Beto Ortiz desmiente despido de Panamericana TV y revela por qué decidió no renovar contrato: “Sentí que no debía firmar”

La salida de Beto Ortiz de Panamericana Televisión no pasó desapercibida y, por el contrario, desató una ola de rumores, especulaciones y versiones cruzadas en el mundo del espectáculo y la televisión peruana. En pleno éxito de la temporada 2025 de ‘El valor de la verdad’, uno de los programas más emblemáticos del canal 5, el periodista anunció el cierre del espacio y confirmó su regreso a Willax, esta vez con ‘Beto a saber’, su conocido formato de análisis político, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2026.

La noticia generó sorpresa no solo por el momento en el que se produjo, sino también por las interpretaciones que rápidamente apuntaron a un supuesto despido.

Ante este escenario, Beto decidió romper su silencio y aclarar públicamente las razones reales detrás de su salida de Panamericana TV. Lejos de alimentar versiones malintencionadas, el periodista optó por dar su versión de los hechos y defender tanto su trayectoria como el trabajo realizado en el canal durante los últimos meses.

Sus declaraciones no solo descartaron categóricamente un despido, sino que también dejaron al descubierto una decisión personal basada en la intuición y la coherencia profesional.

La polémica tomó mayor fuerza cuando Beto fue invitado al programa digital ‘Ouke’, conducido por Carlos Orozco, donde habló sin rodeos sobre lo ocurrido. Desde el inicio de la conversación, el periodista fue enfático al desmentir que Panamericana haya decidido prescindir de sus servicios. “No me dejaron ir; sería injusto decir que me dejaron ir”, manifestó, marcando distancia de los rumores que circularon en redes sociales y algunos espacios televisivos.

Ortiz explicó que, lejos de existir una ruptura conflictiva, su salida se dio en un contexto de respeto y reconocimiento mutuo. Incluso, reveló un detalle clave que hasta ese momento no había hecho público: se encontraba a punto de renovar su contrato con Panamericana TV. “Yo estaba con el contrato y el lapicero”, confesó, describiendo una escena que refleja cuán avanzada estaba la negociación para su continuidad en el canal.

Sin embargo, fue en ese preciso momento cuando decidió detenerse y reflexionar. Según relató, la decisión de no seguir adelante no respondió a una imposición externa, sino a una convicción íntima. “A veces tienes una especie de intuición. Ahí sigues las señales, sigues tú vibra, y sentí que no debía firmar”, expresó, dejando claro que se trató de un acto voluntario y profundamente personal.

Estas palabras no solo desmontan la versión de un despido, sino que también retratan a un Beto Ortiz consciente de su trayectoria y de los ciclos profesionales. Para el periodista, escuchar esa intuición fue determinante, incluso cuando tenía sobre la mesa la posibilidad de continuar con un programa que gozaba de altos niveles de sintonía y gran impacto mediático.

En ese sentido, Ortiz no dudó en defender el desempeño de ‘El valor de la verdad’, espacio que marcó su regreso a la televisión abierta y que, según sus propias palabras, se convirtió en un pilar fundamental de la programación de Panamericana. El periodista calificó al programa como “el más exitoso del canal”, resaltando su alcance, la conversación que generó y el interés constante del público en cada edición.

No obstante, con sus recientes declaraciones, el periodista dejó en evidencia que su salida no obedece a un fracaso ni a un conflicto interno, sino a una decisión estratégica en un momento clave del país. Su retorno a Willax con ‘Beto a saber’ responde a su interés por el análisis político y el debate público, especialmente en la antesala de un proceso electoral que promete ser decisivo para el futuro del Perú.

El propio Ortiz ha señalado en más de una oportunidad que el periodismo político forma parte esencial de su identidad profesional. En ese contexto, su nuevo proyecto televisivo se perfila como un espacio donde podrá desarrollar con mayor libertad su estilo crítico y analítico, alejándose momentáneamente del formato de entretenimiento y confesiones que caracterizó a ‘El valor de la verdad’.

La salida de Beto Ortiz de Panamericana TV, entonces, se entiende como el cierre de una etapa y el inicio de otra, marcada por nuevos desafíos y objetivos profesionales. A pesar de las especulaciones, sus palabras dejan en claro que no existió un quiebre traumático con el canal, sino una decisión tomada desde la reflexión y la coherencia personal.