductor reafirmaba: “Siempre. Yo soy de centro”.

Reencuentro televisivo en Willax: Beto Ortiz y Aldo Miyashiro desatan risas tras estreno de ‘Beto a Saber’. Infobae Perú / Captura TV - Willax

El conductor de ‘Habla Chino’ anunció entonces que había invitado a dos personajes que exigen ser candidatos, apelando a su conocida lectura de la política peruana como una mezcla de tragedia y comedia. “La política peruana es o una tragedia agriada o es una comedia delirante”, afirmó, mientras Ortiz reaccionaba con curiosidad y algo de temor: “Qué miedo. ¿Quiénes son?”.

La conversación derivó hacia recuerdos compartidos, antiguos compañeros de trabajo y figuras mediáticas como Phillip Butters, cuya mención desató una serie de bromas sobre amistades, traiciones y lealtades televisivas. “Escoge. O él o yo”, lanzó Ortiz, recordando incluso una frase atribuida a Milagros Leiva, mientras Miyashiro, entre risas, terminaba afirmando que tendría que escoger a Beto.

Reencuentro televisivo en Willax: Beto Ortiz y Aldo Miyashiro desatan risas tras estreno de ‘Beto a Saber’. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Le da la bienvenida

El cierre del segmento fue tan simbólico como el inicio. Aldo Miyashiro, despidiendo a su invitado y dando paso a su programa, dijo: “Bienvenido a tu canal. Tu canal de derecha. Bienvenido acá”. Beto Ortiz no mostró incomodidad y respondió con humor, reafirmando que la ironía sería parte esencial de esta nueva etapa. Minutos después, se anunció formalmente el inicio de la temporada 2026 de ‘Habla Chino’, consolidando así un relevo televisivo que mezcló política, entretenimiento y memoria compartida.

Reencuentro televisivo en Willax: Beto Ortiz y Aldo Miyashiro desatan risas tras estreno de ‘Beto a Saber’. Infobae Perú / Captura TV - Willax

